The Square Aprile 2025

The Square, il nuovo spazio delle Cure, si propone come avamposto culturale, portando intrattenimento per tutte le età con appuntamenti fissi settimanali dedicati a giochi di ruolo, corsi, degustazioni, cinema e stand up comedy, il tutto all’insegna dell’originalità. Nel mese di Aprile un programma che spazia dal jazz alla nuova drammaturgia che esplora un tema importante come il bullismo, dall’improvvisazione alla danza, senza dimenticare i più piccoli. La musica Si parte giovedì 3 aprile (ore 19.30-22.00) con l’Aperitivo Jazz, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica in compagnia del trio Cincinelli-Scaglia-Liguori. Giovedì 10 aprile (ore 20.45) la musica diventa esperienza sensoriale con Elementa, un concerto ispirato ai quattro elementi naturali – Terra, Fuoco, Aria e Acqua – prodotto dalla Fondazione Luigi Tronci ed eseguito dagli straordinari musicisti di Officine Tam Tam, associazione nata per creare produzioni orginale e uniche, perché suonate con gli strumenti musicali che fanno parte della collezione Tronci. Venerdì 18 aprile, dalle 19.30, la rassegna queer La Seconda Serata Monella animerà il teatro con un mix esplosivo di talk show, cabaret e musica dal vivo, in collaborazione con Inquanto Teatro.

La nuova drammaturgia

Dal 4 al 6 aprile, spazio alla nuova drammaturgia con La Voce degli Altri, una commedia in due atti scritta da Leonardo Venturi e diretta da Massimo Alì. Ambientata in uno studio di doppiaggio romano degli anni ’90, la pièce esplora il mondo delle voci che danno vita ai sogni

cinematografici. con Giorgia Tomasi, Roberto Caccavo e Giulio Mayer, una produzione Teatro a Manovella. A fine mese, domenica 27 aprile alle 20.45, D.N.A., di Dennis Kelly, diretto da Marco Bartolini e prodotto da Nuovo Teatro Tempesta. Un testo intenso e attuale, che affronta il tema del bullismo e delle sue conseguenze attraverso la storia di un gruppo di adolescenti alle prese con una spirale di violenza e paura.

Per i più piccoli

Domenica 13 aprile, alle ore 16.30, è il momento del teatro per famiglie con Il Gatto con gli Stivali, una nuova rilettura della celebre fiaba diretta da Livio Valenti e prodotta da Nata Teatro, compagnia affermata nell’ambito del Teatro di Figura e d’Immagine. In scena pupazzi e attori rivisitano i classici, sul palco Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’… è un po’… strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene.

Il podcast

Domenica 6 aprile alle 20.45, torna come ogni mese in teatro il Podcast Live di Cecco & Cipo, con il quarto episodio delle loro Mirabolanti Avventure.

La danza

Sabato 12 aprile, torna per la seconda edizione L.E.D. – Liberi Esperimenti Danza, la rassegna dedicata alle scuole di danza del territorio a cura di LUV Dance Hub. Tra gli Appuntamenti fissi le serate di Areamista dedicate all’improvvisazione teatrale con musica e risate (11/4 e 26/4). Ogni lunedì con il “Lunerdì”, la serata dedicata ai gamer: epiche battaglie e sfide a giochi tradizionali e di ruolo aperte a tutti (ogni lunedì ore 21-00, ingresso libero).

Il Martedì Cinema: in programma il film Tempi Moderni di Charlie Chaplin (15/4), e il film per famiglie Il Robot selvaggio, adattamento di una straordinaria opera letteraria, l’amato e pluripremiato bestseller del New York Times n. 1 di Peter Brown. Il film ha ottenuto 3 candidature ai Premi Oscar, 4 candidature ai Golden Globes (27/4). Info The Square contact@thesquarefirenze.it – T. 338 4790437 – thesquarefirenze.it

PROGRAMMA Aprile

giovedì 3/04 ore 19,30-22,00

APERITIVO JAZZ

CINCINELLI SCAGLIA LIGUORI

con Andrea Cincinelli – chitarra elettrica

Gianmarco Scaglia – contrabbasso

Giovanni Paolo Liguori – batteria

Dal 4/04 al 6/04

feriale ore 20.45 / domenica ore 16.30

TEATRO NUOVA DRAMMATURGIA

LA VOCE DEGLI ALTRI

di Leonardo Venturi

con Roberto Caccavo, Giulio Mayer

e Giorgia Tomasi

regia Massimo Alì

produzione Teatro a Manovella

Commedia in due atti. Testo di Leonardo Venturi SINOSSI: Uno studio di doppiaggio degli anni novanta a Roma. Non un posto dove nascono i sogni, ma dove i sogni vengono trattati e lavorati per essere accessibili a tutti. In questo non luogo si incontrano tre persone: un uomo, una donna e una voce. Sono lì per doppiare un cartone animato.

domenica 6/04 ore 20,45

PODCAST LIVE

LE MIRABOLANTI AVVENTURE

DI CECCO & CIPO

di e con CECCO & CIPO – Ep. 4

giovedì 10/04 ore 20,45

CONCERTO

ELEMENTA

Terra, Ignis, Caelestia, Aquaticus

Quando la musica risveglia

la forza degli elementi

un progetto di Fondazione Luigi Tronci

Entra in un mondo sonoro dove la musica e la natura si fondono per creare un’esperienza sensoriale senza pari.

**ELEMENTA** è un viaggio musicale attraverso i quattro elementi primordiali – Fuoco, Terra, Acqua e Aria – in cui

si celebra la forza e la bellezza della natura e l’energia del nostro pianeta attraverso gli strumenti musicali a percussione.

Elementa è composto da brani musicali tratti dai 4 concerti dedicati alla natura di produzione della Fondazione Luigi

Tronci ed eseguiti dai musicisti di “Officine Tam Tam”.

venerdì 11/04 ore 20,00 e 21,30

IMPROVVISAZIONE

MAESTRO IMPRO CON LA

CANTERA DI AREAMISTA

+ LA PAZZIA

AREAMISTA

sabato 12/04 ore 20,45

LUV DANCE HUB

L.E.D.

Liberi Esperimenti Danza

Rassegna di scuole di danza

Seconda Edizione

domenica 13/04 ore 16,30

TEATRO FAMIGLIA

IL GATTO CON GLI STIVALI

regia e testo di Livio Valenti

produzione Nata Teatro

età consigliata: 4-10 anni

Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata

storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’… strana: un eroe

ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame.

venerdì 18/04 dalle 19,30

RASSEGNA QUEER

LA SECONDA SERATA MONELLA

TALK SHOW, CABARET, MUSICA DAL VIVO

Inquanto Teatro

sabato 26/04 ore 20 e 21,30

IMPROVVISAZIONE

SUSHI

AREAMISTA

domenica 27/04 ore 20,45

TEATRO CONTEMPORANEO

D.N.A.

di Dennis Kelly

Regia di Marco Bartolini

produzione Nuovo Teatro Tempesta

Adam è scomparso. Solo i suoi“amici” sanno cosa è successo davvero. La storia di “D.N.A.” è incentrata su un gruppo di adolescenti che maltrattano un loro compagno, spingendosi troppo oltre. Parla di come nessuno ti spiega cosa ti succede dentro quando sei un adolescente, di scelte dettate dalla paura e di come queste scelte ci spingono sempre più in basso, in una spirale. La maggior parte delle persone ha fatto esperienza di atti di bullismo almeno una volta nella loro vita. E a molti di loro è stato insegnato che si tratta di un comportamento sgradevole ma sostanzialmente innocuo, un «passo necessario nella crescita sociale», e che ogni ragazzino debba attraversarlo prima o poi e diventare adulto. Ma non è vero: se il bullismo non viene contrastato e fermato, creiamo una cultura nella quale è tollerato.

Info The Square contact@thesquarefirenze.it – T. 338 4790437 – thesquarefirenze.it