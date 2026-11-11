Teatro Sala Umberto, Cime Tempestose

Torna dal 19 al 22 novembre in scena

Dal 19 al 22 novembre torna in scena al Teatro Sala Umberto di Roma, Cime tempestose, dal romanzo di Emily Brontë nell’adattamento di Gianni Clementi.

Una storia d’amore assoluta e devastante, una relazione profondamente disturbata, quasi ossessiva, immersa in un’atmosfera gotica intensa e visionaria. Ombre, vento, silenzi e spazi sospesi evocano un mondo inquieto e primordiale, dove il paesaggio non è semplice sfondo, ma riflesso vivo dell’anima tormentata dei protagonisti. Le brughiere diventano così un luogo mentale prima ancora che reale: uno spazio emotivo attraversato da desiderio, rabbia, assenza e memoria.

Sul palcoscenico prende forma un legame che oggi potremmo definire “tossico”, dominato da una dipendenza emotiva radicale, da ritorni improvvisi, fughe, silenzi e autentici ghosting ante litteram. Heathcliff e Catherine si cercano incessantemente e, nello stesso tempo, si respingono; si desiderano fino all’annientamento e si feriscono con ferocia. Il loro amore non conosce misura né pace: è un sentimento che divora, che consuma, che supera i limiti della morale e perfino quelli della vita stessa.

La scena restituisce questa tensione continua attraverso immagini potenti e visionarie, trasformando il sentimento in qualcosa di viscerale, oscuro e inquieto. Il confine tra passione e ossessione si dissolve progressivamente, lasciando emergere una relazione fatta di attrazione magnetica e distruzione reciproca. Ogni gesto, ogni assenza, ogni parola trattenuta amplifica il senso di un amore impossibile da vivere e impossibile da spegnere.

Eppure, proprio dentro questa dinamica estrema e dolorosa, si nasconde una verità disarmante: quella tra Heathcliff e Catherine resta, comunque, una delle più grandi storie d’amore mai raccontate. Un amore che sfida il tempo, la morte e le convenzioni sociali; un legame che continua a sopravvivere come una ferita aperta, feroce e immortale.

Ed è forse proprio questa sua natura contraddittoria — insieme sublime e distruttiva — a renderla ancora oggi così contemporanea, necessaria e profondamente umana.

Info e dettagli salaumberto.com