Teatro Valle, Enrico Maria Salerno 1926–2026

Il 23 novembre

Nel centenario della nascita di Enrico Maria Salerno (1926–2026), il prossimo 23 novembre il Teatro Valle di Roma ospita una serata fra teatro, cinema e televisione per ricordare uno dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento.

Laura Andreini Salerno, vedova di Enrico, guida l’evento, coordinato da Fabio Cavalli. Si tratta di una lunga carrellata attraverso immagini e documenti provenienti dall’Archivio Storico “Enrico Maria Salerno” e dalle Teche Rai, Istituto Luce e Titanus S.p.A.

La memoria di Salerno non resta confinata all’Archivio: torna viva sul palcoscenico attraverso le testimonianze dei suoi “allievi”. Mentre sullo schermo si susseguono le immagini delle grandi interpretazioni di Salerno, sul palco si alternano Carlo Valli, Alessandro Marverti, Marina Tagliaferri, Paolo Luciani, Benedetta Buccellato, Leonardo Sbragia, Mattia Sbragia, Chiara Salerno, Edoardo Salerno, Veronica Benassi, Cristina Giachero e gli attori del Teatro Libero di Rebibbia, per raccontare le trame dello spettacolo italiano del Novecento. Mattia Sbragia ricorderà la profonda amicizia che legava Giancarlo Sbragia e Salerno. Intervengono Francesco Siciliano, Presidente della Fondazione Teatro di Roma e Marco Prosperini, Consigliere della Fondazione Teatro di Roma.

Attraverso immagini e documenti, la memoria torna ai grandi compagni di strada — attori, registi, produttori — che vissero con lui quelle “stagioni di un amore”, per riprendere il titolo del film di Florestano Vancini, che non finisce: la compagnia di giro della famiglia di Franca Rame nell’immediato dopoguerra; gli esordi con Sergio Tofano, Luigi Cimara, Renzo Ricci; i primi anni del Teatro Stabile di Genova con Ivo Chiesa, Luigi Squarzina e Alessandro Fersen; la Compagnia degli Attori Associati con Gian Maria Volonté, Giancarlo Sbragia, Ivo Garrani e Valeria Valeri; gli incontri con Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini; il sodalizio con Vittorio Gassman, Gino Cervi, Anna Magnani, Arnoldo Foà, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni, fra i protagonisti del Sindacato Attori e delle grandi manifestazioni in difesa dei diritti dei lavoratori dello spettacolo negli anni Sessanta e Settanta.

Dall’Archivio emergono anche i documenti dell’impegno civile di Salerno a favore dei detenuti nelle carceri siciliane, già dagli anni Cinquanta: quello stesso impegno che ha portato Laura Andreini Salerno a fondare, con Fabio Cavalli, il Teatro Libero di Rebibbia, mantenendo vivo il nome e la memoria di Salerno nella contemporaneità.

Emerge anche lo struggente ricordo di un anziano compagno di sventure: il poeta Ezra Pound, ritrovato a passeggio fra le calli di Venezia durante la lavorazione di Anonimo veneziano (1970), il film con Florinda Bolkan e Tony Musante, premiato ai David di Donatello nel 1971 e capace di richiamare nelle sale quasi dieci milioni di spettatori.

Una forma di “divismo”, quella di Salerno, che tiene insieme molte cose: il glamour dei rotocalchi e gli amori familiari, la quiete di Castelnuovo di Porto e i set internazionali. E tanta televisione: Studio Uno con Mina e Ornella Vanoni, Canzonissima con Raffaella Carrà,