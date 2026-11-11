Malhumor di Maurizio Costanzo al Teatro Parioli Costanzo

Camilla Costanzo e GiobCovatta presentano il romanzo ripubblicato da Rogas Edizioni, lunedì 16 novembre 2026 alle ore 19:00

“Malhumor”, un cult scritto negli anni settanta da Maurizio Costanzo, torna nelle librerie in una nuova edizione. A presentare il libro, riproposto da Rogas Edizioni, saranno Camilla Costanzo, autrice dell’introduzione, e Giobbe Covatta, che lunedì 16 novembre 2026 alle ore 19:00 saliranno sul palco del Teatro Parioli Costanzo, in via Giosuè Borsi 20 a Roma,

Una trama ancora attuale. Una moglie sogna il marito insieme a un’amante dai capelli rossi: basta questo a sconvolgere un matrimonio già logorato dall’abitudine. Tra comicità e inquietudine, questa commedia degli anni Settanta racconta le nevrosi della coppia e il confine incerto fra immaginazione e realtà, offrendo l’occasione per riscoprire il Costanzo narratore. Maurizio Costanzo (1938-2023) è stato uno dei personaggi più importanti e popolari della televisione italiana, ideatore e protagonista di tantissime trasmissioni di culto, ha inoltre lavorato come giornalista, sceneggiatore, autore per la radio, per il teatro e la musica leggera.

Ingresso gratuito ad invito. Per prenotare scrivere a biglietteria@ilparioli.it