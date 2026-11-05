Centrale Preneste Teatro, due appuntamenti per Centrale Preneste Art Factory

Il 7 novembre in scena Anna Piscopo e l’8 novembre Ruotalibera Teatro

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma per la rassegna Centrale Preneste Art Factory sono in calendario due nuovi spettacoli a ingresso gratuito: il 7 novembre in scena Anna Piscopo con “Mangia!”; l’8 novembre “Strega Bistrega” uno spettacolo di Ruotalibera Teatro.

Sabato 7 novembre alle 21.00 per la sezione “Next Stage” sul palco “Mangia!” di e con Anna Piscopo. Dopo l’esordio cinematografico al BiFest2025, che lo ha trasformato in un vero caso nazionale, “Mangia!” torna a teatro.

Un flusso di coscienza in cui più personaggi s’intrecciano nel corpo e nella voce di una sola performer per raccontare la storia di una giovane donna che vorrebbe sbarazzarsi del ruolo da emarginata che vive nel mondo provinciale, gretto e bigotto in cui è nata. Per conquistare l’agognata promozione sociale parte per Roma alla ricerca di un lavoro o di un uomo che possa sistemarla. Perché questo le hanno insegnato, si riesce grazie all’uomo, per cui nutrire soggezione, usando il corpo come merce di scambio. C’è anche il lavoro, ma quello della fisicità, della fatica. Altro non esiste. È l’inizio di un vagare confuso, istintivo, senza punti di riferimento. Lei sente, soffre, si ribella. Ma le radici tribali sono troppo interiorizzate. Ed è la preda ideale per un gioco al massacro dove finirà travolta, e divorata, dalla brutalità di una società spietata. Il cibo diventa metafora di violenza e sfruttamento, ma dentro questo racconto troviamo tutto l’universo di Anna Piscopo: l’ironia cupa (e le battute da appuntarsi), le infinite sigarette, la bulimica trasgressione al dolore, l’assenza totale di ipocrisia. Un percorso fatto di tentativi, cadute e fallimenti e ogni volta, immancabile, un nuovo sole da cui rinascere.

Per la sezione “Infanzie in gioco”, domenica 8 novembre alle 16.30, va in scena lo spettacolo per tutta la famiglia “Strega Bistrega” di Ruotalibera Teatro, liberamente ispirato alla fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino. Il testo è di Fabio Traversa, la regia di Fabio Traversa con la collaborazione di Tiziana Lucattini, l’interpretazione è affidata a Valentina Greco e Fabio Traversa e, in video, a Dawid J. W. Rocca. La protagonista dello spettacolo è Strega Bistrega, una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia, Margherita Margheritone, ignorante anche lei, ma curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più. Adatto dai 3 ai 10 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory prosegue fino a dicembre. Ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, la rassegna è un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/