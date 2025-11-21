12 dicembre 2025, alle ore 21

PREMIO INTERNAZIONALE DONNAFUGATA

Il Premio Internazionale Donnafugata arriva alla sua quinta edizione e promette una serata

indimenticabile il 12 dicembre 2025, alle ore 21, nel prestigioso Teatro Pirandello di Agrigento.

Ideato e diretto da Francesco Bellia, il Premio celebra l’eccellenza artistica, culturale e musicale,

fondendo talento e storia in un gala di rara eleganza. Quest’anno, Palma di Montechiaro, città del

Gattopardo, rende omaggio ad Agrigento, Capitale della Cultura Italiana 2025, in un evento che

unisce spettacolo, cultura e bellezza del territorio. L’iniziativa è resa possibile grazie al Patrocinio

del Comune di Palma di Montechiaro, guidato dal sindaco Stefano Castellino, al sostegno di

aziende partner e alla disponibilità della Fondazione Teatro Pirandello, guidata dal Direttore

Generale Salvo Prestia, che eccezionalmente apre le porte del suo salotto culturale alla kermesse.

Al centro della serata la DONNA, protagonista assoluta di riflessioni, interventi e spunti su temi di

grande attualità, spesso al centro delle cronache, ma raccontati qui con eleganza e sensibilità. Il

pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra intrattenimento e celebrazione del territorio palmese,

con contenuti dedicati a valorizzarne storia e bellezza. Oltre alle prestigiose statuette del

Donnafugata, raffiguranti il Gattopardo Rampante, simbolo della famiglia Tomasi che saranno

consegnate a personaggi famosi del panorama televisivo, cinematografico e artistico in genere, nel

corso della serata sono previsti anche dei riconoscimenti speciali che andranno, al regista teatrale

Francesco Branchetti, all’attrice emergente e cantante Aurora Venosa, all’attore emergente

Matteo Santorum, ad Annamaria Milano, responsabile Comunicazione dell’IC “Marconi” di

Licata, e ad Emanuele Cellauro, presentatore e speaker radiofonico. La conduzione sarà affidata a

un elegante duo tutto al femminile: Emanuela Tittocchia, alla sua prima conduzione del

Donnafugata, e Gloria Incorvaia, al terzo anno consecutivo al timone della serata, in un tandem di

fascino e stile. Il cast completo, invece, dei volti noti premiati con il Premio Donnafugata, sarà

svelato il 3 dicembre alle ore 14.30, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei

Deputati a Roma, grazie all’intervento dell’onorevole di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano, in

sinergia con il Fondatore della kermesse. La quinta edizione del Premio Internazionale Donnafugata

si conferma così un appuntamento unico, capace di fondere talento, cultura e femminilità in un

racconto memorabile e sofisticato, celebrando l’eccellenza italiana in tutte le sue forme.