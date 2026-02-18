“Il padrone” con Nancy Brilli a Catanzaro e Soverato

Tra noir, ironia e colpi di scena la grande drammaturgia d’autore incontra il carisma di un’icona del cinema e del teatro italiano

La grande drammaturgia d’autore incontra il carisma di un’icona del cinema e del teatro italiano. Sabato 21 febbraio, alle ore 21, il Teatro Comunale di Catanzaro accoglierà “Il padrone”, un capolavoro che vedrà protagonista la magnetica Nancy Brilli e farà parte della stagione teatrale di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, rappresentando una delle opere più graffianti degli ultimi anni.

Il giorno dopo, domenica 22 febbraio sarà presente pure al teatro comunale di Soverato (Catanzaro).

La sinergia artistica tra scrittura e regia

Un testo coraggioso, scritto da Gianni Clementi, composto da una profondità che lavora in perfetta sinergia con la visione registica di Pierluigi Iorio. Questa collaborazione restituirà al pubblico una messinscena vibrante, rafforzata dalla scelta di un cast di riconosciuto talento, composto dall’ammaliante Nancy Brilli e dai coprotagonisti interpretati da Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. Un racconto dove le sfumature di nero riescono a cooperare con i guizzi di ironia che caratterizzano la sceneggiatura, in un braccio di ferro tra dominatore e dominato.

È lo stesso Iorio a sottolineare l’approccio che guida il suo lavoro: «Con una grande attenzione ai ritmi (serrati e coinvolgenti) e alla musica, mettiamo in risalto il lato oscuro dei personaggi di una commedia noir che riesce a divertire e creare suspense, regalare sentimenti di tenerezza e finanche indignare, in una vera e propria ridda di emozioni verso un finale decisamente inatteso».

Quando il teatro incontra la Storia

Il sipario si apre sull’Italia del Secondo Dopoguerra, affrontando le conseguenze delle decisioni che le persone hanno preso nel corso del conflitto. Con le leggi razziali, alcuni ebrei hanno intestato i propri beni a dei prestanome, per metterli al riparo e rientrarne in possesso alla fine della guerra. “Il padrone” segue le vicende dei coniugi Marcello e Immacolata Consalvi, titolari dei beni di un ebreo che li hanno resi ricchi e proprietari di quattro appartamenti e due negozi. Nella Roma del 1956 torna il legittimo detentore delle ricchezze della coppia e Immacolata, non essendo pronta a rinunciare a quello stile di vita, giunge ad una soluzione che scatenerà una serie di colpi di scena, con un finale imprevedibile.

L’attualità dell’opera

La protagonista, interpretata con intensità magnetica da Nancy Brilli, è il perno attorno cui ruotano le vite dei comprimari, in un gioco di specchi dove la verità è l’ultima ad essere svelata. Grazie alla direzione di Iorio, l’evento non si limita a narrare una storia qualsiasi, ma mette in scena una metafora universale della condizione umana, rendendo ogni spettatore partecipe di un dilemma morale ed emotivo di straordinaria attualità.

Importante è l’apporto magistrale di Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. Entrambi attori di solida formazione che creano con la protagonista un’intesa perfetta. Il cast così composto, riesce a proporre una performance di raffinata tecnica e precisione, contribuendo a rendere “Il padrone” un ingranaggio teatrale perfetto, dove ogni nota recitativa è calibrata per colpire nel segno.

L’evento è realizzato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura

I biglietti per “Il padrone” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org.

Facebook: https://www.facebook.com/amacalabria.org

Instagram: https://www.instagram.com/amacalabria

X: https://twitter.com/amacalabria

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE0t7k3Cxftaa6pEQ6F5pHA