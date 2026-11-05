AR.MA TEATRO, Lo Schizzo

Date: 7 e 8 Novembre 2026

Torna in scena, in una nuova e intensa versione diretta da Francesca Romana Miceli Picardi, “LO SCHIZZO”, opera scritta da Maura Gigliotti e interpretata da Senith. Debuttato nel 2017 e reduce da un’intensa tournée, lo spettacolo affronta con coraggio e senza filtri il passaggio fondamentale dalla vergogna all’orgoglio, riportando al centro del dibattito il tema dell’autodeterminazione del corpo femminile.

“LO SCHIZZO” è il racconto di Sara, madre di due figli imprigionata in un matrimonio con un marito-padrone. Quando la sua vita coniugale si sgretola sotto il peso dell’insoddisfazione esistenziale, Sara intraprende un percorso tortuoso e sofferto verso la scoperta della propria dimensione erotica. Attraverso il tema dell’eiaculazione femminile — inizialmente ignorata, vissuta con senso di colpa e medicalizzata come una malattia — la protagonista impara ad ascoltare le proprie necessità e il proprio desiderio, fino a quel momento demonizzato.

Costruito su una struttura temporale sospesa e scandito da continui flashback, lo spettacolo sposta il focus dalla pura curiosità sessuale verso una più profonda questione politica: il controllo sui corpi, la produzione di sapere e il diritto alla visibilità. La scena diventa così lo spazio politico in cui ciò che viene confinato nel privato emerge allo sguardo pubblico per interrogare la società: la vera pornografia non è il corpo che si esprime, ma il controllo e le imposizioni culturali che subisce.

Note di Regia e Critica

L’obiettivo della nuova visione registica firmata da Francesca Romana Miceli Picardi è quello di trasformare un tema spesso considerato tabù in una riflessione collettiva e aperta sul diritto di definire autonomamente la propria identità.

“Un tema impegnativo, controcorrente, che mette in primo piano il mondo, non solo intimo, della donna. Lavoro d’avanguardia, attrice bravissima, stimoli alla riflessione.”

— Gianni Spinelli (2019)

Le Protagoniste

Maura Gigliotti (Autrice): Formatasi in ambito classico e giuridico, focalizza la sua ricerca sul rapporto tra corpo ed espressione artistica attraverso gli studi sullo Yoga Ratna e Yoga Tantra. Autrice teatrale (L’acqua e l’oblio, La dolcezza del Mandorlo) e della saggistica informatica con il volume Squirting: un discorso sull’Acqua (Ventura Edizioni, 2022), collabora attivamente con istituzioni scientifiche ed è impegnata nella divulgazione e nella didattica laboratoriale in tutta Italia.

Senith (In scena): Performer, attrice e “artivista” queer e femminista, pioniera della cultura drag king in Italia (nata nel 2006). Co-direttrice artistica della rassegna TQueer e docente in contesti accademici (Università La Sapienza di Roma), ha portato le sue performance e ricerche sulla sperimentazione dei generi e dei linguaggi in tre continenti.

Francesca Romana Miceli Picardi (Regia): Attrice, autrice e regista, vincitrice di premi alla drammaturgia come Inventaria 2018 con lo spettacolo Cresci bene, cresci forte. Dedita dal 2008 al teatro civile, collabora con associazioni contro la tratta, la violenza di genere e per i diritti LGBTQIA+ e delle persone carcerate, con un teatro unicamente al femminile e d’avanguardia.

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