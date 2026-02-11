Scintille, The Doozies. Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi, di e con Silvia Gribaudi e Marta Dalla Via

In prima romana il 13 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Scintille, la stagione 2026 del Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound con la direzione artistica di Valentina Marini, prosegue il 13 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo con la Prima Romana di The Doozies. Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi, di e con Silvia Gribaudi e Marta Dalla Via.

Lo spettacolo è un omaggio di due tra le più apprezzate artiste della scena contemporanea italiana e internazionale – la coreografa e danzatrice Silvia Gribaudi e l’attrice, autrice e regista Marta Dalla Via – a due icone rivoluzionarie del teatro e della danza.

Già il titolo della performance dichiara le intenzioni delle artiste, che prendono spunto dal termine doozy con cui il nome italiano di Eleonora Duse veniva goffamente storpiato oltreoceano e, al tempo stesso, espressione americana – to be doozy – che significa più o meno essere stupefacenti, essere fuori dall’ordinario.

Su questa scia, Dalla Via e Gribaudi hanno creato uno spettacolo difficile da etichettare, ispirato alla rivoluzione artistica e umana di “due eroine che hanno vissuto per e nella danza, per e nel teatro. Le biografie di Isadora Duncan e di Eleonora Duse sono un’appassionante fucina di spunti narrativi e politici: attraverso il loro esistere anticonvenzionale sono state pioniere del femminismo, del capocomicato, di un’arte che si preoccupa del presente. Queste ‘Doozies’ senza trucco, senza punte, giudicate spesso fisicamente non conformi ai canoni estetici del loro tempo, grazie alla loro naturale originalità hanno generato stupore e meraviglia lasciando immense eredità per le generazioni future”.

Dove sono questi lasciti, si chiedono le artiste, se, a più di cento anni di distanza, ci troviamo ad affrontare gli stessi identici discorsi in palco e fuori, le stesse battaglie per la parità, per i giusti compensi, contro la dittatura del physique du role e dei repertori stantii?

Uno spettacolo che, lontano dalla santificazione, vuole dire che ammirazione è anche andare oltre i miti.

BIO

Silvia Gribaudi è una coreografa italiana attiva nelle arti performative. Dal 2004 focalizza la propria ricerca artistica sull’impatto sociale del corpo, mettendo al centro del linguaggio coreografico la comicità e la relazione tra spettatore e performer. Premio Giovane Danza D’Autore con A CORPO LIBERO (2009), finalista Premio UBU come migliore spettacolo di danza e finalista Premio Rete Critica con R.OSA (2017), Premio CollaborAction#4 2018-2019, finalista Premio Rete Critica 2019, Premio DANZA&DANZA 2019 come miglior produzione Italiana con GRACES e Premio Hystrio Corpo a Corpo 2021. Nel 2021 è coreografa ospite per “Danser Encore, 30 solos pour 30 danseurs” progetto per l’Opéra de Lyon mentre a giugno 2023 debutterà la nuova produzione GRAND JETÉ, coprodotta da MM Contemporary Dance Company (IT), La Biennale de Lyon (FR), Théâtre de la Ville (FR), Rum för Dans (SE), Torinodanza Festival (IT), International Dance Festival TANEC PRAHA (CZ), Zodiak – Side Step Festival (FIN) e dal network internazionale Big Pulse Dance Alliance. I suoi spettacoli sono presenti in numerosi Festival Nazionali ed Internazionali e vengono realizzati in processi creativi al cui centro c’è il dialogo e l’incontro poetico con altri/e artisti/e, compagnie e comunità.

Marta Dalla Via Attrice, autrice, regista si diploma presso la scuola di teatro di Bologna Galante Garrone, in seguito si forma seguendo Angela Malfitano e Francesca Mazza all’interno dell’associazione Tra un atto e l’altro. É fondatrice della compagnia Fratelli Dalla Via che ha creato “Piccolo Mondo Alpino” vincitore premio Kantor 2010, “Mio figlio era come un padre per me” vincitore premio Scenario 2013, “Drammatica Elementare” e “Walter, i boschi a nord del futuro” tutti spettacoli ad oggi ancora in tour. La compagnia ha scritto e diretto gli spettacoli per le nuove generazioni “Fa’ la cosa faticosa” per Teatro delle Briciole di Parma e “SBUM! yes we cake” per Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. La compagnia ha vinto il premio Hystrio nel 2014. Ha collaborato con vari artisti come attrice, autrice e regista tra questi Corrado Augias, Serena Sinigaglia, Fabrizio Arcuri, Giulio Casale, Tiziano Scarpa, Natalino Balasso, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Piergiorgio Odifreddi, Babilonia Teatri, Francesco Niccolini, Marta Zoboli, Carlo Cialdo Capelli. Nel 2019 ha vinto il premio Melato per il teatro

***

CREDITI

Di e con: Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi

Disegno luci: Roberto di Fresco

Direzione tecnica: Leonardo Benetollo

Consulenza coreografica: Chiara Frigo

Costumi: Sonia Marianni

Ricerca Materiale: Eugenia Casini Ropa, Franca Zagatti, Maria Pia Pagani

Produzione: Associazione Culturale Zebra

Coproduzione: di Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, La Corte Ospitale

Con il sostegno di MiC – Ministero Italiano della Cultura

Residenze artistiche: Fondazione Armunia – Castello Pasquini

In collaborazione con Progetto Duse 2024 del Comune di Asolo – Museo Civico di Asolo – TeatroDuse | www.duse2024.it

Curatela performing arts: Cristina Palumbo

***

Scintille è una produzione ORBITA|Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza con il sostegno del MIC e della Regione Lazio, in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, Spazio Rossellini, Teatro Ambra Jovinelli, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.

Fino al 15 maggio, 4 mesi di programmazione in 4 luoghi diversi – Teatro Ambra Jovinelli, Spazio Rossellini, Teatro Biblitoteca Quarticciolo e Teatro Palladium – per l’unica stagione della Capitale interamente dedicata alla danza contemporanea, tra grandi maestri ed esponenti del nuovo panorama coreutico, riallestimenti di spettacoli ormai storici e nuove creazioni, protagonisti della scena italiana e ospiti internazionali.

