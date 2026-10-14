Al Teatro Palladium, le emozioni diventano scena. Il 16 ottobre, ricerca, musica e teatro con “Emozioni e transculturalità nella pratica scenica”

Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 18.00

Dalle parole ai gesti, dal pensiero al corpo, dalla ricerca alla scena: le emozioni attraversano culture, linguaggi e tradizioni, diventando uno spazio di incontro tra esperienze artistiche e forme diverse di conoscenza. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 18.00, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita “Emozioni e transculturalità nella pratica scenica”, una performance teatrale che porta sul palcoscenico il dialogo tra ricerca scientifica, formazione e pratica artistica, esplorando il rapporto tra espressione emotiva, movimento e tradizioni teatrali.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Alessandro Rigoletti del Teatro tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme Sceniche, Claudio Massimo Paternò del Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale e gli allievi della Scuola Internazionale Meyerhold, in una dimostrazione di lavoro a cura di Raffaella Di Tizio, Samantha Marenzi e Gabriele Sofia.

Un incontro tra differenti esperienze e metodologie della pratica scenica, nel quale il corpo dell’attore diventa luogo di espressione, trasmissione e trasformazione delle emozioni. Il teatro si configura così come uno spazio di sperimentazione in cui tecniche, saperi e tradizioni culturali differenti entrano in relazione, dando forma a un linguaggio capace di attraversare confini geografici, storici e disciplinari.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo del secondo convegno annuale del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, “Emozioni. Storie, teorie, pratiche”, e traduce nella dimensione performativa il percorso di riflessione sviluppato nelle due giornate. Le emozioni, indagate attraverso gli strumenti della storia, della filosofia, della comunicazione e delle arti, trovano nella pratica teatrale una dimensione concreta, in cui la conoscenza si intreccia con l’esperienza e la riflessione diventa azione.

La performance si inserisce inoltre nella stagione artistica 2026/2027 del Teatro Palladium, “accordi. Linguaggi, culture, generazioni”, che a cento anni dalla posa della prima pietra dello storico teatro dell’Università Roma Tre mette al centro il dialogo tra discipline, la relazione tra università e città e l’incontro tra ricerca, formazione e produzione culturale. Un programma nel quale teatro, musica, cinema, danza e approfondimento scientifico diventano parti di uno stesso racconto, valorizzando la capacità delle arti di creare connessioni tra esperienze e generazioni differenti.

Il convegno “Emozioni. Storie, teorie, pratiche”, in programma giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2026, è promosso dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, con la presidenza del Comitato scientifico affidata a Veronica Pravadelli. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire il confronto tra le diverse aree disciplinari del Dipartimento, mettendo in relazione metodi, prospettive e oggetti di ricerca e coinvolgendo docenti, ricercatori, dottorandi e studenti.

Il programma si articola in quattro sessioni, dedicate alle storie, alle teorie e alle pratiche delle emozioni, osservate come elementi fondamentali dell’esperienza individuale e collettiva, della costruzione delle identità, dei processi culturali e delle forme di comunicazione.

INFORMAZIONI

Emozioni e transculturalità nella pratica scenica

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 18.00

Teatro Palladium – Università Roma Tre

Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma

Con Alessandro Rigoletti, Claudio Massimo Paternò e gli allievi della Scuola Internazionale Meyerhold.

A cura di Raffaella Di Tizio, Samantha Marenzi, Gabriele Sofia.

Informazioni: roma3conference@uniroma3.it – www.teatropalladium.com