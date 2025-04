Accademia di Santa Cecilia, Harding/Bell per Mahler

Giovedì 17 aprile ore 19.30, venerdì 18 aprile ore 20.30, sabato 19 aprile ore 18

Il nuovo direttore musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Daniel Harding inaugura il nuovo ciclo completo di concerti dedicato alle Sinfonie di Gustav Mahler, che proseguirà nel corso delle prossime stagioni presso la Sala Santa Cecilia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica). Il ciclo si apre giovedì 17 aprile alle ore 19.30 (repliche venerdì 18 aprile ore 20.30 e sabato 19 aprile ore 18), con la Prima Sinfonia “Titano”, alla quale Harding accosta anche il movimento Blumine, espunto dal compositore dalla struttura iniziale della sinfonia. Nella stessa serata, Joshua Bell, artista in residence a Santa Cecilia, interpreterà il Concerto per violino di Dvořák, tra le composizioni più note del maestro grazie alla sua ricchezza espressiva, intensità lirica e invenzione armonica. Questo programma sarà eseguito, tra il 5 e il 10 maggio, nella tournée europea in Spagna, Germania e per la prima volta a Katowice, in Polonia. Il primo concerto è in programma il 5 maggio al Palau di Barcellona, il 7 maggio l’Orchestra farà ritorno alla Elbphilharmonie di Amburgo, quindi seguiranno i concerti al Konzerthaus di Dortmund l’8 maggio, il debutto alla Nospr Hall di Katowice il 9 maggio e il 10 maggio il concerto alla Alte Oper di Francoforte. Il programma prevede il Concerto per violino di Dvořák con il solista e artist in residence Joshua Bell, la Prima Sinfonia “Il Titano” di Mahler e, per la sola tappa di Francoforte Blumine, in origine il secondo movimento della Sinfonia n. 1 di Mahler in seguito espunto dall’autore.

L’Accademia di Santa Cecilia è stata l’unica istituzione musicale italiana che ha ospitato Mahler come direttore d’orchestra, il quale è salito sul podio ceciliano in ben quattro occasioni, tra il 1907 e il 1910. È inoltre notevole il numero di esecuzioni che l’Orchestra e il Coro hanno dato dei suoi capolavori, soprattutto a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, proprio in coincidenza con il successo di un film di Visconti: anche in quella occasione era l’Orchestra di Santa Cecilia ad eseguire la colonna sonora incentrata sull’Adagietto dalla Quinta Sinfonia. Questo percorso è proseguito sino ad oggi: attualmente la musica di Mahler ha quella popolarità che lo stesso compositore aveva profetizzato quando pronunciò la frase: “il mio tempo verrà”.

Con questa inaugurazione, Harding si impegna nell’esecuzione di un ciclo imponente, confrontandosi con la fine scrittura sinfonica di Gustav Mahler, che il pubblico ceciliano da sempre apprezza e applaude. Durante la stagione 2024-2025 saranno eseguite le prime due Sinfonie, la Prima ad aprile e la Seconda a giugno, in un programma che vedrà le sinfonie Mahler eseguite assieme alle musiche di altri autori.

Composta fra il 1884 e il 1888 la Prima Sinfonia (inizialmente intitolata dall’autore “Il Titano”, perché ispirata all’omonimo romanzo di Jean Paul) espone con chiarezza gli elementi principali del mondo poetico mahleriano: la predilezione per i temi popolari, la creazione di lunghe melodie, la suprema padronanza nell’orchestrazione e la capacità di edificare una costruzione estremamente vasta e complessa. Il finale, tumultuoso e maestoso, alterna momenti di battaglia interiore a una ricerca di redenzione, con richiami a Parsifal e al Messia di Händel. La conclusione sembra trionfante, ma il dubbio resta: la vittoria è davvero definitiva? Come scrive Adorno, «il dissidio interiore si potenzia in un’integrale disperazione», facendo di quest’opera un’esperienza musicale unica, dove trionfo e inquietudine si fondono in una tensione che non si risolve mai completamente.

Daniel Harding

Daniel Harding dalla stagione 2024/25 è il nuovo Direttore musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Inoltre, è Direttore musicale e artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra, è stato Direttore musicale dell’Orchestre de Paris dal 2016 al 2019 e dal 2007 al 2017 Direttore ospite principale della London Symphony Orchestra. Harding è insignito del titolo a vita di Direttore onorario della Mahler Chamber Orchestra, con la quale collabora da oltre 20 anni. Nel 2024 ha ottenuto un mandato di cin­que anni come Direttore musicale della Youth Music Culture al The Greater Bay Area (YMCG). È regolarmente ospite delle più importanti orchestre del mondo, tra cui i Wiener e Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Staatskapelle di Dresda, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Negli Stati Uniti ha diretto la Boston Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic e la San Francisco Symphony.

Daniel Harding ha inaugurato la nuova stagione di Santa Cecilia con Tosca e successivamente ha diretto il Requiem di Verdi; entrambe le produzioni sono state registrate per l’etichetta DG. Tornerà a dirigere i Berliner Philharmoniker, la Cleveland Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la London Symphony Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ed effettuerà estese tournée in Europa con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Swedish Radio Symphony Orchestra. Nel 2002 Daniel Harding è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese e nel 2017 è stato nominato Officier Arts et Lettres. Nel 2012 è stato eletto membro della Royal Swedish Academy of Music. È un pilota di linea qualificato.

Joshua Bell

Con una carriera che copre quasi quarant’anni, Joshua Bell è uno dei più acclamati violinisti della sua epoca. Si è esibito con le orchestre più importanti del mondo e continua a intrattenere collaborazioni come solista, concertista, musicista da camera, direttore d’orchestra e Direttore Musicale dell’Academy of St Martin in the Fields. Nell’ultimo anno Bell ha intrapreso un internazionale del suo progetto appena commissionato, ‘The Elements’, con opere di rinomati compositori che rappresentano i cinque elementi: Jake Heggie (Fuoco), Jennifer Higdon (Aria), Edgar Meyer (Acqua), Jessie Montgomery (Spazio) e Kevin Puts (Terra). Joshua Bell è molto impegnato anche nel campo della musica contemporanea, commissionado nuove opere a compositori viventi e interpretando in prima esecuzione mondiale concerti di John Corigliano, Edgar Meyer, Behzad Ranjbaran e il Concerto per Violino di Nicholas Maw, per il quale ha vinto un ‘Grammy Award’. Ha collaborato con artisti appartenenti ai più disparati generi musicali, suonando con Renée Fleming, Chick Corea, Regina Spektor, Wynton Marsalis, Chris Botti, Anoushka Shankar, Frankie Moreno, Josh Groban e Sting. Nel 1998, insieme al compositore John Corigliano, Bell ha registrato la colonna sonora del film The Red Violin; da allora è stato protagonista di altre partecipazioni cinematografiche, fra cui Ladies in Lavender (2004) e Defiance (2008).

Giovedì 17 aprile ore 19.30, venerdì 18 aprile ore 20.30, sabato 19 aprile ore 18

Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

violino Joshua Bell artista in residenza

Le Sinfonie di Mahler

Mahler Blumine

Dvořák Concerto per violino

Mahler Sinfonia n. 1 “Titano”

Spirito Classico – venerdì 18 aprile

Spazio Risonanze, ore 19

Introduzioni all’ascolto con aperitivo

Spirito Classico è una serie di otto appuntamenti con giornalisti e musicologi per approfondire i brani del programma eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Accademia. Un appuntamento imperdibile per avvicinarsi alla musica con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce. Le conferenze si svolgono in Spazio Risonanze e sono precedute da un aperitivo.

Venerdì 18 aprile alle ore 19 (Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze) sarà Ernesto Napolitano a introdurre il concerto diretto da Daniel Harding.

Biglietti Intero € 15; ridotto (under 35) € 13

Venerdì 18 aprile ore 19

Spirito Classico: Introduzione all’ascolto con aperitivo

