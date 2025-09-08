“Settembre, andiamo” (Florian Metateatro)

Andato in scena in prima assoluta il 3 settembre 2025, Aurum - Pescara, nell’ambito del Festival dannunziano - VII Edizione

Si inizia dalla sostanza immateriale, umanissima, di una voce che attraversa l’etere e progressivamente si fa corpo: prima viene l’individualità solitaria di un attore, quindi il dialogo che lega due amanti, fino all’irrompere della moltitudine, mentre sonorità e corporeità finalmente si disfano l’una nell’altra, divenendo tutt’uno.

Una genesi che racconta la natura e il mistero della vita, come anche il mestiere del teatro e il mistero della rappresentazione. Parliamo di “SETTEMBRE, ANDIAMO”, produzione che Florian Metatreatro ha realizzato in occasione del Festival dannunziano 2025, coinvolgendo una coralità di artisti del territorio.

La drammaturgia curata da Giulia Basel percorre lo sterminato marco-testo dannunziano, tracciando un sentiero tra le pagine che il Vate ha dedicato alla terra d’Abruzzo (brani dal Notturno, La Figlia di Iorio, La Fiaccola sotto il Moggio, Il Trionfo della Morte, oltre a singoli componimenti poetici).

Il recital si dipana così nelle forme per nulla metaforiche di un viaggio, cadenzato da paesaggi, toponimi, ritualità ctonie … Descrizioni quasi fotografiche in cui è il dettaglio a sprigionare ciò che va oltre l’esperienza visiva: umori, attese, ritorni della memoria.

La lingua del poeta rivela una precisione “ritrattistica” che supera il mito della spettacolarità retorica: sia i brani in versi che quelli in prosa contengono una fattualità intensa, integra ed integrale. E’ da questa, non già da pomposa ridondanza, che riverbera un intero portato di emotività: una profonda ricerca dell’io, incastonata nella parsimonia di una terra umile, feconda.

L’Abruzzo evocato è un orizzonte, un luogo che non si termina mai di raggiungere, perché è luogo del ritorno, e dunque dimensione interiore mai risolta. La riconoscibilità vivida delle montagne possenti, i vigneti riarsi, la pace tremula eternata nella linea del mare è visione realistica, persino reale, persino tangibile, ma allo stesso tempo sfuma nello sfondo di un territorio più grande, antecedente: la Natura, la forza vitale del mondo e del cosmo. Scenario ultimo dentro cui si agitano speranze e angustie umane. Sipario, che si chiude non per escludere ma a preservare il senso – segreto – di quel medesimo agitarsi.

E’ in questo compenetrarsi di particolare e universale la chiave dello spettacolo, dove le prove singole di attori e attrici vanno gradatamente a comporre una scena corale che per certi versi sembra rimandare ad un quadro michettiano. L’unitarietà dei testi selezionati viene frammentata in determinati passaggi a cui partecipano tutti gli interpreti, per un effetto caleidoscopico dove si esalta questo specifico aspetto della lingua dannunziana, che è sì musicale ma ancor più è esperienziale, capace di trattenere un insieme molteplice e sistemico di concretissima fenomenicità.

La musica stessa è protagonista della scena, partecipe del disegno registico complessivo. I canti e i balli della tradizione popolare abruzzese si alternano con le arie dei maestri amati da D’Annunzio (Wagner, Debussy, Vittorio Pepe), nonché con trascinanti brani inediti e riuscitissime rivisitazioni.

Passato e presente vengono a formare un intrico indissolubile, si saldano compatti a inverare l’ultimo, fondamentale convitato: il Tempo, dimensione unica e circolare, che instrada l’esistenza dell’uomo verso il cammino dell’eterno ritorno. Il viaggio compiuto nelle terre d’Abruzzo è un viaggio vissuto nel tempo ciclico, da Settembre a Settembre: punto di luce dove la stagione muore e dove la stagione nasce, con evidenza massima, innegabile.

Paolo Verlengia

CREDITS:

“Settembre, andiamo”

una produzione Florian Metateatro – Centro di Produzione Teatrale

drammaturgia, allestimento scenico e regia: Giulia Basel

da testi poetici, letterari e drammatici di Gabriele D’Annunzio

In scena:

Anna Paola Vellaccio, Milo Vallone, Franca Minnucci, Edoardo Oliva, Giulia Basel, Alessio Tessitore, Rossella Mattioli, Marco Paparella, Umberto Marchesani, Emanuela D’Agostino, Alberta Cipriani, Mario Massari

al pianoforte Monja Marrone

con il gruppo di danze popolari Compagnia della Pescara diretto da Edgardo Cotellucci

con i Sansisto di Tino Santoro

e l’Abruzzo EtnOrchestra “La Figlia di Iorio”:

Mario Canci (canto, piffero, flauti pastorali)

Fabio D’Orazio (canto, organetto diatonico, fisarmonica)

Crispi Seccia (zampogna, chitarra e mandolino)

voce fuori campo: Massimo Vellaccio

Staff tecnico e organizzativo:

assistente alla regia Chiara Sanvitale

collaborazione ai costumi Miriam Di Domenico

collaborazione alle scene Fabrizio Pronio

fonica Marinella Iezzi

luci e direzione tecnica Renato Barattucci

direttore di produzione Massimo Vellaccio