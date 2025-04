Accademia di Santa Cecilia, Teodor Currentzis e l’Utopia Orchestra

Mercoledì 16 aprile ore 20.30

Torna a Roma dopo poco più di un anno, mercoledì 16 aprile alle ore 20.30 (Auditorium Parco della Musica) in Sala Santa Cecilia uno dei direttori che più sta facendo parlare di sé nel mondo: Teodor Currentzis. Nato in Grecia ma formatosi musicalmente anche in Russia, è Direttore Artistico dell’Orchestra e del Coro MusicAeterna e fondatore e Direttore artistico della neonata Utopia Orchestra. Currentzis, che dagli esordi si distingue per l’audacia interpretativa, la tensione artistica, l’approccio anticonvenzionale e il carisma magnetico, si esibirà sul podio ceciliano con la sua Orchestra Utopia, ospite dell’Accademia di Santa Cecilia, in un programma che prevede il Concerto per pianoforte n. 2 di Brahms – solista Alexandre Kantorow – e la Quarta Sinfonia di Mahler con il soprano svizzero Regula Mühlemann.

L’Orchestra Utopia, composta da più di cento musicisti provenienti da circa trenta Paesi, è stata fondata con lo scopo artistico di creare senza compromessi ciò che l’immaginazione musicale dei professori d’orchestra concepisce e unire le persone con un’idea musicale condivisa. “Questo sogno non è solo mio” – ha dichiarato il direttore nato ad Atene nel 1972. “Si tratta di un’idea a lungo coltivata da un gran numero di musicisti provenienti da tutti gli angoli del mondo: […] creare senza compromessi ciò che la nostra immaginazione musicale ci propone, […] alla ricerca del suono perfetto con musicisti di grande talento […]. La prima cosa che soffre della globalizzazione è l’intimità. L’emozione, l’unità e la dedizione di cui parlo si trovano molto probabilmente nel lavoro di un singolo musicista o di un piccolo collettivo. Vogliamo portare questa identità cameristica e questa intimità nella strumentazione completa di un grande concerto sinfonico. Quindi rinunceremo a ciò che conoscevamo e faremo un salto. Naturalmente, si tratta di un’idea utopica. L’utopia è qualcosa di impossibile, ed è questo che ci attrae: realizzare l’impossibile”.

Il programma si apre con il Concerto per pianoforte n. 2 di Brahms, che vede alla tastiera un beniamino del pubblico ceciliano, il francese Alexandre Kantorow. Considerato per la sua complessità tecnica uno dei concerti di più difficile esecuzione accanto al Secondo Concerto di Prokof’ev e al Terzo Concerto di Rachmaninov, questo concerto fu eseguito dallo stesso Brahms, pianista eccellente, durante la prima a Budapest il 9 novembre 1881 sotto la direzione di Sandor Erkel. Nella seconda parte del programma risuonerà la Quarta Sinfonia di Mahler, lavoro che chiude il primo periodo produttivo del compositore e, come la Seconda e la Terza, accoglie al proprio interno l’intervento vocale, a differenza delle sinfonie immediatamente successive, che segnano un ritorno verso la musica “pura”. Torna sul palco della Sala Santa Cecilia Regula Mühlemann che negli ultimi anni si è affermata, sia sui palcoscenici operistici che concertistici, come uno dei soprani più importanti della sua generazione.

Utopia Orchestra

Utopia è un’orchestra internazionale fondata dal direttore Teodor Currentzis per riunire i migliori musicisti del mondo. Utopia è strutturalmente, finanziariamente e organizzativamente indipendente da qualsiasi altro collettivo e istituzione: non è tanto un’orchestra nel senso convenzionale del termine, ma piuttosto una speciale comunità creativa, un team di persone che la pensano allo stesso modo con un’ideologia musicale condivisa. Si uniscono per creare senza compromessi ciò che la loro immaginazione musicale inventa al fine di trovare il suono migliore.

Il cast dell’orchestra varia a seconda degli strumenti previsti dalla partitura. Al progetto partecipano musicisti provenienti da decine di paesi. I primi concerti di Utopia si sono tenuti nell’ottobre 2022. L’orchestra ha eseguito brani di Stravinskij e Ravel in alcune delle più importanti sedi europee a sostegno del progetto, ovvero la Philharmonie Luxembourg, la Laeiszhalle Hamburg, il Wiener Konzerthaus e anche la Berliner Philharmonie.

Nel 2023 Utopia ha presentato la sua interpretazione della Sinfonia n. 3 di Gustav Mahler, nonché il Concerto per violino di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 5 di Čajkovskij, e ha debuttato al Festival di Salisburgo con esecuzioni di The Indian Queen di Purcell e della Messa in do minore di Mozart. Per lavorare a questo programma, Teodor ha anche riunito il Coro Utopia, avendo invitato 40 musicisti provenienti da 14 paesi. Nel 2023 Utopia è diventata l’orchestra residente di Funkhaus, uno dei principali hub musicali di Berlino. Nell’ambito della loro residenza presso il Funkhaus, l’Orchestra e il Coro Utopia conducono prove, registrano cd, eseguono concerti sinfonici e da camera. Nell’inverno 2025, l’orchestra e il coro diretti da Teodor Currentzis parteciperanno alla produzione di Peter Sellars di Castor et Pollux all’Opéra di Parigi.

Teodor Currentzis

Teodor Currentzis è il fondatore e direttore artistico dell’orchestra e coro Utopia e il direttore artistico dell’orchestra e coro musicAeterna. Dal 2018 al 2024 è stato Direttore Principale della SWR Symphony Orchestra. Currentzis è nato in Grecia, dove ha iniziato a studiare musica. Nel 1994 è entrato al Conservatorio di Stato di San Pietroburgo per studiare con il leggendario professore Ilya Musin. Insieme ai suoi ensemble, Teodor Currentzis è regolarmente in tournée in Europa e nel mondo con esibizioni in numerose sedi prestigiose, tra cui la Filarmonica di Berlino, l’Elbphilharmonie di Amburgo, la Filarmonica di Monaco, la Philharmonie de Paris, il Konzerthaus di Vienna, il Baden-Baden Festspielhaus e la Scala. Come direttore d’orchestra e direttore musicale, Teodor Currentzis ha lavorato con i principali teatri d’opera tra cui l’Opéra de Paris, la Bayerische Staatsoper, l’Opernhaus Zürich, il Teatro Real e il Teatro Bolshoi. Ha anche collaborato con le figure chiave del teatro occidentale moderno: Robert Wilson, Romeo Castellucci, Peter Sellars, Dmitri Tcherniakov, Theodoros Terzopoulos e altri. Teodor Currentzis è artista residente al Festival di Salisburgo e al Festival della RUHRtriennale, festival di Lucerna e Aix-en-Provence. Le opere di Mozart, Mahler, Beethoven, Čajkovskij, Rameau e Stravinskij pubblicate per l’etichetta discografica Sony Classical hanno ricevuto numerosi premi musicali internazionali: ECHO Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award e BBC Music Magazine’s Opera Award. È stato anche insignito dell’Ordine greco della Fenice e del premio internazionale Musikfest Bremen. Nel 2024, Currentzis ha lanciato la sua etichetta discografica, Theta, in collaborazione con Outhere Music. L’etichetta prende il nome dalla lettera greca Θ (Theta), un omaggio all’eredità greca di Currentzis. Theta si concentra sulla registrazione del vasto repertorio eseguito dai suoi vari ensemble, a partire da Utopia. Le prime uscite sono dedicate alla Sinfonia n. 9 di Bruckner e alla Sinfonia n. 3 di Mahler, previste per il 2025.

Alexandre Kantorow

Nel 2019 Alexandre Kantorow è stato il primo pianista francese a vincere la medaglia d’oro al Concorso Čajkovskij, ricevendo anche il Grand Prix, precedentemente assegnato solo tre volte nella storia del concorso. Descritto dai critici come “il Liszt reincarnato” (Fanfare Magazine), nel 2024 ha ricevuto il Gilmore Artist Award, considerato uno dei più prestigiosi premi internazionali. La carriera di Kantorow comincia con il debutto a soli 16 anni al festival La Folle Journée de Nantes, con la Sinfonia Varsovia. Da allora ha tenuto concerti con le più importanti orchestre del mondo. I più importanti appuntamenti della stagione 2024/25 includono il debutto con la Los Angeles Philharmonic Orchestra, una tournée europea con la Orchestra Filarmonica di Monaco e Tugan Sokhiev, il debutto con l’Orchestre Métropolitain e Yannick Nézet-Séguin. In questa stagione eseguirà anche i Concerti nn. 1 e 2 di Brahms con Sir John Eliot Gardiner e l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Nel 2024 ha ricevuto il titolo onorifico di Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Lo scorso luglio si è esibito durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi.

