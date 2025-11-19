Tra memoria, mistero e arte: gli eventi di novembre Prosegue il nostro viaggio tra spettacoli e incontri, dove il teatro diventa occasione di conoscenza e di meraviglia. Ogni appuntamento apre una porta su epoche, figure e luoghi che conservano storie da ascoltare. La Compagnia delle Seggiole vi invita a seguirla lungo un percorso fatto di voci, apparizioni e atmosfere che prendono vita davanti agli spettatori. In sua movenza è fermo, il celebre itinerario nei sotterranei del Teatro della Pergola, celebra la sua ventesima edizione: il prossimo appuntamento è sabato 23 novembre, con repliche programmate fino a maggio 2026. Il 29 novembre, negli spazi del Ristorante Retrò di Firenze, va in scena la prima assoluta del nuovo radiogiallo di Ellery Queen, L’avventura della nuvola nera: una cena-spettacolo che unisce mistero, recitazione dal vivo e suggestioni sonore realizzate a mano, proprio come nelle storiche trasmissioni radiofoniche. Seguono due “incontri impossibili”, dedicati a protagonisti che hanno segnato la nostra cultura:

– Conversazione (in)credibile con Artemisia Gentileschi, per ritrovare la forza e la voce di una delle grandi artiste del Seicento;

– Conversazione (in)credibile con Pietro Leopoldo, che riporta sulla scena il Granduca riformatore, nel 260° anniversario del suo arrivo a Firenze. A chiudere il mese, Per virtù d’erbe e d’incanti, un percorso teatrale elegante e immaginifico che intreccia antichi saperi, botanica e le origini della medicina moderna. Un mese ricco di appuntamenti che invita a entrare nei luoghi, nelle storie e nei personaggi attraverso il linguaggio del teatro e la presenza viva degli interpreti. Seguiranno informazioni dettagliate su orari, luoghi e prenotazioni.