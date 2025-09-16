La nuova stagione della Compagnia delle Seggiole Carissimi, anche questo autunno La Compagnia delle Seggiole vi invita a un viaggio tra storie, luoghi e memorie, con una nuova stagione di appuntamenti che uniscono teatro, arte e tradizione. Dal fascino intramontabile della Pergola alle atmosfere notturne degli spazi archeologici, dalle rievocazioni storiche alle celebrazioni che intrecciano culture lontane, ogni spettacolo diventa occasione per riscoprire la bellezza e la profondità del nostro patrimonio. Settembre e ottobre si aprono con eventi straordinari, tra cui il ritorno di Tracce di Umanità ad Arezzo e la replica speciale di Sepolte Memorie al Cimitero Monumentale dell’Antella. Seguiranno il debutto della XX edizione di In sua movenza è fermo al Teatro della Pergola e nuove tappe che ci porteranno al Museo Archeologico di Firenze, a Badia a Settimo e in altri luoghi simbolici della memoria e dell’identità toscana. Un percorso ricco e variegato, che ci condurrà fino alla primavera, per continuare a condividere insieme emozioni, pensieri e suggestioni teatrali. Vi aspettiamo per vivere con noi un anno di emozioni, teatro e bellezza.