Dal 2 al 13 dicembre 2026 la seconda tappa del dittico elisabettiano firmato da Luca De Fusco

Dal 2 al 13 dicembre 2026,

sul palcoscenico del Teatro Argentina debutta in prima nazionale Peccato che fosse una sgualdrina di John Ford, seconda tappa del dittico elisabettiano firmato dal regista e direttore artistico del Teatro di Roma, Luca De Fusco. Dopo l’Otello shakespeariano, il percorso nelle zone più estreme e oscure dell’animo umano prosegue portando al centro della scena il tabù, la trasgressione e la forza implacabile delle passioni.

Scritto nel 1633 e pubblicato nel pieno del Seicento inglese, Peccato che fosse una sgualdrina raccoglie l’eredità della grande tragedia elisabettiana spingendo il conflitto tra il sentimento amoroso e la norma sociale fino al limite estremo dell’incesto. Al centro del dramma ritroviamo Giovanni e Annabella, fratello e sorella travolti da un amore proibito che, interpretati da Gianluca Merolli e Mersila Sokoli (già protagonisti nei ruoli di Cassio e Desdemona nell’Otello), sfidano un mondo ipocrita, corrotto e dominato dall’apparenza, che avrà come epilogo un tragico sacrificio.

Nello svelare la dirompente modernità del testo di Ford, la lettura registica di Luca De Fusco evidenzia come l’opera anticipi le intuizioni della psicoanalisi moderna, accostandosi in particolar modo alle teorie sul “complesso fraterno” elaborate da Otto Rank. Se nell’Otello la gelosia si tramuta nel bisogno distruttivo di possesso, in questo secondo capitolo la passione tra i due fratelli diventa una rivendicazione assoluta che non ammette pentimenti, contrapponendo alla colpa shakespeariana una tragicità spietata e violenta.

Un’indagine sulla paura dell’altro e sull’ipocrisia morale che lo stesso regista racconta così: «Peccato che fosse una sgualdrina è veramente una scommessa, perché racconta qualcosa che ancora oggi, a distanza di trecento anni, resta un tabù: l’amore incestuoso tra un fratello e una sorella – dichiara Luca De Fusco – L’autore sembra quasi volerci offrire una tesi didattica, mostrandoci cosa accade a chi commette incesto; eppure, allo stesso tempo, fa apparire come mostri tutti gli altri personaggi, lasciando che gli unici davvero positivi siano proprio coloro che hanno compiuto quell’atto orribile. L’altra grande tematica è chiedersi il perché di questo sentimento: come mai ci si innamora proprio di propria sorella o di proprio fratello? C’è un momento preciso dello spettacolo, subito dopo che hanno fatto l’amore per la prima volta, in cui faccio sì che Giovanni vesta Annabella con i suoi stessi abiti. Hanno paura di affrontare il mondo, hanno paura del diverso da loro, e così finiscono per innamorarsi del proprio riflesso, della cosa più vicina a se stessi. È un testo sorprendente, una sorta di corsa mozzafiato di due protagonisti che corrono consapevolmente incontro al disastro e alla morte, proprio come in un film maledetto degli anni Quaranta».

Lo spettacolo condivide la stessa visione estetica e drammaturgica del primo movimento, inserendosi nel medesimo impianto scenico dell’Otello firmato da Marta Crisolini Malatesta. L’universo visivo si nutre delle atmosfere del cinema noir e del thriller degli anni Quaranta, con richiami all’immaginario di Fritz Lang e Alfred Hitchcock, dialogando con le luci di Gigi Saccomandi e le musiche originali di Ran Bagno, per delineare quel “nero” visivo in cui la ragione e la pulsione entrano in collisione. A suggellare l’unità del progetto è la continuità del cast: gli interpreti attraversano i due capolavori assumendo identità diverse in un raffinato gioco di rispecchiamenti drammaturgici; infatti, accanto ai due protagonisti recita un compatto ensemble di attori composto da Alessandro Balletta, Debora Bernardi, Francesco Biscione, Andrea Codognato, Pierluigi Corallo, Paolo Cresta, Pier Luigi Misasi, Francesca Piccolo e Sara Putignano.

Personaggi e interpreti

Giovanni Gianluca Merolli

Annabella, sua sorella Mersila Sokoli

Florio, loro padre Pier Luigi Misasi

Frate Bonaventura/Cardinale Francesco Biscione

Soranzo Paolo Cresta

Vasques, suo servo Pierluigi Corallo

Ippolita Sara Putignano

Riciardetto Alessandro Balletta

Bergetto Francesca Piccolo

Grimaldi, cittadino di Parma Andrea Codognato

Putana, tutrice Debora Bernardi

Tournée PECCATO CHE FOSSE UNA SGUALDRINA

2 – 7 marzo 2027: Teatro Carignano, Torino

11 – 14 marzo 2027: Teatro Muse, Ancona

16 – 21 marzo 2027: Teatro Bellini, Napoli

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria: tel. 06.684.000.311 _ email biglietteria@teatrodiroma.net

Biglietti: intero a 44€, ridotto 22€

Orari spettacolo: mercoledì 2 dicembre ore 20 I giovedì 3, sabato 5 e mercoledì 9 e sabato 12 dicembre ore 19

venerdì 4, martedì 8 e venerdì 11 dicembre ore 20 I domenica 6, giovedì 10 e domenica 13 dicembre ore 17

Durata spettacolo: 1 ora e 45 minuti