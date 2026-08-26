IN GARA DAL 15 AL 17 OTTOBRE

PREMIO PARODI PER LA WORLD MUSIC: FINALISTI DA TUTTO IL MONDO

IN GARA DAL 15 AL 17 OTTOBRE A CAGLIARI: KOYEL BASU, CHIARÈ, FEDERICA FRUSCELLA, HITA DEL RIO , INDELICATO, MOMI, NUBRAS ENSEMBLE, ELANA SASSON, ANGELICA PERRI

Dall’Asia alle Americhe, fino al cuore dell’Europa: la world music parla tutte le lingue del mondo e si dà appuntamento in Sardegna per la 19ª edizione del Premio Andrea Parodi, con nove finalisti che dal 15 al 17 ottobre si confronteranno sul prestigioso palco del Teatro Massimo di Cagliari. Si tratta di:

Koyel Basu, India/Messico/Inghilterra;

Chiaré, Campania;

Federica Fruscella, Lazio/Irlanda;

Hita Del Rio, Colombia/Francia;

Indelicato, Sicilia;

Momi, Friuli;

Nubras Ensemble, Italia/Spagna/Romania;

Elana Sasson, California/Spagna;

Angelica Perri, Calabria.

Il Premio è dedicato ad Andrea Parodi, musicista sardo di grande rilievo nel panorama della world music, prima con i Tazenda e poi come solista. La manifestazione di quest’anno coinciderà proprio con il 20° anniversario della scomparsa dell’artista, avvenuta il 17 ottobre 2006, e seguirà diverse serate tributo realizzate per ricordarlo nei mesi scorsi nella stessa Cagliari, a Parigi e in Val di Susa, vicino a Torino.

Parodi durante la tre giorni di ottobre sarà ricordato, come sempre, attraverso sue canzoni proposte dai finalisti e dagli ospiti, che saranno annunciati prossimamente.

Il Premio Andrea Parodi è realizzato dalla fondazione a lui intitolata, con la direzione artistica di Elena Ledda ed è diventata ormai un importante punto di riferimento per la world music, non solo in Italia.

Gli artisti si esibiranno dal vivo davanti a una ampia giuria composta da autorevoli addetti ai lavori, come cantanti, autori, musicisti, responsabili di festival, manager, discografici, uffici stampa, giornalisti, critici musicali, sia italiani che internazionali.

Il vincitore assoluto avrà diritto ad una borsa di studio di € 2.500, oltre alla possibilità di esibirsi in alcuni festival partner del Parodi nel 2027, come l’European Jazz Expo (Sardegna), Folkest (Friuli), Festival del Torto (Sicilia), oltre che nello stesso Premio Andrea Parodi.

Il vincitore del Premio della Critica potrà invece realizzare un videoclip professionale di un brano, prodotto dalla Fondazione Andrea Parodi.

Per alcuni dei finalisti del Premio ci sarà inoltre la possibilità di essere invitati da alcuni dei festival partner (come Mare e Miniere, Sardegna, Premio Bianca d’Aponte, Campania, e Monferr’Autore Festival, Piemonte).

Il Premio Andrea Parodi è realizzato dall’omonima Fondazione grazie a Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio); Fondazione di Sardegna e Comune di Cagliari (contributo e patrocinio).

Numerosi sono i partner e media-partner italiani e internazionali che accompagnano il festival. L’elenco aggiornato sarà comunicato prossimamente.