Teatro Regio Torino

Gli appuntamenti di marzo e aprile I Concerti 2024/2025 Meditazioni: tutti innalzati dall’energia di Shokhakimov Venerdì 14 marzo 2025 ore 20 Aziz Shokhakimov – Foto Jean-Baptiste Millot, Eleonor Lyons – Foto Live Photography, Okka von der Damerau – Foto Simon Pauly Tappa tra le più importanti e attese della stagione sinfonica, venerdì 14 marzo arriva al Regio il giovane e talentuoso direttore uzbeco Aziz Shokhakimov, celebrato dalla stampa internazionale per la sua «direzione energica e ispirata» (Le Figaro). Con lui, protagoniste della serata saranno il soprano Eleanor Lyons e il mezzosoprano Okka von der Damerau, che insieme al Coro e all’Orchestra del Teatro Regio eseguiranno la Sinfonia n. 2 “Resurrezione” di Gustav Mahler, un monumentale affresco sonoro che esplora il senso dell’esistenza e la speranza nella redenzione. Un’epica meditazione sulla vita e la morte, una musica lussureggiante capace di accostare marce, danze rustiche e voci celesti. Con la sua Seconda Sinfonia Mahler racconta a ritroso la vita di un eroe, dall’oscuro inizio sino alla luce della salvezza, seguita da un trionfale inno finale. Ascoltarla è un’esperienza imperdibile: nelle parole di Mahler, veniamo «schiacciati a terra e poi innalzati da ali angeliche». ACQUISTA I BIGLIETTI SCOPRI I PROSSIMI APPUNTAMENTI

DEI CONCERTI 2024/2025 Stagione d’Opera e di Balletto 2024/2025 La dama di picche Seduzione e allucinazioni di un folle giocatore d’azzardo nello struggente capolavoro di Čajkovskij tratto da Puškin Da giovedì 3 aprile a mercoledì 16 aprile 2025 La dama di picche – Deutsche Oper Berlin – Marcus Lieberenz Dopo 16 anni torna al Regio La dama di picche, l’opera che Pëtr I. Čajkovskij considerava il proprio capolavoro. La compose nel 1890 spinto da un’ispirazione travolgente, dopo la lettura dell’omonimo racconto di Aleksandr Puškin. La storia è ambientata a San Pietroburgo. Il protagonista, Hermann, scopre che un’anziana contessa possiede un metodo misterioso per vincere a carte: poiché è ossessionato dal gioco d’azzardo, pur di estorcerle il segreto seduce Liza, la nipote della nobile, già promessa sposa. L’allestimento firmato da Sam Brown e realizzato per la Deutsche Oper di Berlino, accentua le sfumature e le ambiguità della storia: Hermann ama Liza o lei è solo un mezzo per un fine? Liza è una vittima indifesa o pensa che Hermann possa aiutarla a fuggire dalla sua gabbia dorata? Esiste davvero un segreto per vincere al gioco o è solo frutto dell’immaginazione di Hermann? Sul palco un cast di specialisti diretti dal giovane talento ucraino Valentin Uryupin. Appuntamenti Mercoledì 26 marzo ore 18 – Conferenza-Concerto Susanna Franchi presenta l’opera in un colloquio con gli artisti della produzione e con l’esecuzione di alcuni brani dal vivo; l’ingresso è libero. Martedì 1 aprile ore 19.30 – Anteprima Giovani Rappresentazione dedicata al pubblico under 30. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 18 marzo ore 11. Giovedì 3 aprile ore 19.30 – Prima rappresentazione Seguono 5 recite fino a mercoledì 16 aprile. GUARDA IL TRAILER ACQUISTA I BIGLIETTI In famiglia 2024/2025 Il barbiere di Siviglia e la stanza della meraviglia Da sabato 19 a domenica 27 aprile 2025 Oltre due secoli e non dimostrarli: la comicità, la bellezza melodica, la frizzante strumentazione del Barbiere di Siviglia, dal lontano debutto del 1816, superano il tempo e i luoghi per presentarsi ogni volta irresistibili al pubblico di ogni età. Il celebre titolo è qui declinato in una versione che permette a grandi e piccini di imparare ad amare Rossini e il melodramma nel modo più divertente e coinvolgente possibile. ACQUISTA I BIGLIETTI SCOPRI GLI APPUNTAMENTI

Fabio Biondi dirige la Filarmonica TRT in Transizioni Lunedì 24 marzo 2025 Fabio Biondi Un programma di pura ispirazione e bellezza, un viaggio tra classicismo e romanticismo condotto da Fabio Biondi. Dopo l'accostamento "in famiglia" tra l'Ouverture in do maggiore di Fanny Mendelssohn-Bartholdy, raffinata ed elegante, e il Concerto in re minore per violino e archi del fratello Felix, fresco e ricco di idee musicali, la serata culmina con la Pastorale di Beethoven, capolavoro che intreccia tradizione e innovazione celebrando il dialogo tra passato e presente. ACQUISTA I BIGLIETTI I Concerti 2024/2025 Hannu Lintu dirige la Filarmonica TRT in Miti Lunedì 14 aprile 2025 Hannu Lintu Per il suo debutto, il finlandese Hannu Lintu dedica una serata alle atmosfere nordiche e alla mitologia classica. Dopo l'ouverture Helios di Carl Nielsen, ispirata ai miti greci, segue il Concerto op. 16 di Edvard Grieg, amato per la sua emotività e le influenze popolari norvegesi, con la solista torinese Saskia Giorgini. La serata culmina con la maestosa Lemminkäinen Suite di Jean Sibelius, protagonista il commovente "Cigno di Tuonela". ACQUISTA I BIGLIETTI

