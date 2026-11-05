REF2026, Blade Runner Cine-concert

Domenica 8 novembre, alle ore 17 e alle 21, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia, Roma

Un’umanità in bilico tra naturale e artificiale, in un futuro distopico che il presente sembra aver raggiunto. Una delle colonne sonore più rivoluzionarie della storia del cinema, capace di trasformare le immagini in un universo sonoro ipnotico, malinconico e profondamente umano.

Domenica 8 novembre, alle ore 17 e alle 21, il Romaeuropa Festival, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il sostegno di Poste italiane presenta Blade Runner Cine-concert, un’esperienza cinematografica e musicale che riporta sul grande schermo il capolavoro di Ridley Scott del 1982 nella versione Final Cut del 2007, supervisionata dal regista e proiettata in alta definizione, in lingua originale inglese con sottotitoli italiani. Ad accompagnare le immagini, l’esecuzione dal vivo della leggendaria partitura elettronica di Vangelis, affidata a The Avex Ensemble, formazione internazionale specializzata nella reinterpretazione delle grandi colonne sonore elettroniche del cinema, che la eseguirà in perfetta sincronia con il film.

Ispirato al romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick, Blade Runner intreccia le atmosfere del noir, la fantascienza e la riflessione filosofica in un universo distopico di straordinaria potenza visiva. Nella Los Angeles del 2019 immaginata da Ridley Scott, Rick Deckard (Harrison Ford), un ex poliziotto specializzato nella caccia ai replicanti, viene richiamato in servizio per rintracciare ed eliminare quattro esseri artificiali fuggiti dalle colonie extraterrestri e tornati clandestinamente sulla Terra. L’incontro con Rachael (Sean Young), una replicante della Tyrell Corporation di cui finisce per innamorarsi, e il confronto con gli esseri che è incaricato di uccidere trasformano la vicenda in una riflessione vertiginosa sui confini dell’identità umana, sulla memoria, sull’amore e sulla mortalità.

Elemento imprescindibile è la musica di Vangelis, compositore greco e pioniere dell’elettronica, autore di una delle partiture più audaci e influenti del Novecento cinematografico. Lontano dalle convenzioni della scrittura sinfonica hollywoodiana, Vangelis costruisce un paesaggio acustico in cuimelodie struggenti, suggestioni jazz, voci e stratificazioni elettroniche si fondono in una materia sonora liquida e avvolgente, dove le sonorità glaciali dei sintetizzatori convivono con un lirismo profondamente romantico. Dalle aperture elettroniche dei titoli iniziali alle atmosfere notturne di Blade Runner Blues, fino al celebre Love Theme, segnato dalle sinuose linee del sassofono, la musica diventa parte integrante della narrazione, capace di esprimere ciò che le immagini e i dialoghi lasciano sospeso.

Presentato in prima mondiale il 25 ottobre 2019 alla Royal Albert Hall di Londra, Blade Runner LIVE ha intrapreso un percorso che lo ha portato nelle grandi sale europee, conquistando pubblico e critica. Uno spettacolo descritto dalla stampa internazionale come «un’esperienza audiovisiva ai confini del mistico», capace di restituire una nuova dimensione al capolavoro di Ridley Scott e alla straordinaria partitura elettronica di Vangelis.

A oltre quarant’anni dalla sua uscita, Blade Runner conserva una modernità straordinaria. Le sue domande sull’intelligenza artificiale, sulla possibilità di costruire ricordi e sull’ambiguo confine tra umano e tecnologico risuonano oggi con una forza persino maggiore rispetto al 1982. Il futuro immaginato da Scott è ormai alle nostre spalle, ma le inquietudini che lo attraversano appartengono pienamente al nostro presente.

BLADE RUNNER CINE-CONCERT

Domenica 8 novembre 2026 – ore 17.00 e 21.00

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia, Roma

Romaeuropa Festival 2026

In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia

The Avex Ensemble

Musiche di Vangelis

Una produzione Avex Classics International

By arrangement with Warner Bros.

Film in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

Durata: 138 minuti, intervallo incluso.

Visione consigliata dai 14 anni.

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