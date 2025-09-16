Inaugurazione “Teatro Città di Fondi”

Presentazione Stagione Teatrale 2025-2026

L’apertura di uno spazio teatrale è sempre una buona notizia. Quella del Teatro Città di Fondi valorizza il territorio e tutta la provincia di Latina.

Il Comune di Fondi e ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, hanno presentato la Stagione 2025/2026 in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo Teatro Città di Fondi, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale di Fondi, finalmente completato grazie al decisivo finanziamento della Regione Lazio e al contributo condiviso della comunità fondana. In qualità di rappresentante istituzionale di questo territorio – prima come consigliere regionale, oggi come senatore della Repubblica – ho avuto l’onore di sostenere in modo concreto un progetto fortemente voluto e che oggi diventa realtà” afferma il Senatore Claudio Fazzone. “L’apertura di un nuovo teatro, soprattutto in un’epoca complessa come quella attuale, rappresenta un segnale forte di fiducia nel potere della cultura. Il teatro è un bene comune, un punto di incontro e di crescita per le nuove generazioni, un motore di identità e di coesione civile. È un presidio vivo e vitale che, da un lato, valorizza il patrimonio teatrale italiano accogliendo artisti di diverse generazioni e sensibilità; dall’altro, favorisce la crescita del pubblico, stimola la partecipazione attiva e rafforza i legami identitari delle comunità. Con la sua apertura, la città di Fondi si arricchisce di un luogo capace di custodire e diffondere cultura, innovazione e partecipazione. Rivolgo un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale, agli operatori culturali, ai tecnici e a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. La cultura è un investimento, non una spesa: ogni contributo destinato a essa produce ricchezza, inclusione e speranza. Il mio impegno, come rappresentante delle istituzioni, sarà sempre quello di sostenere la crescita culturale di Fondi e dell’intero territorio pontino, consapevole che solo attraverso la cultura possiamo costruire comunità più forti, più libere e più unite”.

“Il teatro di Fondi è stato studiato anche come spazio adatto alla rappresentazione e produzione di spettacoli multimediali. L’edificio si ispira alle forme della natura e cerca in tal modo di creare un rapporto di consonanza con lo scenario che gli fa da sfondo. In pianta è ben riconoscibile la suddivisione funzionale in tre nuclei distinti ma strettamente connessi: la sala, il palcoscenico con i suoi servizi e il foyer che serve anche da ingresso. Particolare valore è stato dato all’ingresso-foyer. La sua superficie consente una utilizzazione come spazio espositivo aumentando la vivibilità e dando il giusto rilievo allo spettacolo che gli spettatori offrono a se stessi con il loro andirivieni durante gli intervalli. Il rapporto fra i tre elementi funzionali del teatro, il foyer, la sala e la scena, è stato accuratamente studiato dal punto di vista proporzionale per creare, da qualunque punto di vista, un insieme armonioso. Il teatro di Fondi è attrezzato per ospitare vari tipi di spettacoli tradizionali o multimediali. La sala è composta da una platea con n. 350 posti a sedere e lo spazio per n.6 posti per disabili su carrozzina, inoltre, sotto al pavimento in parquet è stato previsto la posa in opera di cavi per un sistema di amplificazione ad induzione magnetica (hearing loop). L’apparecchio acustico e l’impianto cocleare sono e saranno nel prossimo futuro i dispositivi più importanti per correggere i problemi uditivi. I due ordini di palchi più le due gallerie contengono n.248 posti a sedere” dichiarano gli architetti Paolo Portoghesi e Maurizio Mastroianni, progettisti del teatro.

“L’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale di Fondi è un atto di fiducia nella cultura come motore di sviluppo e coesione. Fondi, con la sua storia millenaria e il prestigio del Ducato che ne ha segnato l’identità, si conferma oggi centro culturale vivo e strategico per l’intera Regione Lazio. Questa inaugurazione si inserisce in una più ampia visione che riguarda tutta la Provincia di Latina, protagonista di una sfida culturale e turistica di grande rilievo. Questo territorio è un mosaico di bellezza, storia e potenzialità: dall’Appia Regina Viarum recentemente riconosciuta Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, alla promozione delle Città di Fondazione, con il loro straordinario patrimonio architettonico, proprio del razionalismo; dalla valorizzazione dei Cammini spirituali attorno alle abbazie di Fossanova e Valvisciolo, alle testimonianze dell’antica Roma, di cui è disseminato il Basso Lazio; fino all’importanza strategica di asset naturalistici, come i monti e il vicino litorale. Il teatro, in questo contesto, è presidio culturale, luogo di incontro, spazio di crescita per le nuove generazioni. È il simbolo di una comunità che investe nel futuro, che crede nella forza dell’arte e nella sua capacità di generare lavoro, identità, partecipazione. Ringrazio l’Amministrazione Comunale, gli operatori culturali e tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. La cultura è un investimento, e ogni teatro che si apre è una porta che si spalanca sul futuro. Fondi oggi è più forte, più libera, più unita. E noi siamo orgogliosi di esserle accanto”, dichiara l’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, Simona Baldassare.

“Il teatro rappresenta uno dei pilastri della vita culturale di una comunità. Benché, grazie anche all’associazionismo locale, la nostra città viva un forte fermento creativo e interpretativo da parte di autori e attori, ho sempre riconosciuto la necessità e l’importanza di creare a Fondi un luogo in cui le potenzialità dell’arte teatrale potessero trovare massima espressione. Ne ero fermamente convinto da assessore alla Cultura e al Turismo e lo sono oggi da sindaco. Per me è stato un grandissimo onore assistere alla fondazione, alla crescita e al completamento di un progetto che darà un impulso senza precedenti alla vita culturale cittadina. Un forte, sincero e doveroso ringraziamento va al senatore Claudio Fazzone che, per primo, ha immaginato questa imponente opera e che, più di ogni altro è riuscito, anno dopo anno, a intercettare risorse necessarie e indispensabili. Con l’auspicio che questa magnifica struttura doni un’era di prosperità culturale e artistica alla nostra città, do il benvenuto al nuovo teatro comunale: un’opera che, sono certo, attrarrà turisti e artisti arricchendo le coscienze di tutti coloro che vorranno viverla partecipando a spettacoli e grandi rappresentazioni”, dichiara il Sindaco di Fondi, Dott. Beniamino Maschietto.

“L’apertura del nuovo Teatro Comunale di Fondi segna un momento importante non solo per la città, ma per l’intero sistema culturale del Lazio. Come ATCL, da sempre impegnati nella promozione della cultura teatrale sul territorio regionale, accogliamo con entusiasmo questa nuova “casa della cultura”, uno spazio che siamo orgogliosi di contribuire ad animare con una stagione teatrale pensata per essere inclusiva, contemporanea e aperta al dialogo tra linguaggi, generazioni e territori. Il teatro è una promessa di incontro. È un luogo in cui le comunità si riconoscono e si interrogano, dove si costruiscono visioni condivise e si coltiva l’immaginazione collettiva. Per questo, la programmazione che presentiamo a Fondi vuole essere un invito a vivere il teatro non come semplici spettatori, ma come cittadini attivi e partecipi, in un tempo che ha sempre più bisogno di ascolto, empatia e visione.

Il Teatro di Fondi entra a far parte della rete regionale di spazi culturali che, grazie al sostegno della Regione Lazio e alla collaborazione delle amministrazioni comunali, si pongono l’obiettivo di garantire un’offerta culturale di qualità, accessibile e diffusa. Il nostro impegno sarà quello di accompagnare la crescita di questo teatro nel tempo, attraverso una progettualità condivisa e radicata nel territorio, ma con lo sguardo sempre rivolto verso l’innovazione. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale, alla Regione Lazio e a tutte le professionalità coinvolte in questo importante traguardo. E un ringraziamento speciale va al pubblico che da oggi abiterà questo spazio: che sia un luogo da vivere, da scoprire e da amare”, dichiarano Luca Fornari, Amministratore Delegato ATCL e Isabella di Cola, Direttrice Artistica ATCL.

“La cultura è di tutti e mi auguro che la comunità studentesca di Fondi possa trarre beneficio da questa stagione teatrale. Sosterremo i teatri e le sale cinematografiche perché il teatro ha dimensione eterna e gli spettacoli inducono ad aprire la mente” ha dichiarato a conclusione degli interventi il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il Teatro Città di Fondi verrà inaugurato sabato 25 ottobre alle ore 21.00 e domenica 26 ottobre ore 18.00, con I Tre Moschettieri – Opera Pop, con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, Sea John, Cristian Mini, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Roberto Rossetti e Gabriele Beddoni e con I ragazzi della Peparini Academy/Special Class, regia e direzione artistica Giuliano Peparini, coreografie Veronica Peparini e Andreas Müller, testi Alessandro Di Zio, musiche Giò Di Tonno.

Il viaggio nel romanzo di Alexandre Dumas prende vita attraverso uno stile registico audace, momenti corali dal grande impatto emotivo e coreografie che trasformano ogni duello in una danza d’azione teatrale grazie alla presenza dei performer della Peparini Academy.

La stagione 25/26 del Teatro Città di Fondi si apre sabato 8 novembre, alle ore 21.00 e domenica 9 novembre ore 18.00 (fuori abbonamento), con Ogni Promessa è Debito, di e con Vincenzo Salemme. Una pièce brillante e surreale che mescola comicità e riflessione, centrata su un voto religioso fatto nel sonno. Tra malintesi, pressioni sociali e domande esistenziali, il protagonista si troverà a fare i conti con la proverbiale serietà delle promesse, anche quelle inconsapevoli.

Venerdì 21 novembre alle ore 21.00, Il Medico dei Pazzi, di Eduardo Scarpetta, regia e adattamento Leo Muscato, con Gianfelice Imparato e con Luigi Bignone, Giuseppe Brunetti, Francesco Maria Cordella, Alessandra D’Ambrosio, Antonio Fiorillo, Giorgio Pinto, Arianna Primavera, Giuseppe Rispoli, Ingrid Sansone, Michele Schiano Di Cola. La commedia di Eduardo Scarpetta è una macchina perfetta dell’equivoco. Scritta nel 1908, racconta la disavventura di Don Felice Sciosciammocca, ricco proprietario terriero che da anni finanzia gli studi di suo nipote Ciccillo, il quale, invece di studiare, spende tutto in divertimenti e gioco d’azzardo ed è perennemente minacciato dai suoi creditori. La riscrittura rende il testo più vicino alla sensibilità contemporanea.

Domenica 14 dicembre, alle ore 18.00, Bollicine, di Max Giusti e Giuliano Rinaldi, con Max Giusti e la SuperMaxBand. Le bollicine da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. È un Max inedito, che si abbandona a confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine.

Sabato 10 gennaio, alle ore 21.00, Il Padrone, di Gianni Clementi, con Nancy Brilli, Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga, regia Pierluigi Iorio.

Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a dei prestanome fidati i propri beni, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. I coniugi Consalvi, Marcello e Immacolata, si ritrovano così intestatari dei beni del loro padrone, catturato e deportato lontano dall’Italia. L’azione si svolge a Roma nel 1956.

Lunedì 26 gennaio, alle ore 21.00, La Coscienza di Zeno, di Italo Svevo, con Alessandro Haber e con Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo, regia Paolo Valerio. Capolavoro della letteratura del Novecento, il romanzo psicanalitico ha celebrato nel 2023 i cent’anni dalla pubblicazione. Il racconto possiede una propria vivace teatralità, per la sperimentazione di una scrittura innovativa e per essere dominato dalla complessa e attualissima figura di Zeno Cosini.

Domenica 15 febbraio, alle ore 18.30, Il Medico dei Maiali, testo e regia Davide Sacco, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino. La morte improvvisa del re d’Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto. Tra il potere e il nuovo re, un medico veterinario pronto a cogliere un’occasione che forse, poi, non si rivelerà tale.

Sabato 7 marzo, alle ore 21.00, Anfitrione, di Plauto, con Emilio Solfrizzi, con Giancarlo Ratti, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino e Beatrice Coppolino e con Rosario Coppolino, regia Emilio Solfrizzi.

Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto la cui trama ruota attorno al soldato Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tra equivoci, situazioni buffe e colpi di scena, si innesca una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte.

Sabato 21 marzo, alle ore 21.00, La Moglie Fantasma, di David Tristram, traduzione Enrico Luttmann, con Mariagrazia Cucinotta, Pino Quartullo e con Gianmarco Pozzoli, Giorgio Verduci, Roberta Petrozzi e la partecipazione di Alessandra Faiella, regia Marco Rampoldi. A Edward, scrittore di teatro in crisi dopo la morte della moglie Ruby, appare il fantasma che rivela di essere stata assassinata e lo convince a scoprire il colpevole attraverso una pièce teatrale ispirata all’Amleto, fino a un finale a sorpresa.

A chiudere la stagione, mercoledì 8 aprile ore 21.00, Buongiorno Ministro! con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti e con Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla, regia Ferdinando Ceriani, testo Gordi Galceran, musiche Nicola Piovani. È una commedia spagnola, in prima assoluta per l’Italia, un mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, scritta in modo elegante e indimenticabile da una delle penne più geniali della drammaturgia spagnola. Una commedia senza freni, con una successione quasi senza sosta di esilaranti gag e battute pirotecniche, rese ancora più divertenti da Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, due mattatori irresistibili.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Nuovi abbonamenti: dal 2 ottobre al 31 ottobre

Inizio vendita singoli biglietti: dal 1 novembre

Inizio vendita Ogni promessa è debito fuori abbonamento: dal 2 ottobre

Teatro Città di Fondi

Piazza Gianni Rodari 1

04022 Fondi