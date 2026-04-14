LABORATORIO PUCCINI
Il ridotto del Teatro Puccini
Venerdì 17 aprile ore 20.30
TIZIANO LA BELLA – DOPO CRISTO
una produzione Altra Scena
Dopo i suoi ultimi due tour Dark e Boomer, Tiziano La Bella torna con un nuovo show che si distingue per la sua capacità di sorprendere e coinvolgere. Questo spettacolo offre una miscela unica di storytelling, imprevisti interattivi e osservazioni taglienti, senza temere di toccare temi considerati tabù. Le battute, incisive e mai scontate, si intrecciano con aneddoti curiosi e riflessioni
autentiche, offrendo uno sguardo inedito e ironico sulla vita di noi tutti. Nessuno escluso. Il linguaggio diretto e la spontaneità dell’evento invitano chi assiste a lasciarsi trasportare dalla leggerezza e dal coraggio di ridere di ciò che spesso resta inespresso.
Non adatto a chi si offende facilmente, questo spettacolo promette un’esperienza autentica e coinvolgente.
I BIGLIETTI SONO ESAURITI
Sabato 18 aprile ore 20.30
GIORGIA DEL MESE E MASSIMO TARDUCCI
HO FATTO UN SOGNO
Canzoni e parole sui conflitti tra gli esseri umani di Giorgia Del Mese e Massimo Tarducci musiche originali Giorgia Del Mese e Andrea Franchi una produzione La Terza Prattica Una donna e un uomo alle prese con il loro dialogo interiore e con il confronto l’una con
l’altro alla ricerca di una verità comune. Un’analisi musicale e teatrale psicanalitica e poetica militante.
posto unico € 12,00
La biglietteria è aperta dal mercoledì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone
Acquisto on line su www.teatropuccini.it
INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804
LABORATORIO PUCCINI / il ridotto del Teatro Puccini
Via delle Cascine 41
50144 Firenze
www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini
Sabato 18 aprile ore 21.00
Paolo Ruffini presenta
CASA ABIS
Ancora in due
Non è un mistero: i social tirano, le risate e la ricerca di felicità pure. E voilà, ecco a voi i Casa Abis: una coppia che riflette sulla propria vita come in un film (comico), illustrando i momenti significativi della propria convivenza e sondando tutti i possibili trucchi per
attingere ad una forma duratura di felicità, quella a due. Ecco allora che ogni momento di condivisione diventa occasione per suscitare una grande ilarità: d’altra parte, le dinamiche tra uomo e donna sono, fin dalla notte dei tempi, quasi una consuetudine che ci viene tramandata sempre identica a sé stessa. O è vero il contrario? Nel loro spassosissimo spettacolo, tutto teso ad immaginare la ricerca
quotidiana dell’amore, o meglio, di quel tipo di amore che non mette sempre d’accordo ma spinge ad essere sempre dalla stessa parte, i Casa Abis si interrogano su cosa significhi essere una coppia, ponendosi domande esistenziali del tipo: Come passiamo il tempo insieme? Come lo passavano Antonio e Cleopatra? Di cosa parlavano che ancora oggi è argomenti di conflitto in una coppia?
A divertire è soprattutto il viaggio, un po’ film e un po’ prontuario sulla vita coniugale, che Stella e Gabriele intraprendono alla ricerca dell’amore attraverso una spiritosa dissezione della quotidianità di coppia. Il fine ultimo di quest’impresa, tanto per i due artisti quanto per lo spettacolo, realizzato da Vera Produzione con la regia di Paolo Ruffini, è quello di spingere il pubblico a scoprire che nella storia umana Casa Abis c’è sempre stata. Anzi, c’è sempre stata, c’è (ovviamente) ora e ci sarà sempre in futuro: in fondo, tutti possono dire di essere un po’ gli Abis nel loro quotidiano. Casa Abis, ovvero Stella Falchi e Gabriele Abis, sono attori, comici e content creator digitali. Ma soprattutto, sono una coppia, tanto nella vita reale quanto nella carriera artistica: sei anni di impegno e affiatamento coniugale e sul palcoscenico. Anzi, si potrebbe dire che “galeotto fu” il teatro: lì si sono cosciuti e da lì hanno plasmato la loro realtà quotidiana, fatta di spettacoli e corsi di recitazione. Poi, nel 2021, sono sbarcati sulla rete e in pochissimo tempo, forti dei loro video sulle dinamiche quotidiane nella vita di coppia, hanno conquistato i più giovani (e non solo) a colpi di risate. Con video che
vantano più di 23 milioni di visualizzazioni, il loro successo sul web è ormai indiscusso. Ecco i loro numeri: 386K follower su Instagram, 459K su TikTok.
Biglietti:
posto unico numerato € 22,00
Stagione Teatrale 2025/2026
(esclusi diritti di prevendita)
INFORMAZIONI: 055.362067
Teatro Puccini
Via delle Cascine 41
50144 Firenze
www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini