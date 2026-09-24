Festival Verdi, premiato da Sergio Mattarella

Anche per l’edizione 2026, il Festival Verdi riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica: una conferma di vicinanza da parte del Capo della Stato Sergio Mattarella alla manifestazione dedicata a Giuseppe Verdi. La Medaglia sarà esposta per tutta la durata del Festival. “Con sincera gratitudine, abbiamo riceviamo la medaglia che il Capo dello Stato ha voluto conferire alla XXVI edizione del Festival Verdi alla vigilia del suo debutto. La Medaglia rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire con passione il nostro lavoro al servizio della cultura operistica italiana. Questo rinnovato riconoscimento onora l’impegno del Festival nella valorizzazione internazionale del patrimonio e dell’eredità verdiana ed è un’ulteriore conferma del valore delle artiste e degli artisti, delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni anno lo rendono possibile”. Luciano Messi, Sovrintendente del Teatro Regio di Parma