“Capo arte teatro festival”, ora i burattini protagonisti

A Ricadi (Vibo Valentia) la storia di “Zampalesta e lo Zzicrapu”, di e con Angelo Gallo per un viaggio dentro una Calabria antica e autentica

In un luogo remoto dei boschi della Sila, in un grandissimo albero nero, pare abiti un diavolo, detto Zzicrapu, capace di spezzare gli amori più solidi in cambio di favori. È questa l’antica storia calabrese dalla quale prende spunto “Zampalesta e lo Zzicrapu”, di e con Angelo Gallo, scene e burattini di Angelo Gallo, regia di Gaspare Nasuto, produzione Teatro della Libellula, che andrà in scena sabato 29 agosto alle 21:30, penultimo degli appuntamenti di CAT – Capo Arte Teatro Festival.

Al centro della storia c’è Rosaru, un giovane contadino innamorato di Maria, e finalmente pronto a sposarla. Al suo fianco, inseparabile compagno di viaggio, il lupo Zampalesta. A mettere in pericolo la felicità dei due giovani è Saruzzo, un uomo ricco e prepotente che vuole a tutti i costi Maria come moglie. Nonostante i suoi tentativi, la ragazza continua a rifiutarlo e il suo amore per Rosaru diventa sempre più forte.

Saruzzo, ormai accecato dalla rabbia, decide allora di rivolgersi al diavolo caprone, Zzicrapu. Parte così la storia popolata da inganni e comicità, nella quale Rosaru e Zampalesta affrontano varie peripezie fianco a fianco.

Ma “Zampalesta e lo Zzicrapu” non è soltanto una storia da raccontare. È anche un modo per riportare sul palcoscenico una parte preziosa della cultura popolare.

Angelo Gallo porta avanti infatti una ricerca che parte dalla memoria orale, recuperando storie di tradizione popolare calabrese, e svolgendo una continua ricerca antropologica dei personaggi per trasformarli in burattini tradizionali. Questi ultimi vengono intagliati nel modo antico dallo stesso burattinaio, il quale recita sempre dal vivo, dà il movimento ai piccoli attori di legno, e realizza incredibili piccole scenografie.

Zampalesta e lo Zzicrapu è uno spettacolo adatto a tutte le età, capace di far sorridere, facendo riscoprire una tradizione che continua a vivere attraverso l’artista che la porta in scena.

Appuntamento sabato 29 agosto alle 21:30, in piazza San Nicolò, ingresso gratuito.

CAT – Capo Arte Teatro, è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.

Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.dracma.org/ cat2026/