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Teatro Kopó, In viaggio con Peter Pan apre la stagione

Redazione Roma
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Riparte la stagione bambini del teatro, Sabato 7 novembre, ore 16.30, Domenica 8 novembre, ore 11.00

Una nuova stagione di teatro per bambine e bambini sta per cominciare al Teatro Kopó di Roma! Anche quest’anno vi aspettano storie da vivere insieme, personaggi indimenticabili e avventure capaci di accendere la fantasia dei più piccoli. Si parte con un grande classico: Peter Pan è pronto a spiccare il volo. E voi?

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­IN VIAGGIO CON PETER PAN
Sabato 7 novembre, ore 16.30, Domenica 8 novembre, ore 11.00
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Peter Pan non vuole proprio saperne di crescere! L’eterno bambino è di nuovo in viaggio alla ricerca di avventure e questa volta potrebbe aver bisogno proprio di voi.
Sull’Isola Che Non C’è vi aspettano pirati, fatine e coccodrilli affamati. Insieme a Peter Pan, dovrete affrontare il temibile Capitan Uncino e il suo fedele nostromo Spugna. Riuscirà il nostro eroe a sconfiggerli? E soprattutto, sarà finalmente pronto a crescere?
Uno spettacolo per piccoli esploratori dai 3 agli 8 anni, per lasciarsi trasportare dalla fantasia e vivere un’avventura indimenticabile.

Durata: 60 minuti
Età consigliata: 3-8 anni
Con: Maria Elisa Barontini
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La nuova stagione bambini ti aspetta!
Vuoi vivere più avventure a teatro con tutta la famiglia? Con l’abbonamento da 3 spettacoli puoi scegliere tre appuntamenti della Stagione per Famiglie 2026/2027 a un prezzo speciale!

3 spettacoli a 24 € anziché 30 €

Il carnet è valido per la Stagione per Famiglie 2026/2027. Puoi acquistarlo online o direttamente al botteghino. E per i più piccoli? I bambini sotto i 3 anni che non occupano un posto a sedere entrano gratis.
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Informazioni utili

🎟️ Biglietto unico: 10€

🚗 Parcheggio convenzionato in Via Scribonio Curione 41, a pochi passi dal Teatro Kopó. Comodo e facile da raggiungere.
Vi aspettiamo al Teatro Kopó di Roma!

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