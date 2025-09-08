TEATRO DUSE, AL VIA LA STAGIONE 2025/2026

Sono 97 i titoli in cartellone. Oltre alla prosa, il contemporaneo, le donne, la danza,

la musica e il DUSEgiovani. Capodanno dedicato ai favolosi anni Ottanta.

Bologna, 8 settembre 2025

Le relazioni umane, la famiglia, la società, la ricerca dell’identità individuale e del

senso di giustizia collettivo, ma anche il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale, la lotta

per il riscatto delle donne e degli ultimi del mondo, fino alle rivisitazioni dei capolavori di

ieri e di oggi: da Il Gattopardo a The Wall. Sono i temi affrontati dagli spettacoli che

affiancheranno la prosa nella Stagione 2025/2026 del Teatro Duse di Bologna.

I nuovi percorsi sono stati presentati, in conferenza stampa, dalla Direzione Artistica

composta da Walter Mramor (presidente del Cda), Livia Amabilino, Berto Gavioli, Stefano

Degli Esposti e dal direttore organizzativo Gabriele Scrima. Alla presentazione sono

intervenuti, inoltre, l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Daniele Del Pozzo e

dallla direttrice regionale Emilia Est – Romagna di BPER Banca Cecilia Bavera.

“Presentiamo oggi l’intero programma del nostro splendido teatro. Oltre alla grande

prosa, fulcro del progetto artistico, – ha sottolineato il presidente del Cda del Teatro

Duse Walter Mramor – il Duse si dedica alla drammaturgia contemporanea, alla danza,

alla musica e ai progetti formativi per le nuove generazioni, elaborando un cartellone che

si snoda come un racconto in movimento, un viaggio attraverso temi universali quanto mai

attuali, vista la complicata situazione internazionale. Abbiamo selezionato una rosa di titoli

in grado di generare passioni e riflessioni, in una pluralità di linguaggi e di visioni

sviluppata attorno all'idea della cultura quale fattore determinante per il benessere delle

persone e dell’intera comunità”.

Sfaccettati, dunque, e di ampio respiro i contenuti proposti al pubblico per una

Stagione che conta complessivamente 97 titoli. Nel dettaglio, accanto ai 14 spettacoli di

prosa svelati a giugno, torna, con 5 appuntamenti il filone DUSEoltre, dedicato alla

drammaturgia contemporanea. Sul palco, l’attivista Nicolo Govoni, lo scrittore e

sceneggiatore Francesco Piccolo, Claudio ‘Greg’ Gregori e la visionaria compagnia

berlinese Familie Flöz. Protagoniste dei 5 titoli del carnet DUSEracconti – Storie di

donne saranno, invece, Anna Della Rosa, Lucia Mascino, Concita De Gregorio, Arianna

Porcelli Safonov e Vanessa Scalera. Per l’abbonamento DUSEdanza (4 appuntamenti)

saliranno sul palco il Balletto del Sud, il collettivo canadese People Watching, Les Ballets

Trockadero de Monte Carlo e la MM Contemporary Dance Company.

Il Capodanno, invece, sarà un tuffo nella musica pop dei favolosi anni Ottanta con ‘80

voglia di…‘80!’ e la Compagnia dell’Alba, in scena il 31 dicembre in doppia replica. La

Stagione si completa con il progetto DUSEgiovani e con numerosi eventi fuori

abbonamento che spaziano dalla musica agli show internazionali. Confermate, infine, le

collaborazioni con le più dinamiche realtà culturali del territorio.

DUSEoltre

STAGIONE 2025/2026

Il percorso DUSEoltre si aprirà con l’attivista e scrittore Nicolò Govoni, che

racconterà la propria storia in L’uomo che costruiva il futuro (18 novembre). Catalogato

come adolescente ‘difficile’, a vent’anni Nicolò lascia tutto e decide di dedicarsi al sogno di

costruire un futuro migliore per le bambine e i bambini di tutto il mondo, offrendo loro

scuole, educazione, indipendenza, libertà e un metodo di studio innovativo, che vede al

centro la persona, la consapevolezza e la gioia.

Si prosegue con lo sceneggiatore e Premio Strega Francesco Piccolo, narratore in scena

de Il Gattopardo. Una storia incredibile (11 dicembre). In occasione dei 70 anni della

Feltrinelli, Piccolo accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’affascinante e travagliata

vicenda del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, svelando i retroscena di una

delle vicende editoriali più affascinanti di sempre.

Libertà di parola, autoritarismo e censura saranno, invece, al centro di A Mirror (22

gennaio), elettrizzante thriller dark della drammaturga scozzese Sam Holcroft. In scena

Uno spettacolo falso e NON autorizzato, come recita il sottotitolo, in un gioco adrenalinico

di metateatro che si chiede quale sia il confine fra politica, arte e potere. Sul palco Ninni

Bruschetta, Claudio ‘Greg’ Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca

Musiu, per la regia di Giancarlo Nicoletti.

S’intitola Intelligenza naturale (16 febbraio) lo show di e con Andrea Pezzi che affronta il

tema, complesso e affascinante, dell’interazione tra uomo e tecnologia. Lo spettacolo, che

si avvale della regia di Clemente Pernarella e della colonna sonora composta ed eseguita

da Giua (chitarra e voce), con l’amichevole supervisione di Davide Livermore, mette a

fuoco la trasformazione epocale che ci riguarda tutti e che influenzerà sempre di più ogni

aspetto della nostra vita.

Il viaggio nel contemporaneo del ciclo DUSEoltre si conclude con Feste (20 aprile) della

visionaria compagnia berlinese Familie Flöz. In una maestosa villa sul mare, tutto è

pronto per una festa di matrimonio. Nel cortile sporco e caotico della casa, la servitù lavora

senza sosta per rendere l’evento indimenticabile, ma anche per assicurarsi il proprio posto

nel rigido ordine gerarchico. Mentre i padroni festeggiano le nozze, la celebrazione della

vita avviene nel cortile, con i suoi abissi e le sue contraddizioni. Sul palco, come sempre,

le maschere mute, sproporzionate e grottesche, che hanno reso la compagnia celebre nel

mondo e che saranno protagoniste di questa favola per adulti, in una poetica miscela di

farsa e tragedia.