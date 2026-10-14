Senza categoria

Al Teatro Palladium, le emozioni diventano scena. Il 16 ottobre, ricerca, musica e teatro con “Emozioni e transculturalità nella pratica scenica”

Redazione Roma
Redazione Roma
101

Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 18.00

Dalle parole ai gesti, dal pensiero al corpo, dalla ricerca alla scena: le emozioni attraversano culture, linguaggi e tradizioni, diventando uno spazio di incontro tra esperienze artistiche e forme diverse di conoscenza. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 18.00, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita “Emozioni e transculturalità nella pratica scenica”, una performance teatrale che porta sul palcoscenico il dialogo tra ricerca scientifica, formazione e pratica artistica, esplorando il rapporto tra espressione emotiva, movimento e tradizioni teatrali.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Alessandro Rigoletti del Teatro tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme Sceniche, Claudio Massimo Paternò del Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale e gli allievi della Scuola Internazionale Meyerhold, in una dimostrazione di lavoro a cura di Raffaella Di Tizio, Samantha Marenzi e Gabriele Sofia.

Un incontro tra differenti esperienze e metodologie della pratica scenica, nel quale il corpo dell’attore diventa luogo di espressione, trasmissione e trasformazione delle emozioni. Il teatro si configura così come uno spazio di sperimentazione in cui tecniche, saperi e tradizioni culturali differenti entrano in relazione, dando forma a un linguaggio capace di attraversare confini geografici, storici e disciplinari.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo del secondo convegno annuale del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, “Emozioni. Storie, teorie, pratiche”, e traduce nella dimensione performativa il percorso di riflessione sviluppato nelle due giornate. Le emozioni, indagate attraverso gli strumenti della storia, della filosofia, della comunicazione e delle arti, trovano nella pratica teatrale una dimensione concreta, in cui la conoscenza si intreccia con l’esperienza e la riflessione diventa azione.

La performance si inserisce inoltre nella stagione artistica 2026/2027 del Teatro Palladium, “accordi. Linguaggi, culture, generazioni”, che a cento anni dalla posa della prima pietra dello storico teatro dell’Università Roma Tre mette al centro il dialogo tra discipline, la relazione tra università e città e l’incontro tra ricerca, formazione e produzione culturale. Un programma nel quale teatro, musica, cinema, danza e approfondimento scientifico diventano parti di uno stesso racconto, valorizzando la capacità delle arti di creare connessioni tra esperienze e generazioni differenti.

Il convegno “Emozioni. Storie, teorie, pratiche”, in programma giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2026, è promosso dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, con la presidenza del Comitato scientifico affidata a Veronica Pravadelli. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire il confronto tra le diverse aree disciplinari del Dipartimento, mettendo in relazione metodi, prospettive e oggetti di ricerca e coinvolgendo docenti, ricercatori, dottorandi e studenti.

Il programma si articola in quattro sessioni, dedicate alle storie, alle teorie e alle pratiche delle emozioni, osservate come elementi fondamentali dell’esperienza individuale e collettiva, della costruzione delle identità, dei processi culturali e delle forme di comunicazione.

INFORMAZIONI
Emozioni e transculturalità nella pratica scenica
Venerdì 16 ottobre 2026, ore 18.00
Teatro Palladium – Università Roma Tre
Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma
Con Alessandro Rigoletti, Claudio Massimo Paternò e gli allievi della Scuola Internazionale Meyerhold.
A cura di Raffaella Di Tizio, Samantha Marenzi, Gabriele Sofia.

Informazioni: roma3conference@uniroma3.it – www.teatropalladium.com

Woyzeck-ricavato dal vuoto e Il sacro della primavera
M2: performance partecipata del gruppo Dynamis
Les Chevaliers de la Table ronde
Christian De Sica in “Cinecittà”
Conferenza spettacolo “Bruciate quel libro!”
Condividi questo articolo
Articolo precedente Videocittà Napoli chiude con il tutto esaurito. Grande successo per la prima edizione napoletana del Festival della Visione e della Cultura Digitale
Articolo successivo Auditorium, per la prima volta a Roma Mamma ho perso l’aereo in concerto

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro Kopó, In viaggio con Peter Pan apre la stagione
Programmazione/Cartellone Roma
Auditorium, per la prima volta a Roma Mamma ho perso l’aereo in concerto
Concerto Roma
Al Teatro Palladium, le emozioni diventano scena. Il 16 ottobre, ricerca, musica e teatro con “Emozioni e transculturalità nella pratica scenica”
Senza categoria
Videocittà Napoli chiude con il tutto esaurito. Grande successo per la prima edizione napoletana del Festival della Visione e della Cultura Digitale
Evento Napoli