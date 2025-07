Ostia Antica Festival, la voce di Benjamin Clementine

Mercoledì 23 luglio a Ostia

Un Mercury Prize all’attivo con il suo album d’esordio, quel pezzone Hallelujah Money con i Gorillaz arrivato qualche anno fa, oggi Clementine arriva al Teatro Romano di Ostia con il suo pianoforte, una presenza scenica fuori dal tempo e il suo quarto e ultimo disco non ancora pubblicato, “Sir Introvert and the Featherweights”, con cui ha annunciato l’addio alla scena musicale. Capace di attraversare generi e confini con eleganza e intensità, l’artista inglese descrive la musica uno dei tanti elementi del suo percorso creativo, come confermano i suoi ruoli di attore in Dune, il film di Denis Villeneuve pluripremiato agli Oscar, e in Blitz, con il regista premio Oscar Sir Steve McQueen.

Con “Sir Introvert and the Featherweights”, Benjiamin Clementine continua il suo viaggio tra stile, equilibrio e poesia. Il suo approccio sperimentale – a volte avanguardistico – al pop, la sua presenza enigmatica, il suo baritono vellutato e la sua vena letteraria sfidano ogni semplice categorizzazione. In questo disco esplora vari temi: il matrimonio, l’amore, l’amicizia, il dolore, la sobrietà, la riconciliazione familiare e l’importanza di cambiare di fronte alle sfide. L’album è stato scritto principalmente tra le montagne di Santa Monica e nella piccola città di Ojai, in California. Le sessioni di registrazione sono state divise tra Los Angeles e Londra, prima che le canzoni fossero completate a Firenze e Roma.

Il raggruppamento RTI Teatro Romano Ostia Antica, nato per la gestione e valorizzazione del Teatro Romano Antico di Ostia, è costituito da imprese che vantano una decennale esperienza nella programmazione e realizzazione di attività di spettacolo e gestione di strutture sceniche e nella gestione di contenitori culturali: Bass Culture srl come capogruppo, GE.SER.T. e C. srl, Beat Production, Knock srl e Mania Teatro srls. Grazie alla versatilità delle diverse imprese coinvolte, si possono portare in scena tutte le arti performative. A testimonianza, ecco alcuni spettacoli e manifestazioni, anche di lunga durata, nell’ambito dei “Luoghi della Cultura” come: Parco Archeologico di Egnazia; Parco Schuster presso il sito UNESCO di San Paolo Fuori le Mura; Ville Storiche di Roma, fra cui Villa Ada; Museo Montemartini – Basilica di Massenzio.

OSTIA ANTICA FESTIVAL – I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 18 e sabato 19 luglio_Roberto Latini porta in scena la sua rilettura contemporanea dell’Antigone di Anouilh, ambientata nella Francia occupata e trasformata in una potente metafora della resistenza, esplorando il conflitto eterno tra legge e coscienza. Antigone, figura archetipica che sfida i confini del tempo, diventa un simbolo universale di ribellione e un’indagine intima sull’essenza dell’umano. In scena, un gioco di specchi tra Antigone e Creonte, un soliloquio a più voci che svela le contraddizioni umane e invita il pubblico a riflettere su cosa significa essere uomini, essere umani. La regia di Roberto Latini, anche interprete nel ruolo di Antigone, guida Manuela Kustermann (Nutrice), nella complessità dell’opera in un dialogo continuo con noi stessi, un confronto tra ragione e giustizia, tra leggi umane e leggi morali. Nato dall’impegno co-produttivo del Teatro di Roma con La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello, lo spettacolo è portato in scena insieme all’interpretazione di Silvia Battaglio (Ismene), Ilaria Drago (Emone) e Francesca Mazza (Creonte).

Mercoledì 23 luglio_Il palco si aprirà alla voce intensa e inconfondibile di Benjamin Clementine. Poeta, compositore e artista totale, Clementine è tra le figure più magnetiche e fuori dagli schemi della musica internazionale degli ultimi anni. Con la sua voce vibrante, il pianoforte e una presenza scenica fuori dal tempo, porterà al Teatro Romano di Ostia Antica un concerto che è rito, viaggio interiore e spettacolo dal respiro teatrale. Una serata sospesa dove parole e suoni amplificano ogni emozione. Clementine, vincitore del Mercury Prize, presenta il suo quarto e ultimo album, “Sir Introvert and the Featherweights”.

Venerdì 25 e sabato 26 luglio_Si conclude con questa data il Teatro Ostia Antica Festival con Ifigenia di Silvia Zarco, per la regia di Eva Romero, un’opera che connette il Teatro di Roma e il prestigioso Festival di Mérida in una collaborazione internazionale e di incontro tra visioni ed energie artiste. Lo spettacolo esplora la violenza di genere ispirandosi alle tragedie di Ifigenia e Polissena, attraverso un parallelo tra il sacrificio dell’antica Grecia e le problematiche contemporanee, per indagare il senso di colpa, il dolore e il silenzio che circondano le vittime. Un faro acceso sul prezzo pagato dalle donne per la gloria maschile, un invito a riflettere sul passato per costruire un futuro di uguaglianza e giustizia. In scena, un cast di eccezionale talento: María Garralón (Hécuba), Juanjo Artero (Agamennone), Beli Cienfuegos (Clitennestra), Laura Moreira (Ifigenia), Nuria Cuadrado (Polissena), Alberto Barahona (Ulisse), Néstor Rubio (Águilas) e Rubén Lanchazo (Poliméstor / vecchio).

Domenica 27 luglio_Il cantautore e producer australiano Ry X, autore di quattro album, torna in Italia per un’esclusiva data estiva. Un concerto sospeso nel tempo, nella magica cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, dove le melodie intime ed eteree dall’inconfondibile sound elettronico si fonderanno con la storia millenaria del luogo. Fresco della pubblicazione del nuovo singolo “Tell Me”, che preannuncia il nuovo lavoro in studio, salirà sul palco con il suo set che ha incantato pubblico e colleghi musicisti, ponendolo tra gli indiscussi artisti protagonisti di questo periodo nella scena musicale autoriale ed elettronica internazionale.

Sabato 2 agosto_Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data e ospitando in alcuni casi anche Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio) lo spettacolo La Sera dei Miracoli – Omaggio a Lucio Dalla si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione. Il repertorio spazia da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare”, passando per “L’anno che verrà”, “Caruso” e tante altre, interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante dello spettacolo. Campani (voce) sarà affiancato da una band di musicisti di prim’ordine: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre).

Sabato 6 settembre_Dopo il grande successo dello scorso anno per i festeggiamenti dei 30 anni del loro disco d’esordio Catartica, che ha visto la band protagonista di un tour trionfale in Italia e in Europa, i Marlene Kuntz arrivano sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica con un progetto senza precedenti: Marlene Kuntz con Orchestra. La band porterà in scena il proprio repertorio musicale con il prestigioso accompagnamento di un’orchestra sinfonica, diretta da Rodrigo D’Erasmo, musicista e direttore d’orchestra di straordinario talento, che aggiungerà il suo tocco unico e visionario a questo progetto. Questi appuntamenti sono un evento esclusivo e irripetibile, in cui i brani più celebri della band – autentiche pietre miliari del rock italiano – saranno impreziositi da nuove sonorità grazie agli arrangiamenti orchestrali, per dare vita a uno spettacolo che segnerà un nuovo capitolo nella storia del rock italiano.

Giovedì 11 settembre_Da Siracusa arriva il cantautore siciliano ironico e malinconico Marco Castello con tutta la sua band per un concerto che profuma di mare, vibes di un’estate eterna, in contrasto fra bellezze e squallori del contemporaneo. Un live dal sound un po’ retrò tra jazz, pop e groove del cantautore italiano più versatile degli ultimi tempi.

Venerdì 19 settembre_Entra in scena Neri Marcorè con lo spettacolo Come una specie di sorriso, un concerto che attraversa il vasto repertorio di Fabrizio De André, tra i cantautori più amati in Italia, toccando le corde di canzoni poetiche, sentimentali, sferzanti, coraggiose, irriverenti e ostinate. Brani che, partendo da prospettive eccentriche, invitano alla riflessione e al confronto con sé stessi.

Venerdì 26 settembre_Che cosa accade quando un testo interagisce con la musica? Le parole veicolano significati nel suono, la musica le restituisce nello spazio fino a quando acquisiscono valenze che non sono scritte. È quello che accade nello spettacolo Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline con Elio Germano e Teho Teardo. Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del Viaggio restituendo, in una partitura inedita – completamente rinnovata nelle musiche e nei testi – la disperazione grottesca di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione di archi, chitarra e live electronics.

OSTIA ANTICA FESTIVAL – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA

PARCO ARCHEOLOGICO – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA

