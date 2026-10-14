Auditorium, per la prima volta a Roma Mamma ho perso l’aereo in concerto

Il 20 dicembre in esclusiva nazionale, unica data italiana

Il Natale non è mai stato così spettacolare. Nel cuore della rassegna Natale in Auditorium, Mamma ho perso l’aereo arriva per la prima volta a Roma in concerto, in esclusiva nazionale: un’unica data italiana, domenica 20 dicembre 2026, con due spettacoli alle ore 16.00 e alle ore 20.30 nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Una formazione di 110 elementi tra orchestra e coro dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Adrián Ronda Sampayo, eseguirà dal vivo la colonna sonora di John Williams in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film sul grande schermo, in lingua italiana con sottotitoli in inglese.

Presentato e prodotto da Marco Patrignani con Forum Studios e Fondazione Musica per Roma, Home Alone in Concert porta nel Natale romano un’esperienza travolgente da condividere tra generazioni: ritrovare Kevin sul grande schermo e sentire la sua avventura prendere vita nella forza e nell’emozione di una grande esecuzione sinfonica. I biglietti saranno in vendita da martedì 13 ottobre 2026 su TicketOne.

Dai sold out internazionali alle grandi sale da concerto, Home Alone in Concert è diventato un appuntamento delle feste per il pubblico di tutto il mondo. Nel calendario natalizio 2026 figurano la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, negli Stati Uniti (27 e 28 novembre), la Royal Albert Hall di Londra, nel Regno Unito (5 e 6 dicembre), il KKL di Lucerna, in Svizzera (13 dicembre), e la 3Arena di Dublino, in Irlanda (20 e 21 dicembre). Proprio a Dublino il tutto esaurito del primo appuntamento ha portato all’aggiunta di una seconda serata; a Praga, nella Repubblica Ceca, l’O2 universum annuncia il ritorno del cineconcerto dopo il sold out della precedente edizione. Roma sarà l’unica occasione italiana per vivere questa esperienza nel Natale 2026.

Diretto da Chris Columbus, scritto e prodotto da John Hughes, il film del 1990 ha reso Macaulay Culkin il volto di un Natale fuori dagli schemi. Dimenticato per errore a casa mentre la famiglia parte per le vacanze di Natale, Kevin, otto anni, deve difendere la propria casa da due maldestri ladri, interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern. Tra trappole ingegnose, risate e nostalgia di casa, la sua avventura è diventata un classico delle feste: una commedia divertente e piena di tenerezza, da vivere in concerto con tutta la famiglia.

A dare voce allo stupore e alla tenerezza del racconto è la musica di John Williams, candidata all’Oscar® insieme alla canzone Somewhere in My Memory. Nel cineconcerto, l’esecuzione dal vivo permette di riscoprire la ricchezza della partitura e il suo dialogo con ogni scena: dagli inseguimenti più rocamboleschi all’emozione del ritorno in famiglia.

Home Alone in Concert è una produzione Film Concerts Live!, joint venture tra IMG Artists e The Gorfaine/Schwartz Agency, con i produttori Steven A. Linder e Jamie Richardson.