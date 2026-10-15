Reate Festival 2026, la XVIII edizione apre con Musica sacra al tempo di Pietro da Cortona

Chiesa dei Santi Luca e Martina – Roma, via della Curia 2 18 ottobre 2026 ore 17:30

Il Reate Festival alla sua diciottesima edizione conferma la collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca ETS. Il primo concerto (18 ottobre, ore 17:30) sarà all’insegna della musica sacra in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, la Chiesa dei Santi Luca e Martina, di proprietà dell’Accademia e ubicata nel cuore del Foro Romano, impreziosita dalla cupola opera di Pietro da Cortona. Il concerto, programmato proprio in corrispondenza del giorno di san Luca, sarà un’occasione per ammirare tale capolavoro architettonico – raramente accessibile al pubblico – in concomitanza con l’esecuzione di musiche di compositori coevi del celebre pittore. Il concerto si pone l’obiettivo di rievocare l’ambiente musicale al tempo di Pietro da Cortona, proponendo brani del repertorio sacro che animavano le funzioni liturgiche della Roma e della Firenze del Seicento. Grazie al connubio fra le arti visive e la musica si propone quindi un’esperienza culturale trasversale, capace di restituire al pubblico uno spaccato di uno dei periodi più floridi della storia dell’arte. Gli interpreti saranno le cantanti Maddalena De Biasi ed Emma Alessi Innocenti con Alessandro Alonzi al clavicembalo.

La collaborazione tra le due istituzioni continuerà con Musica per l’Africa una rassegna di musica da camera di otto concerti che dal 24 ottobre al 5 dicembre avrà come protagonisti giovani talenti affermati a livello internazionale. Oltre che a Palazzo Carpegna, sede dell’Accademia, situata alle spalle della Fontana di Trevi, i concerti si terranno anche presso la Casa Museo Alberto Sordi, in collaborazione con la Fondazione Alberto Sordi per i Giovani. I programmi sono incentrati sul repertorio colto occidentale influenzato dalle diverse culture del mediterraneo, con particolare attenzione all’Africa: dagli influssi arabi presenti nella musica spagnola di autori come Manuel de Falla (di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita) alle derivazioni del blues e del jazz – che trae origine dai canti degli schiavi africani deportati in America – in autori come Gershwin e Bernstein. La rassegna è realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

CONCERTO

Musica sacra al tempo di Pietro da Cortona

18 ottobre 2026 ore 17:30

Chiesa dei Santi Luca e Martina, via della Curia 2, Roma

PROGRAMMA

Paolo Quagliati (ca. 1555 – 1628)

Toccata dell’ottavo tuono e canzona ottava

da Ricercate, et canzone per sonare e cantare… libro primo a quattro voci

Francesca Caccini (1587 – 1641 ca.)

Laudate Dominum in sanctis eius

da Il primo libro delle musiche

Virgilio Mazzocchi (1597 – 1646)

Fin dal Monte Sion

Giacomo Carissimi (1605 – 1674)

O dulcissimum Mariae nomen

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)

Bergamasca

da Fiori musicali

Luigi Rossi (1597 – 1653)

O amantissime Jesu

Francesca Caccini

Maria dolce Maria

da Il primo libro delle musiche

Giacomo Carissimi

Exulta, gaude filia Sion

Bernardo Pasquini (1637 – 1710)

Partite diverse di Follia

Gregorio Allegri (1582 – 1652)

Praesta quaesumus

Giacomo Carissimi

Nigra sum sed formosa

Giovanni Giacomo Branco (fl. inizio sec. XVII)

Veni electa mea

Maddalena De Biasi soprano

Emma Alessi Innocenti mezzosoprano

Alessandro Alonzi organo

MUSICA PER L’AFRICA

In collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca ETS e la Fondazione Alberto Sordi

per i Giovani, con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

Accademia Nazionale di San Luca ETS – Roma

Sabato 24 ottobre ore 17:30

Federica Paganini, mezzosoprano

Flavio Nati, chitarra

Musiche di Castelnuovo-Tedesco,

De Falla, Ravel, Rodrigo

Sabato 31 ottobre ore 17:30

Jacopo Taddei, sassofono

Samuele Telari, fisarmonica

Musiche di Galliano, Girotto, Piazzolla

Sabato 14 novembre ore 17:30

Jacopo Petrucci, pianoforte

Musiche di Bernstein, Debussy,

Gershwin, Rzewski

Sabato 21 novembre ore 17:30

Misia Iannoni Sebastianini, violino

Antonino Fiumara, pianoforte

Musiche di Franck, Gershwin/Heifetz, Ravel

Sabato 28 novembre ore 17:30

Maria Concetta Guglielmo, flauto

Giuseppe Di Paola, fisarmonica

Musiche di Piazzolla

Sabato 5 dicembre ore 17:30

Isidora Moles, soprano

Antonio Sapio, tenore

Jacopo Feresin, pianoforte

Musiche di Bernstein, Copland, Gershwin

Teatro della Casa Museo Alberto Sordi – Roma

Domenica 15 novembre ore 17:30

Patrizio La Placa, baritono

Simone Rugani, pianoforte

Musiche di Barber, Bernstein,

Copland, Gershwin, Ives

Domenica 22 novembre ore 17:30

Alessandro Pace, flauto

Virginia Vignera, arpa

Musiche di Piazzolla, Rota, Saint-Saëns

BIGLIETTI

Info e prenotazioni

328 53 61 915 | promozione@reatefestival.it

Accademia Nazionale di San Luca ETS: Posto unico € 10 – € 5 (ridotto)

Teatro della Casa Museo Alberto Sordi: Posto unico € 10 – € 5 (ridotto)

Chiesa dei Santi Luca e Martina: Ingresso libero

* Le prenotazioni telefoniche e tramite e-mail verranno chiuse 24 ore prima dello spettacolo

Orari botteghino per acquisto e ritiro biglietti prenotati: presso il luogo dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio.