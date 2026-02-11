Spazio Rossellini, Ahmen

Sabato 14 febbraio 2026 ore 21.00

Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21.00, Spazio Rossellini ospita AHMEN, produzione di Cromo Collettivo Artistico con la regia di Tommaso Burbuglini e in scena Andrea Perotti e Valerio Sprecacè, uno spettacolo che attraversa con sguardo lucido e visionario le zone meno visibili dell’esperienza migratoria contemporanea, restituendo alla scena la dimensione intima, burocratica e psichica dell’attesa. AHMEN rientra in Emergenze Drammaturgiche – I Edizione, progetto di ATCL dedicato alle nuove scritture del presente, pensato come spazio di emersione e ascolto per le voci della drammaturgia contemporanea che interrogano, attraverso forme sperimentali, le urgenze politiche ed esistenziali del nostro tempo.

Ahmen è un giovane immigrato che tenta di ricongiungersi alla moglie lontana. Il mare che li divide è fatto di carte, documenti e marche da bollo. Alle prese con una routine sfiancante, ambientata in un surreale autolavaggio e un ufficio immigrazione dove il tempo sembra essersi fermato, tra clienti incontentabili, operatori telefonici e burocrati sfuggenti, Ahmen si affida alla saggezza di un dio che si fa teschio che lo condurrà nell’antro del suo inconscio.

Il progetto Ahmen è nato traendo ispirazione dalla storia di Asim Javed. Arrivato in Italia dodici anni fa dal Pakistan, dal 2021 è ancora oggi alle prese con un intricato ed esasperante iter burocratico indispensabile per ricongiungersi alla moglie lontana. L’immigrazione viene spesso narrata soltanto attraverso numeri e logiche securitarie, raramente si parla delle battaglie quotidiane di chi è già regolarmente inserito nel nostro sistema. Questo spettacolo vuole spostare lo sguardo proprio su questa dimensione, provando a raccontare la storia di chi, seppur in regola, deve lottare ogni giorno per il proprio diritto ad esistere.

Cromo Collettivo Artistico è una compagnia indipendente under 35 nata in Sabina nel 2020 dall’incontro di sette attrici/attori e un regista, uniti dalla necessità di dare corpo e voce alle proprie istanze attraverso un’impronta autoriale. Con lo spettacolo Ahmen vince il premio della critica del festival Direction Under 30 ed è finalista a Forever Young 2024 de La Corte Ospitale e Powered by REF 2023. Nel 2024 è finalista del Premio Scenario Adolescenza con lo spettacolo “Maìo”.

Lo spettacolo AHMEN si inscrive all’interno di Emergenze Drammaturgiche, progetto curatoriale dedicato alla ricognizione, all’ascolto e alla valorizzazione delle nuove scritture del contemporaneo, con l’obiettivo di intercettare e sostenere le voci emergenti della drammaturgia di oggi. Il programma di Emergenze Drammaturgiche si articola come un trittico di spettacoli nati dalla scrittura di giovani drammaturghe e drammaturghi, ciascuno portatore di una traiettoria autonoma e riconoscibile, ma tutti accomunati da un’interrogazione radicale sui nodi urgenti del nostro tempo: il conflitto, l’intimità, la salute mentale, le fratture del vivere contemporaneo.

Accanto ad AHMEN (in scena il 14 febbraio 2026), il progetto comprende Still Alive — in programma il 6 marzo 2026 — e Tre liriche — in scena il 17 aprile 2026 — componendo così un percorso plurale che attraversa linguaggi, sensibilità e dispositivi scenici differenti. Questa articolazione, che attraversa il ritmo temporale della stagione, mette in relazione pratiche drammaturgiche eterogenee nel segno di una sperimentazione consapevole e necessaria, capace di restituire al teatro la sua funzione di spazio critico, di ascolto e di visione.

INFORMAZIONI

Biglietti: intero online: €14,50 + d.p. intero botteghino: €15,00 ridotto botteghino (under 18 e over 65): €12,00

Biglietteria e bar interno, aperti un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti online su Ticketone.

Parcheggio gratuito e custodito fino ad esaurimento posti: ingresso da Via della Vasca Navale 70

Spazio Rossellini Via della Vasca Navale 58 – Roma Tel. 345 2978091 www.spaziorossellini.it info@spaziorossellini.it

Sono previste riduzioni, promozioni e agevolazioni