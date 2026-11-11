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Teatro Villa Pamphilj, Comedy – la nuova rassegna di improvvisazione teatrale

Redazione Roma
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Domenica 15 novembre, ore 11.30

 Il Teatro Villa Pamphilj presenta la rassegna Comedy, un programma dedicato all’improvvisazione teatrale e alle diverse forme della comicità contemporanea, con la partecipazione di M.I.Rò – Match Improvvisazione Teatrale Roma e Scenaria ETS.Si inizia domenica 15 novembre alle ore 11.30 con Jam Session di M.I.Rò – Match Improvvisazione Teatrale Roma

. Quattro attori professionisti M.I.Rò, senza conduttore, attraversano una sequenza di short form e giochi d’improvvisazione la cui struttura è prestabilita, mentre personaggi, situazioni e storie nascono ogni volta dagli stimoli del pubblico. Gli interpreti gestiscono direttamente ritmo, transizioni e relazione con la platea, dando vita a uno spettacolo agile e irripetibile. La Jam Session mette al centro uno dei principi fondamentali della rassegna: ridurre la distanza tra scena e spettatori e trasformare il pubblico in parte attiva del processo creativo.

Domenica 22 novembre sarà la volta di Non puoi capire…, nuova produzione di Scenaria ETS interpretata da Lara Ceccarelli e Roberto Tufo. Lo spettacolo nasce dal dialogo diretto con la platea: gli spettatori sono invitati a condividere volontariamente pettegolezzi, aneddoti e storie di vita vissuta, che diventano immediatamente materia scenica. Gli attori ne raccolgono personaggi, dinamiche e dettagli per restituirli attraverso scene improvvisate, amplificandone stereotipi, contraddizioni e conseguenze in chiave comica. Ogni replica costruisce così una propria drammaturgia in tempo reale, fondata sull’ascolto e sulla complicità con il pubblico.

Domenica 29 novembre è in programma Improvvisare in rima, workshop con Francesco Burroni. Stage intensivo dedicato all’utilizzo della rima nell’improvvisazione teatrale. Attraverso un lavoro pratico sulla rapidità associativa, sul ritmo della parola e sulla composizione estemporanea, i partecipanti esplorano la rima non come semplice esercizio tecnico, ma come vincolo capace di generare nuove possibilità narrative e comiche. Il workshop è condotto da Francesco Burroni, attore, autore, regista e formatore, figura storica dell’improvvisazione teatrale italiana e autore del volume Improvvisare e scrivere in rima. L’incontro porta nella rassegna un momento di formazione specialistica che mette in dialogo tradizione, linguaggio poetico e scena contemporanea.

La rassegna proseguirà nel corso del 2027 con nuovi spettacoli e artisti, ampliando lo sguardo sulla scena Comedy contemporanea. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 11.30. Il costo del biglietto è di 10 euro.

Il Teatro Villa Pamphilj, con la direzione artistica di Veronica Olmi, è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

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