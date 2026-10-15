Reate Festival 2026, la XVIII edizione apre con Musica sacra al tempo di Pietro da Cortona

Chiesa dei Santi Luca e Martina – Roma, via della Curia 2 18 ottobre 2026 ore 17:30
Il Reate Festival alla sua diciottesima edizione conferma la collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca ETS. Il primo concerto (18 ottobre, ore 17:30) sarà all’insegna della musica sacra in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, la Chiesa dei Santi Luca e Martina, di proprietà dell’Accademia e ubicata nel cuore del Foro Romano, impreziosita dalla cupola opera di Pietro da Cortona. Il concerto, programmato proprio in corrispondenza del giorno di san Luca, sarà un’occasione per ammirare tale capolavoro architettonico – raramente accessibile al pubblico – in concomitanza con l’esecuzione di musiche di compositori coevi del celebre pittore. Il concerto si pone l’obiettivo di rievocare l’ambiente musicale al tempo di Pietro da Cortona, proponendo brani del repertorio sacro che animavano le funzioni liturgiche della Roma e della Firenze del Seicento. Grazie al connubio fra le arti visive e la musica si propone quindi un’esperienza culturale trasversale, capace di restituire al pubblico uno spaccato di uno dei periodi più floridi della storia dell’arte. Gli interpreti saranno le cantanti Maddalena De Biasi ed Emma Alessi Innocenti con Alessandro Alonzi al clavicembalo.
La collaborazione tra le due istituzioni continuerà con Musica per l’Africa una rassegna di musica da camera di otto concerti che dal 24 ottobre al 5 dicembre avrà come protagonisti giovani talenti affermati a livello internazionale. Oltre che a Palazzo Carpegna, sede dell’Accademia, situata alle spalle della Fontana di Trevi, i concerti si terranno anche presso la Casa Museo Alberto Sordi, in collaborazione con la Fondazione Alberto Sordi per i Giovani. I programmi sono incentrati sul repertorio colto occidentale influenzato dalle diverse culture del mediterraneo, con particolare attenzione all’Africa: dagli influssi arabi presenti nella musica spagnola di autori come Manuel de Falla (di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita) alle derivazioni del blues e del jazz – che trae origine dai canti degli schiavi africani deportati in America – in autori come Gershwin e Bernstein. La rassegna è realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.
CONCERTO
Musica sacra al tempo di Pietro da Cortona
18 ottobre 2026 ore 17:30
Chiesa dei Santi Luca e Martina, via della Curia 2, Roma
PROGRAMMA
Paolo Quagliati (ca. 1555 – 1628)
Toccata dell’ottavo tuono e canzona ottava
da Ricercate, et canzone per sonare e cantare… libro primo a quattro voci
Francesca Caccini (1587 – 1641 ca.)
Laudate Dominum in sanctis eius
da Il primo libro delle musiche
Virgilio Mazzocchi (1597 – 1646)
Fin dal Monte Sion
Giacomo Carissimi (1605 – 1674)
O dulcissimum Mariae nomen
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Bergamasca
da Fiori musicali
Luigi Rossi (1597 – 1653)
O amantissime Jesu
Francesca Caccini
Maria dolce Maria
da Il primo libro delle musiche
Giacomo Carissimi
Exulta, gaude filia Sion
Bernardo Pasquini (1637 – 1710)
Partite diverse di Follia
Gregorio Allegri (1582 – 1652)
Praesta quaesumus
Giacomo Carissimi
Nigra sum sed formosa
Giovanni Giacomo Branco (fl. inizio sec. XVII)
Veni electa mea
Maddalena De Biasi soprano
Emma Alessi Innocenti mezzosoprano
Alessandro Alonzi organo
MUSICA PER L’AFRICA
In collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca ETS e la Fondazione Alberto Sordi
per i Giovani, con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”
Accademia Nazionale di San Luca ETS – Roma
Sabato 24 ottobre ore 17:30
Federica Paganini, mezzosoprano
Flavio Nati, chitarra
Musiche di Castelnuovo-Tedesco,
De Falla, Ravel, Rodrigo
Sabato 31 ottobre ore 17:30
Jacopo Taddei, sassofono
Samuele Telari, fisarmonica
Musiche di Galliano, Girotto, Piazzolla
Sabato 14 novembre ore 17:30
Jacopo Petrucci, pianoforte
Musiche di Bernstein, Debussy,
Gershwin, Rzewski
Sabato 21 novembre ore 17:30
Misia Iannoni Sebastianini, violino
Antonino Fiumara, pianoforte
Musiche di Franck, Gershwin/Heifetz, Ravel
Sabato 28 novembre ore 17:30
Maria Concetta Guglielmo, flauto
Giuseppe Di Paola, fisarmonica
Musiche di Piazzolla
Sabato 5 dicembre ore 17:30
Isidora Moles, soprano
Antonio Sapio, tenore
Jacopo Feresin, pianoforte
Musiche di Bernstein, Copland, Gershwin
Teatro della Casa Museo Alberto Sordi – Roma
Domenica 15 novembre ore 17:30
Patrizio La Placa, baritono
Simone Rugani, pianoforte
Musiche di Barber, Bernstein,
Copland, Gershwin, Ives
Domenica 22 novembre ore 17:30
Alessandro Pace, flauto
Virginia Vignera, arpa
Musiche di Piazzolla, Rota, Saint-Saëns
BIGLIETTI
Info e prenotazioni
328 53 61 915 | promozione@reatefestival.it
Accademia Nazionale di San Luca ETS: Posto unico € 10 – € 5 (ridotto)
Teatro della Casa Museo Alberto Sordi: Posto unico € 10 – € 5 (ridotto)
Chiesa dei Santi Luca e Martina: Ingresso libero
* Le prenotazioni telefoniche e tramite e-mail verranno chiuse 24 ore prima dello spettacolo
Orari botteghino per acquisto e ritiro biglietti prenotati: presso il luogo dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio.