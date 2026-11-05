The Legend of Zelda Celebration al GAMM Museum

La saga di Zelda protagonista a Roma: al GAMM una mostra per il mese di novembre, inaugurata da una giornata di divertimento e dibattito.

I fan della storica saga Nintendo hanno un appuntamento imperdibile. Domenica 8 novembre 2026, il GAMM Game Museum aprirà le sue porte per la The Legend of Zelda Celebration, una kermesse interamente incentrata su uno dei franchise più influenti e iconici della storia dei videogiochi.

L’evento, pensato per celebrare l’universo di Hyrule e la sua community, offrirà un programma fitto di appuntamenti che mescolano storia del medium, competizioni videoludiche, sfide a premi e momenti di approfondimento culturale.

La giornata prenderà il via alle ore 9:30 con l’inaugurazione ufficiale della mostra e del percorso interattivo dedicato all’IP, arricchito da postazioni giocabili, curiosità, musica e rompicapo. Un’esposizione temporanea, che rimarrà al GAMM fino a domenica 29 dicembre.

Il divertimento e la competizione entreranno nel vivo già dalla tarda mattinata: alle 11:00 spazio al quiz organizzato dallo staff del museo sulla storia della saga. A seguire, alle 12:30, i motori si accenderanno con il torneo Mario Kart 8: Gran Premio di Hyrule.

Il pomeriggio vedrà la partecipazione attiva delle community di settore. Si comincia alle 15:00 con l’Ocarina Challenge in collaborazione con Zelda Italy 2013, un quiz musicale sulle celebri melodie della serie. Alle 16:00 sarà la volta della Ocarina of Time Remake Challenge, una prova di abilità a tempo per gli amanti delle speedrun.

Alle 17:30 l’attenzione si sposterà sulla riflessione culturale con la tavola rotonda “Quarant’anni nel regno di Hyrule”, un incontro imperdibile condotto insieme a Zelda Italy 2013 e ai Nintubers per ripercorrere quattro decenni di grandi avventure videoludiche.

A conclusione della giornata, alle 18:30, si terrà l’attesissima estrazione del premio finale (previa iscrizione): un codice download per The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

Contatti e dettagli: 0655136582, events@gammuseum.com, www.gammuseum.com