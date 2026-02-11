Spazio Rossellini, Ahmen

Festival/RassegnaRoma

Sabato 14 febbraio 2026 ore 21.00

 

Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21.00, Spazio Rossellini ospita AHMEN, produzione di Cromo Collettivo Artistico con la regia di Tommaso Burbuglini e in scena Andrea Perotti e Valerio Sprecacè, uno spettacolo che attraversa con sguardo lucido e visionario le zone meno visibili dell’esperienza migratoria contemporanea, restituendo alla scena la dimensione intima, burocratica e psichica dell’attesa. AHMEN rientra in Emergenze Drammaturgiche – I Edizione, progetto di ATCL dedicato alle nuove scritture del presente, pensato come spazio di emersione e ascolto per le voci della drammaturgia contemporanea che interrogano, attraverso forme sperimentali, le urgenze politiche ed esistenziali del nostro tempo.

Ahmen è un giovane immigrato che tenta di ricongiungersi alla moglie lontana. Il mare che li divide è fatto di carte, documenti e marche da bollo. Alle prese con una routine sfiancante, ambientata in un surreale autolavaggio e un ufficio immigrazione dove il tempo sembra essersi fermato, tra clienti incontentabili, operatori telefonici e burocrati sfuggenti, Ahmen si affida alla saggezza di un dio che si fa teschio che lo condurrà nell’antro del suo inconscio.
Il progetto Ahmen è nato traendo ispirazione dalla storia di Asim Javed. Arrivato in Italia dodici anni fa dal Pakistan, dal 2021 è ancora oggi alle prese con un intricato ed esasperante iter burocratico indispensabile per ricongiungersi alla moglie lontana. L’immigrazione viene spesso narrata soltanto attraverso numeri e logiche securitarie, raramente si parla delle battaglie quotidiane di chi è già regolarmente inserito nel nostro sistema. Questo spettacolo vuole spostare lo sguardo proprio su questa dimensione, provando a raccontare la storia di chi, seppur in regola, deve lottare ogni giorno per il proprio diritto ad esistere.
Cromo Collettivo Artistico è una compagnia indipendente under 35 nata in Sabina nel 2020 dall’incontro di sette attrici/attori e un regista, uniti dalla necessità di dare corpo e voce alle proprie istanze attraverso un’impronta autoriale. Con lo spettacolo Ahmen vince il premio della critica del festival Direction Under 30 ed è finalista a Forever Young 2024 de La Corte Ospitale e Powered by REF 2023. Nel 2024 è finalista del Premio Scenario Adolescenza con lo spettacolo “Maìo”.

Lo spettacolo AHMEN si inscrive all’interno di Emergenze Drammaturgiche, progetto curatoriale dedicato alla ricognizione, all’ascolto e alla valorizzazione delle nuove scritture del contemporaneo, con l’obiettivo di intercettare e sostenere le voci emergenti della drammaturgia di oggi. Il programma di Emergenze Drammaturgiche si articola come un trittico di spettacoli nati dalla scrittura di giovani drammaturghe e drammaturghi, ciascuno portatore di una traiettoria autonoma e riconoscibile, ma tutti accomunati da un’interrogazione radicale sui nodi urgenti del nostro tempo: il conflitto, l’intimità, la salute mentale, le fratture del vivere contemporaneo.
Accanto ad AHMEN (in scena il 14 febbraio 2026), il progetto comprende Still Alive — in programma il 6 marzo 2026 — e Tre liriche — in scena il 17 aprile 2026 — componendo così un percorso plurale che attraversa linguaggi, sensibilità e dispositivi scenici differenti. Questa articolazione, che attraversa il ritmo temporale della stagione, mette in relazione pratiche drammaturgiche eterogenee nel segno di una sperimentazione consapevole e necessaria, capace di restituire al teatro la sua funzione di spazio critico, di ascolto e di visione.

INFORMAZIONI
Biglietti: intero online: €14,50 + d.p. intero botteghino: €15,00 ridotto botteghino (under 18 e over 65): €12,00
Biglietteria e bar interno, aperti un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti online su Ticketone.
Parcheggio gratuito e custodito fino ad esaurimento posti: ingresso da Via della Vasca Navale 70
Spazio Rossellini Via della Vasca Navale 58 – Roma Tel. 345 2978091 www.spaziorossellini.it info@spaziorossellini.it
Sono previste riduzioni, promozioni e agevolazioni

