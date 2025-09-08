Prodotto da Elisa Di Eusanio con Florian Metateatro in collaborazione con Hipsis Associazione Culturale

“1223 ULTIMA FERMATA MATTATOIO”

Un progetto di e con

ELISA DI EUSANIO e EMILIANO MERLIN

Testi Elisa Di Eusanio e Emiliano Merlin

Regia Elisa Di Eusanio

Visual Artist Josh Heisenberg – Luci Camilla Piccioni

Elementi scenici Azzurra Angeletti – Costumi Angela Di Eusanio

Canzoni originali live di Emiliano Merlin in arte unòrsominòre

Si ringrazia Animal Equality Italia peri video concessi

“ Se i mattatoi avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani”

Lev Tolstoj

Con “1223 Ultima fermata mattatoio” prende forma un progetto teatrale nato dalla collaborazione tra Elisa di Eusanio e

lo scienziato-cantautore Emiliano Merlin. Al centro dello spettacolo c’è una riflessione urgente e necessaria: lo

sfruttamento sistematico degli animali nell’era industriale e le sue drammatiche conseguenze etiche, ambientali e

sociali.

Con la rivoluzione industriale si è consolidato un modello che ha trasformato i corpi degli animali in profitto,

annullandone la senzienza, la capacità di provare emozioni e sofferenza. Gli allevamenti intensivi, veri e propri lager,

detengono milioni di animali privati di dignità e libertà. Tutto questo avviene in nome del profitto, a scapito di animali,

esseri umani e ambiente.

L’industria zootecnica, oltre a produrre crudeltà sistematica, è anche una delle principali cause della crisi climatica,

della deforestazione e della distruzione degli ecosistemi. Allo stesso tempo condanna centinaia di lavoratori a

mansioni alienanti e traumatiche.

Le lobby alimentari sono riuscite a nascondere i processi reali dietro immagini rassicuranti: animali felici nelle

pubblicità, scaffali ordinati e confezioni accattivanti. Raramente ci viene mostrato cosa accade nei macelli, o la

separazione delle mucche dai vitelli appena nati, o il parto programmato delle scrofe. Dietro un consumo normalizzato

e a basso costo si nasconde un prezzo altissimo per tutti.

Elisa di Eusanio ed Emiliano Merlin – entrambi vegani – attraverso il racconto di una delicata storia d’amore tra un

bovino da carne e una mucca da latte, portano in scena un’opera che alterna momenti poetici e narrativi a contenuti

informativi e scientifici.

L’obiettivo non è giudicare, ma offrire al pubblico strumenti di consapevolezza ed empatia per guardare con

occhi nuovi ciò che spesso resta invisibile.

All’interno della rassegna TEATROINCONTRA…

13 settembre 2025 ore 21 – Teatro 7 Off

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni: 06.4070056 – info@altacademy.it