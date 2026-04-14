LABORATORIO PUCCINI

Il ridotto del Teatro Puccini

Venerdì 17 aprile ore 20.30

TIZIANO LA BELLA – DOPO CRISTO

una produzione Altra Scena

Dopo i suoi ultimi due tour Dark e Boomer, Tiziano La Bella torna con un nuovo show che si distingue per la sua capacità di sorprendere e coinvolgere. Questo spettacolo offre una miscela unica di storytelling, imprevisti interattivi e osservazioni taglienti, senza temere di toccare temi considerati tabù. Le battute, incisive e mai scontate, si intrecciano con aneddoti curiosi e riflessioni

autentiche, offrendo uno sguardo inedito e ironico sulla vita di noi tutti. Nessuno escluso. Il linguaggio diretto e la spontaneità dell’evento invitano chi assiste a lasciarsi trasportare dalla leggerezza e dal coraggio di ridere di ciò che spesso resta inespresso.

Non adatto a chi si offende facilmente, questo spettacolo promette un’esperienza autentica e coinvolgente.

I BIGLIETTI SONO ESAURITI

Sabato 18 aprile ore 20.30

GIORGIA DEL MESE E MASSIMO TARDUCCI

HO FATTO UN SOGNO

Canzoni e parole sui conflitti tra gli esseri umani di Giorgia Del Mese e Massimo Tarducci musiche originali Giorgia Del Mese e Andrea Franchi una produzione La Terza Prattica Una donna e un uomo alle prese con il loro dialogo interiore e con il confronto l’una con

l’altro alla ricerca di una verità comune. Un’analisi musicale e teatrale psicanalitica e poetica militante.

posto unico € 12,00

La biglietteria è aperta dal mercoledì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

LABORATORIO PUCCINI / il ridotto del Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini

Sabato 18 aprile ore 21.00

Paolo Ruffini presenta

CASA ABIS

Ancora in due

Non è un mistero: i social tirano, le risate e la ricerca di felicità pure. E voilà, ecco a voi i Casa Abis: una coppia che riflette sulla propria vita come in un film (comico), illustrando i momenti significativi della propria convivenza e sondando tutti i possibili trucchi per

attingere ad una forma duratura di felicità, quella a due. Ecco allora che ogni momento di condivisione diventa occasione per suscitare una grande ilarità: d’altra parte, le dinamiche tra uomo e donna sono, fin dalla notte dei tempi, quasi una consuetudine che ci viene tramandata sempre identica a sé stessa. O è vero il contrario? Nel loro spassosissimo spettacolo, tutto teso ad immaginare la ricerca

quotidiana dell’amore, o meglio, di quel tipo di amore che non mette sempre d’accordo ma spinge ad essere sempre dalla stessa parte, i Casa Abis si interrogano su cosa significhi essere una coppia, ponendosi domande esistenziali del tipo: Come passiamo il tempo insieme? Come lo passavano Antonio e Cleopatra? Di cosa parlavano che ancora oggi è argomenti di conflitto in una coppia?

A divertire è soprattutto il viaggio, un po’ film e un po’ prontuario sulla vita coniugale, che Stella e Gabriele intraprendono alla ricerca dell’amore attraverso una spiritosa dissezione della quotidianità di coppia. Il fine ultimo di quest’impresa, tanto per i due artisti quanto per lo spettacolo, realizzato da Vera Produzione con la regia di Paolo Ruffini, è quello di spingere il pubblico a scoprire che nella storia umana Casa Abis c’è sempre stata. Anzi, c’è sempre stata, c’è (ovviamente) ora e ci sarà sempre in futuro: in fondo, tutti possono dire di essere un po’ gli Abis nel loro quotidiano. Casa Abis, ovvero Stella Falchi e Gabriele Abis, sono attori, comici e content creator digitali. Ma soprattutto, sono una coppia, tanto nella vita reale quanto nella carriera artistica: sei anni di impegno e affiatamento coniugale e sul palcoscenico. Anzi, si potrebbe dire che “galeotto fu” il teatro: lì si sono cosciuti e da lì hanno plasmato la loro realtà quotidiana, fatta di spettacoli e corsi di recitazione. Poi, nel 2021, sono sbarcati sulla rete e in pochissimo tempo, forti dei loro video sulle dinamiche quotidiane nella vita di coppia, hanno conquistato i più giovani (e non solo) a colpi di risate. Con video che

vantano più di 23 milioni di visualizzazioni, il loro successo sul web è ormai indiscusso. Ecco i loro numeri: 386K follower su Instagram, 459K su TikTok.

Biglietti:

posto unico numerato € 22,00

Stagione Teatrale 2025/2026

(esclusi diritti di prevendita)

INFORMAZIONI: 055.362067

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini