“1223 ULTIMA FERMATA MATTATOIO”

Prodotto da Elisa Di Eusanio con Florian Metateatro in collaborazione con Hipsis Associazione Culturale

“1223 ULTIMA FERMATA MATTATOIO”

Un progetto di e con

ELISA DI EUSANIO e EMILIANO MERLIN
Testi Elisa Di Eusanio e Emiliano Merlin
Regia Elisa Di Eusanio

Visual Artist Josh Heisenberg – Luci Camilla Piccioni
Elementi scenici Azzurra Angeletti – Costumi Angela Di Eusanio
Canzoni originali live di Emiliano Merlin in arte unòrsominòre
Si ringrazia Animal Equality Italia peri video concessi
“ Se i mattatoi avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani”

Lev Tolstoj

Con “1223 Ultima fermata mattatoio” prende forma un progetto teatrale nato dalla collaborazione tra Elisa di Eusanio e
lo scienziato-cantautore Emiliano Merlin. Al centro dello spettacolo c’è una riflessione urgente e necessaria: lo
sfruttamento sistematico degli animali nell’era industriale e le sue drammatiche conseguenze etiche, ambientali e
sociali.
Con la rivoluzione industriale si è consolidato un modello che ha trasformato i corpi degli animali in profitto,
annullandone la senzienza, la capacità di provare emozioni e sofferenza. Gli allevamenti intensivi, veri e propri lager,
detengono milioni di animali privati di dignità e libertà. Tutto questo avviene in nome del profitto, a scapito di animali,
esseri umani e ambiente.
L’industria zootecnica, oltre a produrre crudeltà sistematica, è anche una delle principali cause della crisi climatica,
della deforestazione e della distruzione degli ecosistemi. Allo stesso tempo condanna centinaia di lavoratori a
mansioni alienanti e traumatiche.
Le lobby alimentari sono riuscite a nascondere i processi reali dietro immagini rassicuranti: animali felici nelle
pubblicità, scaffali ordinati e confezioni accattivanti. Raramente ci viene mostrato cosa accade nei macelli, o la
separazione delle mucche dai vitelli appena nati, o il parto programmato delle scrofe. Dietro un consumo normalizzato
e a basso costo si nasconde un prezzo altissimo per tutti.
Elisa di Eusanio ed Emiliano Merlin – entrambi vegani – attraverso il racconto di una delicata storia d’amore tra un
bovino da carne e una mucca da latte, portano in scena un’opera che alterna momenti poetici e narrativi a contenuti
informativi e scientifici.
L’obiettivo non è giudicare, ma offrire al pubblico strumenti di consapevolezza ed empatia per guardare con
occhi nuovi ciò che spesso resta invisibile.

All’interno della rassegna TEATROINCONTRA…
13 settembre 2025 ore 21 – Teatro 7 Off
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: 06.4070056 – info@altacademy.it

