Teatro dell’Opera di Roma, due giovani talenti colombiani ammessi alla Scuola di Danza dell’Opera di Roma

Lo scouting internazionale, promosso dalla direttrice della Scuola di Danza Eleonora Abbagnato con la collaborazione di Fondazione Roma, offre a due giovani ballerine della Colombia una borsa di studio

Un lungo emozionante viaggio da Medellín a Roma per Bustamante Correa e Valentina Ramos Mendoza, due giovani promettenti ballerine 14enni colombiane che grazie a una borsa di studio sono state ammesse ai corsi regolari della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, fra le più antiche e prestigiose realtà italiane fondata nel 1928, potendo accedere a una formazione professionale d’eccellenza. Un traguardo importante ottenuto grazie alla continua attenzione della direttrice Eleonora Abbagnato sempre in prima linea nella ricerca di talenti e costantemente impegnata in un processo di scouting nazionale e internazionale.

“Credo profondamente nel potere formativo della danza e nella sua capacità di cambiare la vita delle persone – dichiara la direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato – Accogliere Camila e Valentina è il frutto di un percorso di scouting internazionale che portiamo avanti con grande impegno per scoprire e sostenere giovani talenti in ogni parte del mondo. La loro ammissione dimostra che la passione e la dedizione non hanno confini. Ringrazio di cuore la Fondazione Roma per il sostegno a questo progetto, che ci permette di offrire un’autentica opportunità di crescita artistica e umana. La nostra Scuola vuole essere un luogo dove l’eccellenza si unisce alla sensibilità, e dove ogni allievo può costruire il proprio futuro attraverso la danza”.

Le giovani Camila e Valentina potranno formarsi a Roma, anche grazie al contributo di Fondazione Roma istituzione di rilievo nazionale nell’ambito filantropico.

“Con l’adesione a questo progetto, Fondazione Roma conferma il suo impegno nel promuovere l’arte e la formazione dei giovani talenti a fianco della Scuola di Danza del Teatro sotto la guida di Eleonora Abbagnato – il commento Presidente di Fondazione Roma Franco Parasassi – Tra le iniziative principali, spiccano il corso introduttivo, unico in Italia, e il nuovo corso triennale di formazione insegnanti 2025-2027, per dare opportune prospettive future a questa prestigiosa realtà. Mi piace evidenziare che il nostro contributo, oltre a sostenere i maggiori costi gestionali derivanti dall’auspicato incremento delle attività della Scuola, permetterà a due brillanti giovani promesse della danza provenienti dalla Colombia di completare il percorso di perfezionamento artistico, dando loro la possibilità di realizzare i propri sogni”.

Camila e Valentina provengono da un contesto sociale difficile, ma hanno studiato danza fin da giovanissime, conquistando diverse borse di studio tra cui quella della finale del concorso ITA ON TOUR Colombia nel 2024: Angie Esposito, referente della manifestazione per il Sud e Centro America ha suggerito un’audizione al Teatro dell’Opera di Roma attirando l’attenzione della Abbagnato.

La borsa di studio alla Scuola di danza dell’Opera con il sostegno della Fondazione Roma rappresenta per le due giovani danzatrici uno spazio concreto di crescita e miglioramento artistico e sociale.

“Siamo profondamente grati alla Fondazione Roma per il prezioso sostegno al nostro Teatro e, in particolare, alla Scuola di Danza – afferma il Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Francesco Giambrone – un intervento che si inserisce nella linea di impegno per la formazione dei giovani talenti, accanto ai progetti di Fabbrica e del Coro di Voci Bianche. Particolarmente significativo è il sostegno a due giovani allieve, cui viene garantita l’accessibilità a un percorso formativo d’eccellenza: un gesto che interpreta pienamente la nostra missione, rendendo l’accessibilità un principio concreto che unisce partecipazione e formazione. La presenza di Camila e Valentina, provenienti dalla Colombia – e ringrazio l’Ambasciatrice per le sinergie che stiamo costruendo – conferma la capacità della nostra Scuola di attrarre talenti da tutto il mondo e il riconoscimento del ruolo dell’Opera di Roma come istituzione culturale di eccellenza nel nostro Paese e nel panorama mondiale. Ringrazio ancora la Fondazione Roma per la sua lungimiranza e generosità.”

