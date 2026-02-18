Centrale Preneste Teatro, CIURMA! Pendagli da forca

Domenica 22 febbraio 2026 alle 16.30

Arriva da Perugia lo spettacolo CIURMA! Pendagli da forca di Fontemaggiore Centro di Produzione, in programma domenica 22 febbraio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 a Roma in zona Pigneto/Malatesta). Il lavoro ha ottenuto la menzione speciale al Premio Scenario infanzia 2024 ed è di e con (in ordine alfabetico) Francesco Bianchi, Silvio Impegnoso e Arianna Primavera/Giulia Trippetta, le musiche originali sono di Alberto Marras, le luci di Giuseppe Bernabei. Una produzione Fontemaggiore con il sostegno di Scenario ETS e Teatro Due Mondi di Faenza.

Silvio e Francesco sono due adulti che, da bambini, sognavano di diventare pirati, ma hanno abbandonato i loro sogni crescendo. L’arrivo inaspettato di un pappagallo parlante venezuelano, fuggito dallo zoo con una mappa del tesoro, offre loro una seconda possibilità: formare una ciurma e vivere finalmente un’autentica avventura. Durante il viaggio, i protagonisti affrontano ingiustizie e problemi sociali su varie isole, rispondendo con coraggio, spirito di libertà e solidarietà, come veri pirati.

La figura del pirata diventa simbolo di autenticità e ribellione contro le convenzioni sociali. L’avventura vuole coinvolgere i bambini, considerati i pirati più veri: esseri ancora liberi, contraddittori e sinceri, capaci di vivere pienamente e con passione, al di là di regole e stereotipi.

Adatto dai 6 anni.

Fontemaggiore Centro di Produzione

CIURMA! – Pendagli da Forca

menzione speciale Premio Scenario infanzia 2024

Di e con (in o.a.) Francesco Bianchi, Silvio Impegnoso e Arianna Primavera/Giulia Trippetta

Musiche originali: Alberto Marras

Luci: Giuseppe Bernabei

Un ringraziamento speciale a Simone Tangolo e Lisa Tonelli

Produzione Fontemaggiore con il sostegno di Scenario ETS e Teatro Due Mondi di Faenza

Domenica 22 febbraio 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it

