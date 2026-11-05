Officina Pasolini, gli eventi di novembre e dicembre

Gli eventi tra giovani talenti, grandi ospiti, musica, teatro, audiovisivo e il festival FUTURO PRESENTE

OFFICINA PASOLINI: DUE MESI DI APPUNTAMENTI TRA MUSICA, TEATRO E AUDIOVISIVO. DAL 13 NOVEMBRE TORNA “FUTURO PRESENTE”, IL FESTIVAL DEDICATO ALLE NUOVE GENERAZIONI ARTISTICHE.

Come ogni anno, tra novembre e dicembre, Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, apre le porte al pubblico con un calendario di iniziative che mette al centro il talento e la creatività delle nuove generazioni artistiche. Cuore della programmazione è la quinta edizione di Futuro Presente, il festival che conclude il percorso formativo 2025-2026 degli allievi delle sezioni Canzone, Teatro e Multimediale. Spettacoli, concerti, proiezioni, showcase, talk e speed date offrono ai giovani artisti l’occasione di presentare il lavoro svolto durante il biennio, confrontarsi con operatori e professionisti del mondo della musica, dello spettacolo, del teatro, del cinema e della multimedialità e affacciarsi al mondo del lavoro, pronti a trasformare il proprio talento in futuro. Una visione che attraversa l’intero progetto di Officina Pasolini e che in Futuro Presente trova la sua espressione più compiuta.

Tosca, direttrice artistica di Officina Pasolini, racconta così la filosofia che guida il lavoro del Laboratorio: «In questo mondo, e in questo momento storico, in cui trionfa l’effimero e l’immediato, Officina Pasolini è tra chi si pone da sempre un obiettivo diverso: costruire. Al fiore reciso, bellissimo, ma che appassirà in poco tempo, preferiamo la semina, quella che darà piante durature e frutti negli anni. Se un giovane artista ha un sogno, il nostro compito non è dare illusioni, ma un futuro. Queste ragazze, questi ragazzi non hanno bisogno di un’industria, ma di artigianato, di qualcosa a misura d’uomo che possa farli crescere senza fretta e senza pressioni. In questo mercato impazzito in cui la qualità fatica a trovare spazio, noi cerchiamo di concederci il lusso del tempo, quello in cui esiste la libertà di maturare e diventare più consapevoli. Come dice il nostro claim: non per arrivare, ma per restare. Una frase che è impressa nel mio DNA».

Sabato 7 novembre, alle ore 21, il programma si apre con ERNESTO MARCIANTE, vocal coach, docente e divulgatore tra i più seguiti in Italia nel campo della vocalità contemporanea, che presenta Voci d’autore. Un viaggio tra le storie e le ispirazioni dei grandi autori della musica moderna per esplorare le potenzialità espressive della voce e il rapporto tra tecnica, interpretazione e performance. Il concerto conclude la Seconda Giornata Romana sulla Voce, iniziativa dedicata alla fisiologia e alla clinica vocale, realizzata con il contributo del Prof. Giovanni Ruoppolo e della sua équipe specialistica, in collaborazione con il Centro Voce in Riabilitazione.

Venerdì 13 e sabato 14, le mattine saranno dedicate agli “speed date”, incontri tra professionisti del settore teatrale e gli studenti della sezione #Teatro che potranno presentare il proprio lavoro a registi, direttori artistici, casting director, produttori. In serata, alle ore 21, il festival FUTURO PRESENTE entra nel vivo con lo spettacolo CELLE, progetto di Gianni Clemente, scritto con gli artisti-allievi di Officina Pasolini e diretto da Massimo Venturiello, coordinatore della sezione. Un’umanità ‘sbagliata’ vive ai margini della società, reclusa nelle galere di ieri e di oggi, dall’inizio del Novecento ai nostri giorni. In pochi metri quadrati, i protagonisti attraversano il tempo come un conto alla rovescia verso una possibile libertà e trovano nella relazione con chi occupa la branda accanto l’unico spazio di confronto. Da questa dimensione prende forma un percorso attraverso oltre un secolo di storia: guerre, crisi politiche ed emergenze ambientali, ma anche trasformazioni del costume e del linguaggio. Sullo sfondo si intrecciano fragilità, disagi, nevrosi e rigidità ideologiche, componendo uno sguardo sulla società e sull’evoluzione dei ruoli maschili e femminili. «Con CELLE raccontiamo un’umanità reclusa che, attraversando le galere di ieri e di oggi, finisce per parlare anche del nostro presente. È il punto d’arrivo di un percorso di studi e il momento in cui i nostri allievi trasformano il talento in una prospettiva concreta», scrive nelle note di regia Massimo Venturiello. Drammaturgia musicale a cura di Paolo Coletta, coreografie di Fabrizio Angelini, scene di Alessandro Chiti, costumi di Camilla Grappelli e Manuela Velardo, luci Stefano Valentini.

Domenica 15, alle ore 19, nell’ambito di Costruzioni per l’uso, il ciclo di incontri di Futuro Presente dedicato ai percorsi creativi e professionali nel mondo dello spettacolo, arriva MARCO D’AMORE. L’attore e regista sarà protagonista di un dialogo aperto al pubblico e agli allievi di Officina Pasolini, dedicato alla costruzione di una carriera artistica: le occasioni, gli incontri decisivi, gli imprevisti, le scelte e la determinazione necessaria per trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo. A condurre il dialogo sarà il giornalista e conduttore radiofonico Patrizio Ruviglioni.

Lunedì 16, alle ore 21, è in programma EquiLibri in Officina, lo spazio di incontro con scrittori e scrittrici provenienti dal mondo del cinema e dello spettacolo dal vivo. Francesca De Sanctis, giornalista e scrittrice, incontra il regista e attore VINICIO MARCHIONI, autore del libro Le vite in atto. Sette storie di teatro (ed. Marsilio). Attraverso i personaggi interpretati – da Oreste a Stanley Kowalski, da Zio Vanja a Riccardo III – e le persone incontrate lungo il proprio percorso artistico, Marchioni ripercorre le molte vite che il teatro gli ha permesso di attraversare, tra maestri, compagni di scena e autori. Un viaggio nella memoria e nell’identità, che riflette sul potere del teatro di raccontare gli altri e, attraverso di loro, restituirci qualcosa di noi stessi.

Lunedì 23, alle ore 21, le immagini di LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED, il più antico lungometraggio d’animazione ancora esistente, prenderanno vita in una speciale sonorizzazione live. Il capolavoro del 1926 della regista tedesca Lotte Reiniger, pioniera del cinema d’animazione, sarà accompagnato dalle musiche originali eseguite da un quartetto composto da Gabriele Coen (sassofono e clarinetto), Alessandro Gwis (pianoforte e synth), Andrea Avena (musiche originali e contrabbasso) e Lucrezio De Seta (batteria e percussioni). Tra composizione e improvvisazione, la partitura si intreccia con le immagini di un’opera straordinaria, realizzata con la tecnica ispirata al teatro delle ombre della tradizione Wayang Kulit: figure di carta finemente ritagliate, animate fotogramma per fotogramma, in un lavoro durato tre anni e composto da circa 96.000 inquadrature. Ispirato ad alcune novelle di Le mille e una notte, il film si articola in cinque episodi, ciascuno caratterizzato da uno specifico colore. Le didascalie in tedesco saranno interpretate in italiano dall’attrice Luna Marongiu.

Martedì 24, alle ore 21, MAURO PAGANI torna a Officina Pasolini in occasione dei suoi ottant’anni per presentare Tutto è già qui, il nuovo album di inediti, che segna un ulteriore capitolo della sua lunga carriera artistica. Composto da dieci brani, il disco è un racconto intimo e personale, caratterizzato da una raffinata ricerca sonora e testuale. Attraverso temi come la memoria, l’amore, l’amicizia, la fragilità e il trascorrere del tempo, Pagani ripercorre la propria storia e si interroga su ciò che è stato, sui traguardi raggiunti e su ciò che ancora lo attende, componendo una sorta di summa della propria esperienza artistica e umana. Figura centrale della musica italiana, polistrumentista, compositore e produttore tra i più stimati, dagli esordi con la PFM – Premiata Forneria Marconi allo storico sodalizio con Fabrizio De André, fino al lavoro il cinema come autore di colonne sonore. Tutto è già qui è il suo sesto album in studio e il primo di inediti dopo Domani, pubblicato nel 2003. A guidare l’incontro sarà Patrizio Ruviglioni, per approfondire la genesi del disco e le riflessioni che ne accompagnano la scrittura, attraverso il racconto diretto di un artista che ha contribuito a rinnovare il panorama musicale italiano.

Mercoledì 25, alle ore 21, per Officina Tǔk, il format di Officina Paolini in collaborazione con Tǔk Music, l’etichetta fondata da Paolo Fresu, arrivano le SHIRVANI SISTERS con Persepolis, un progetto che coniuga tradizione e sperimentazione, ricerca artistica e impegno civile. Il duo, formato da Leila Shirvani al violoncello e Sara Shirvani al pianoforte, alterna composizioni originali e melodie della tradizione persiana, muovendosi tra repertorio classico, jazz e sonorità etniche. Le radici iraniane della famiglia diventano il punto di partenza per affrontare il tema della condizione femminile e del diritto alla libertà, con particolare attenzione ai movimenti delle donne dell’Iran. La musica si fa così veicolo di una riflessione sui diritti e sul superamento delle disuguaglianze, in un dialogo che mette a confronto generazioni, culture e geografie.

Sabato 28 e domenica 29, Futuro presente dedica due giornate alla sezione #Multimediale. Al mattino sono previsti speed date professionali con registi, produttori e direttori della fotografia; in serata, alle ore 21, IN CAMPO/FUORI CAMPO propone una selezione di lavori degli allievi, offrendo uno sguardo sui nuovi talenti dell’audiovisivo. Un percorso formativo che continua a dare risultati anche oltre le aule: il cortometraggio Scogli di Michela Balzarotti, ex allieva della sezione Multimediale, ha ricevuto il Premio di Premiere all’ultima edizione di Alice nella Città, che prevede un anno di distribuzione dell’opera. Come racconta la responsabile della sezione Simona Banchi: «Il festival è un’esperienza immersiva di due giorni dedicata all’audiovisivo. Incontri, proiezioni e sessioni di pitch si intrecciano per creare un ambiente vivo e dinamico, dove le nuove voci del settore trovano spazio, ascolto e connessioni».

Domenica 29, alle ore 19, Costruzioni per l’uso apre una finestra sulle professioni dell’audiovisivo, con un incontro dedicato ai percorsi creativi e alle opportunità del mondo del cinema. Condotto da Martina Martorano, il talk vedrà protagonista un professionista del cinema e dell’audiovisivo, chiamato a raccontare la propria esperienza e le tappe della sua carriera.

Lunedì 30, alle ore 20:30, il Teatro Eduardo De Filippo ospita la seconda data di LA DOMENICA DELL’ATTORE, uno sguardo sul mondo del cinema e del teatro, e sulle persone che lo rendono vivo!. Nato nel 2019, il format porta cinema, teatro, musica e incontri fuori dai tradizionali confini del palcoscenico, creando occasioni di dialogo tra artisti e pubblico. Ideato da Pierfrancesco Nacca e Giulia Paoletti tra le aule di Officina Pasolini, il progetto nasce per dare voce agli artisti professionisti della Capitale e non solo, contribuendo al tempo stesso alla formazione di nuovi spettatori consapevoli. Nonostante il nome, l’appuntamento si svolge di lunedì: in omaggio alla tradizione teatrale che fino al Novecento riservava questo giorno al riposo degli artisti. Ospiti della serata Alessandra Coppola, curatrice di SAGOMATO, mostra itinerante di street art; Salvatore De Chirico, autore del soggetto e della sceneggiatura, insieme al regista Paolo Strippoli, del film che rappresenterà l’Italia agli Oscar, L’estranea; Gigi Piepoli, focus puller, attivista USB/USB Cinema e founder di Pietà. La musica dal vivo è affidata a Nicole Petrelli, attrice e cantante, accompagnata dal polistrumentista Alfonso Anagni.

Venerdì 4 e sabato 5 dicembre, Futuro Presente prosegue con la sezione #Canzone, dedicata alla canzone d’autore, ai musicisti emergenti e alle nuove promesse della canzone italiana, sotto il coordinamento di Niccolò Fabi. La formula resta invariata: al mattino, attraverso una serie di “speed date” a porte chiuse gli studenti entreranno in contatto diretto con artisti, operatori e stakeholder del mondo della produzione musicale nazionale, presenti a Officina Pasolini nelle diverse giornate del festival. In serata, alle ore 21, i giovani cantautori saliranno sul palco del Teatro Eduardo De Filippo per OFFICINA APERTA, lo spettacolo-concerto curato da Fabi insieme ai docenti e tutor Pietro Cantarelli, Bob Angelini, Mafio, Giovanni Truppi, Piero Fabrizi. Niccolò Fabi racconta così il significato di questo momento: «Il festival di fine biennio è sempre un momento speciale ed emozionante per i ragazzi che oltre a salire sul palco davanti ad amici insegnanti e addetti ai lavori hanno la percezione che sia l’atto conclusivo di un’esperienza di vita umana e artistica difficilmente ripetibile».

Domenica 6, alle ore 19.00, sarà NADA a chiudere il festival con Costruzioni per l’uso. Intervistata da Martina Martorano, una delle voci più originali e anticonvenzionali della musica italiana ripercorrerà la propria lunga carriera, dagli esordi ai successi, fino alle continue esplorazioni tra musica, scrittura e teatro. Un racconto attraverso oltre cinquant’anni di esperienze artistiche e scelte fuori dagli schemi, per conoscere da vicino il percorso di un’artista che ha saputo rinnovare costantemente il proprio linguaggio senza perdere la propria identità.

www.officinapasolini.it

Consulenza alla programmazione Valentina Romano

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano, a pochi passi da Ponte Milvio.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link http://officina-pasolini.eventbrite.com

Sabato 7 novembre – ore 21

ERNESTO MARCIANTE

presenta Voci d’autore

FESTIVAL FUTURO PRESENTE #Teatro

CELLE

Venerdì 13 – Sabato 14 novembre – ore 21

un progetto di GIANNI CLEMENTE

scritto con la sezione TEATRO di Officina Pasolini

regia MASSIMO VENTURIELLO

FESTIVAL FUTURO PRESENTE #Teatro

Domenica 15 novembre – ore 19

Costruzioni per l’uso

talk con MARCO D’AMORE

in dialogo con PATRIZIO RUVIGLIONI

Lunedì 16 novembre – ore 21

EquiLibri in Officina

VINICIO MARCHIONI

presentazione del libro Le vite in atto – Sette storie di teatro

conduce FRANCESCA DE SANCTIS

Lunedì 23 novembre – ore 21

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED

sonorizzazione live del più antico lungometraggio di animazione

con GABRIELE COEN sassofono e clarinetto, ALESSANDRO GWIS pianoforte e synth, ANDREA AVENA musiche originali e contrabbasso, LUCREZIO DE SETA batteria e percussioni, LUNA MARONGIU voce narrante

Martedì 24 novembre – ore 21

MAURO PAGANI

presenta il nuovo album di inediti Tutto è già qui

in dialogo con PATRIZIO RUVIGLIONI

Mercoledì 25 novembre – ore 21

OFFICINA TǓK

rassegna a cura di PAOLO FRESU

presenta Persepolis l’album delle SHIRVANI SISTERS

FESTIVAL FUTURO PRESENTE #Multimediale

Sabato 28 – Domenica 29 novembre – ore 21

IN CAMPO/FUORI CAMPO

selezione dei migliori lavori della sezione MULTIMEDIALE di Officina Pasolini

FESTIVAL FUTURO PRESENTE #Multimediale

Domenica 29 novembre – ore 19

Costruzioni per l’uso

talk con Ospite da confermare

conduce MARTINA MARTORANO

Lunedì 30 novembre – ore 20:30

LA DOMENICA DELL’ATTORE

uno sguardo sul mondo del cinema e del teatro, e sulle persone che lo rendono vivo!

conducono GIULIA PAOLETTI e PIERFRANCESCO NACCA

FESTIVAL FUTURO PRESENTE #Canzone

OFFICINA APERTA

Venerdì 4 – Sabato 5 dicembre – ore 21

a cura di NICCOLÒ FABI

docenti e tutor Pietro Cantarelli, Bob Angelini, Mafio, Giovanni Truppi, Piero Fabrizi

con i cantautori della sezione CANZONE di Officina Pasolini

FESTIVAL FUTURO PRESENTE #Canzone

Domenica 6 dicembre – ore 19.00

Costruzioni per l’uso

talk con NADA

conduce MARTINA MARTORANO