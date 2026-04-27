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Centrale Preneste Teatro, “Nella pancia di papà”

Redazione Roma
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Domenica 3 maggio 2026 alle 16.30

 

Ultimo appuntamento della stagione per Infanzie in gioco 2025/26, la rassegna teatrale per famiglie a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 3 maggio alle 16.30 va in scena “Nella pancia di papà” di Ruotalibera Teatro/Compagnia UraganVera. Il lavoro è una riscrittura di “Cappuccetto Rosso” che indaga il rapporto di genitorialità tra padre e figlia. Lo spettacolo è di Fiona Sansone con Manuela De Angelis e Fiona Sansone, la regia è di Fiona Sansone. Una bimba lupo si aggira nel bosco, attraversando con il corpo tutte le fasi della crescita motoria: andare a quattro zampe, imparare a camminare, imparare a riconoscere le tracce del mondo e di se stessa. Ascolterà le fronde degli alberi parlare, lì riconoscerà nel fischio ululato del vento la voce del papà. Una ricerca sulla memoria, un inno alla vita che rimane e resiste. Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Nella pancia di papà
Ruotalibera Teatro/Compagnia UraganVera
di: Fiona Sansone
con: Manuela De Angelis e Fiona Sansone
Regia: Fiona Sansone
Regia di movimento: Manuela De Angelis
Scene: Fabrizio Di Pardo, Paola Tenaglia
Costumi e grafica: Veronica Urgese
Illustrazioni: Floriana Urgese
Disegno luci: Andrea Panichi
Organizzazione e Promozione: Serena Amidani, Paola Meda
Foto di scena: Futura Tittaferrante
Un ringraziamento d’amore a LI.BE.RA + SOON

Domenica 3 maggio 2026 alle 16.30
Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)
Biglietto unico: 7.00 €
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00
info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it
FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro
IG www.instagram.com/centralepreneste/

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