Ultimo evento della saga di Harry Potter a Roma il 5 e 6 dicembre e a Milano il 19 e 20 febbraio, in esclusiva nazionale Mamma ho perso l’aereo, il 29 dicembre a Roma

Natale all’insegna del grande cinema con l’Orchestra Italiana del Cinema per due straordinari cine-concerti: Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 2 in Concerto, evento conclusivo della saga (Auditorium della Conciliazione di Roma 5 e 6 dicembre, poi a Milano il 19 e 20 febbraio) con la direzione di Benjamin Pope e Mamma ho perso l’aereo, cult di da Chris Columbus, in esclusiva nazionale e unica data italiana (martedì 29 dicembre, Santa Cecilia Auditorium Parco della Musica) con la direzione di Adrián Ronda Sampayo.

Grande attesa per Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 2 in Concerto, ultimo capitolo della celebre serie cinematografica che ha conquistato l’immaginario collettivo: l’Auditorium Conciliazione di Roma ospiterà sabato 5 dicembre (ore 20.30) e domenica 6 dicembre (doppia replica, ore 15 e ore 20.30) in cine concerto l’ultima pellicola del 2011 diretta David Yates tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Il grande schermo ospita la seconda parte della pellicola conclusiva che ha lasciato la platea con il fiato sospeso lo scorso anno: Harry, Ron, Hermione proseguono insieme nella ricerca nelle distruzione degli Horcrux per rendere mortale Lord Voldemort. Il viaggio li condurrà fino a Hogwarts dove si svolgerà un’epica battaglia fra maghi, con un imperdibile duello finale fra Harry e il signore oscuro Voldemort.



I musicisti diretti da Benjamin Pope interpreteranno in sincrono la celebre partitura originale del compositore francese Alexandre Desplat, due volte premio Oscar, accompagnando ogni momento della pellicola dai toni sempre più oscuri, sottolineando con vibrante emozione ogni passaggio visivo: un appuntamento attesissimo da tutti i fan di Harry Potter che hanno partecipato con travolgente entusiasmo fin dalla prima edizione italiana, di oltre dieci anni fa, del cine-concerto Harry Potter e la Pietra Filosofale. Un appuntamento che è diventato un evento irrinunciabile per assistere, anno dopo anno alle emozionanti avventure di Hogwarts accompagnate dall’Orchestra Italiana del Cinema che hanno conquistato oltre 100.000 spettatori e oltre 5 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dopo i tre appuntamenti romani, del 5 e del 6 dicembre, in pieno clima natalizio, Harry Potter e i doni della morte farà tappa al TAM Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 19 febbraio (ore 21) e sabato 20 febbraio (ore 20,30).



Ma l’impegno dell’Orchestra Italiana del Cinema in formazione estesa di 110 elementi con il coro e questa volta diretta dal maestro spagnolo Adrián Ronda Sampayo, raddoppia: atteso evento è l’unica data italiana di Mamma ho perso l’aereo, cult natalizio di Chris Columbus che ha lanciato Macaulay Culkin e che racconta le avventure del piccolo Kevin, dimenticato a casa dalla famiglia a Natale impegnato a sventare il colpo di due imbranati furfanti. In programma martedì 29 dicembre (ore 16 e alle 20,30, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Sala Santa Cecilia) per la rassegna Natale all’Auditorium, la colonna sonora di John Williams accompagna in sincrono le straordinarie immagine della pellicola natalizia, fra inseguimenti e momenti di tenerezza.

Prima orchestra sinfonica italiana dedicata esclusivamente alla musica per il cinema, l’Orchestra Italiana del Cinema (OIC) è stata fondata da Marco Patrignani e nata all’interno dei Forum Studios di Roma – gli storici studi creati da Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov – ha eseguito oltre 300 concerti in Italia, Cina, Stati Uniti e Arabia Saudita davanti a più di 180.000 spettatori. Imponenti le pellicole proposte, dal Gladiatore al Colosseo alla saga di Harry Potter, da Star Wars ad Avatar, accompagnate dal vivo con la colonna sonora in sincrono. Numerosi i riconoscimenti ottenuti dall’Orchestra, anche protagonista, dal 2022, del Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata alla colonna sonora.

Biglietti disponibili per Mamma ho perso l’aereo (Link) e per Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 2 in Concerto (link).

Fabiana Raponi