Teatro dell’Opera di Roma, doppio appuntamento per Michele Mariotti per la Petite messe solennelle

Un cast d’eccezione per Mariotti sul podio per le due versioni del capolavoro rossiniano. 17 ottobre al Costanzi, 22 ottobre alla Basilica di San Vitale

Dopo Verdi e prima Stravinskij, Michele Mariotti torna all’amato Rossini e a uno dei suoi capolavori, la Petite messe solennelle che verrà eccezionalmente proposte nelle due versioni in un doppio appuntamento.

Sabato 17 ottobre alle ore 20.00 il direttore musicale dell’Opera sarà sul podio del Costanzi per dirigere l’Orchestra e il Coro della Fondazione capitolina nella seconda versione della Petite messe, per soli, coro e orchestra e giovedì 22 ottobre alle ore 20.00, nella Basilica di San Vitale, Mariotti dirige la prima versione, per soli, coro, due pianoforti e armonium.

“La Petite messe solennelle rappresenta l’espressione più alta, profonda e sublimata del rapporto tra l’uomo e Dio, con tutte le sue implicazioni: dal conforto dell’affidarsi a Lui all’esperienza del dolore, fino alla paura e al turbamento – spiega Mariotti – Mai Rossini si era spinto così avanti nel raccontare l’umanità, servendosi di una straordinaria varietà di linguaggi, che spazia da momenti di severità liturgica a slanci lirici mai così intensamente romantici. È proprio questa ambiguità tra sacro e profano a rendere l’opera un capolavoro assoluto e, al tempo stesso, enigmatico e misterioso”.

Il repertorio rossiniano si conferma centrale nel lavoro di Michele Mariotti che, nel corso della carriera, ha diretto numerosi titoli del compositore pesarese, tra cui Il barbiere di Siviglia, Guillaume Tell, Moïse et Pharaon, Maometto II ed Ermione oltre al recente Tancredi al Costanzi, e che recentemente è stato nominato, primo italiano, direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

La Petite messe solennelle appartiene alle composizioni parigine, ultima stagione creativa di Rossini dopo il ritiro dal teatro d’opera.

La prima versione, per soli, coro, due pianoforti e armonium e dedicata al conte Alexis Pillet-Will e alla moglie Louise fu eseguita nella loro dimora parigina il 14 marzo 1864. Rossini tornò però a lavorare sulla partitura realizzandone una seconda versione, più grandiosa, per soli, coro e orchestra, versione che sarebbe stata eseguita per la prima volta a Parigi il 28 febbraio 1869, dopo la morte del compositore.

Un quartetto di solisti d’eccellenza, Emőke Baráth, Carlo Vistoli, Dmitry Korchak e Michele Pertusi, con Ciro Visco alla guida del Coro del lirico capitolino saranno i protagonisti di entrambi i concerti.

Gli artisti proseguono il consolidato rapporto con la fondazione capitolina dopo aver partecipato a numerose produzioni: il controtenore Carlo Vistoli torna al Costanzi, anche recentemente applaudito Tancredi diretto da Mariotti; il tenore Dmitry Korchak è stato un applaudito Lohengrin dello spettacolo inaugurale della scorsa stagione e poi Alfredo nella Traviata di Sofia Coppola. Il soprano Emőke Baráth è stata applaudita come Amore nell’Orfeo ed Euridice di Gluck con la regia di Robert Carsen, nei Dialogues des Carmélites di Poulenc o nello Stabat Mater di Pergolesi e Scels e il basso Michele Pertusi torna al Costanzi dopo aver interpretato il Conte di Walter nella Luisa Miller firmata da Michieletto e Jacopo Fiesco nel Simon Boccanegra diretto da Mariotti.

Il 22 ottobre, saranno impegnati al primo pianoforte Marco Forgione, al secondo pianoforte Michele Reali e all’armonium Alessia Capoccia.

Le due Petite messe sono in programma sabato 17 ottobre 2026 alle ore 20.00 al Teatro Costanzi e giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 20.00 nella Basilica di San Vitale, l’ingresso alla Basilica è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria su Ticketone al link https://www.ticketone.it/eventseries/mariotti-le-due-petite-messe-4264415/

Info www.operaroma.it

Fabiana Raponi