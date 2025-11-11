Accademia di Santa Cecilia, Marc Minkowski e Les Musiciens du Louvre / Daniel Harding, Yunchan Lim

Il 12 in Sala Sinopoli e il 13, 14, 15 novembre in Sala Santa Cecilia a Roma

Spazio di nuovi appuntamenti della settimana con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: il 12 novembre in Sala Sinopoli Marc Minkowski dirige i Sei Concerti Grossi, op. 3 di Händel con l’ensemble Les Musiciens du Louvre e il 13, 14, 15 novembre (Sala Santa Cecilia) il debutto del giovane pianista Yunchan Lim, diretto da Daniel Harding.

Dopo sei anni di assenza tornano a Santa Cecilia, mercoledì 12 novembre, Les Musiciens du Louvre, ensemble francese, tra i massimi interpreti del repertorio antico, diretto dal suo fondatore Marc Minkowski, figura di riferimento internazionale per l’interpretazione storicamente informata.

L’appuntamento, che vedrà l’esecuzione dei Concerti Grossi op. 3 di Händel, è alle ore 20.30 in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica).

Les Musiciens du Louvre, il cui ultimo appuntamento ceciliano fu nel 2019, sono stati fondati da Minkowski nel 1982, quando il direttore aveva solo 19 anni, e negli ultimi decenni si sono imposti sulla scena musicale barocca. Protagonisti della riscoperta e valorizzazione del patrimonio musicale barocco e classico, grazie a un approccio rigoroso ma sempre vitale e comunicativo. In particolare, il contributo dell’ensemble alla riscoperta del repertorio händeliano è riconosciuto come uno dei più importanti al mondo.

In programma i Concerti Grossi op. 3 di Georg Friedrich Händel, sei concerti pubblicati a Londra nel 1734, nel pieno della affermazione di Händel come compositore nella capitale inglese. I sei concerti sono il frutto dell’incontro tra la brillante scrittura musicale di Händel e la tradizione italiana del Concerto Grosso, incarnata da autori come Arcangelo Corelli. Caratterizzati da una grande varietà di atmosfere, organici e forme, i Concerti Grossi op. 3 rivelano l’eclettismo del compositore tedesco e la sua capacità di fondere influenze stilistiche diverse in una sintesi personale e innovativa.

Con questa esecuzione, il pubblico romano avrà l’opportunità di ascoltare una delle pagine più affascinanti del barocco europeo in una lettura filologica e vibrante, affidata a interpreti che hanno fatto della riscoperta del passato una missione artistica d’eccellenza. Biglietti da 18 a 38 euro.

Per il suo secondo appuntamento in stagione, il Direttore Musicale Daniel Harding torna sul podio con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia accanto al giovanissimo Yunchan Lim, astro nascente del pianismo mondiale al suo debutto ceciliano. Sudcoreano, nel 2022 Lim ha vinto a soli 18 anni il prestigioso Concorso pianistico Van Cliburn, diventando il più giovane artista vincitore nella storia del premio. La sua esecuzione al concorso ha superato su YouTube i 18 milioni di visualizzazioni, toccando un risultato senza precedenti.

Il programma scelto prevede un viaggio musicale che attraversa tre grandi stagioni della musica europea: Verdi, Ravel e Rachmaninoff. Gli appuntamenti sono giovedì 13 e venerdì 15 novembre alle ore 20, e sabato 15 novembre alle ore 18 presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica.

L’apertura è affidata all’Ouverture da Les vêpres siciliennes di Verdi, pagina di intenso lirismo e slancio drammatico che racchiude i contrasti e le passioni dell’opera. Segue il celebre Concerto in sol di Ravel, un capolavoro della maturità del compositore francese, di cui quest’anno si celebrano i 150 anni dalla nascita. Il Concerto racchiude nelle sue note un’eleganza classica, ritmi jazz e brillantezza orchestrale.

Nella seconda parte del concerto, Daniel Harding guida l’Orchestra nella Sinfonia n. 2 di Sergej Rachmaninoff, vertice del romanticismo sinfonico russo. Dalle ampie melodie e dagli slanci appassionati del celebre Adagio fino alla luminosità del finale, la Sinfonia racconta un percorso di struggente intensità, tra nostalgia e redenzione.

È forse anche per tali caratteristiche evocative che il tema del secondo movimento ricorre, curiosamente, più volte nel film Birdman del regista Alejandro González Iñárritu, con protagonista Michael Keaton.

I tre appuntamenti romani precedono l’attesa tournée in Asia dell’Orchestra di Santa Cecilia, che tra novembre e dicembre toccherà Hong Kong, Taiwan, Cina e Corea del Sud, segnando il ritorno dell’ensemble in Estremo Oriente dopo sette anni di assenza. Accanto all’Orchestra e al direttore Daniel Harding sarà presente anche Yunchan Lim. Biglietti da 23 a 54 euro

Venerdì 14 novembre alle ore 18.30 è prevista l’introduzione all’ascolto a cura di Carla Moreni a Spazio Risonanze, all’interno della rassegna Spirito Classico. Spirito Classico: Introduzione all’ascolto con aperitivo Intero 15 € / Abbonati e Under 35 13 €