Reate Festival 2026, gli eventi del fine settimana

14, 21, 28 novembre; 5 dicembre ore 17:30, concerti a Palazzo Carpegna e nella Casa Museo di Alberto Sordi

Il Reate Festival a Roma propone nel fine settimana due appuntamenti in luoghi prestigiosi in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca ETS e con la Fondazione Alberto Sordi per i Giovani. La rassegna “Musica per l’Africa”

, in collaborazione con i due enti, prevede una serie di concerti fino al 5 dicembre, protagonisti alcuni giovani talenti affermati a livello internazionale che presenteranno programmi incentrati sul repertorio colto occidentale influenzato dalle diverse culture del mediterraneo, con particolare attenzione all’Africa.

Molto accattivante il programma tutto pianistico di sabato 14 novembre alle ore 17.30, terzo appuntamento della rassegna, ambientato nel Salone d’onore di Palazzo Carpegna, la sede dell’Accademia di San Luca a Fontana di Trevi. Il pianista Jacopo Petrucci proporrà un programma che attraverso grandi autori del ‘900 incrocia la grande musica europea con le influenze afro-americane. Da Gershwin a Bernstein, da Debussy a Rzewski un repertorio di capolavori di grande godibilità che culmina nell’esecuzione della celeberrima Rhapsody in blue di Gershwin. Jacopo Petrucci, giovane pianista e compositore già affermato, è il vincitore della scorsa edizione per la categoria “pianoforte” del Concorso internazionale di Interpretazione di Musica Contemporanea organizzato dalla Fondazione Flavio Vespasiano.

Domenica 15 novembre alle 17.30 “Musica per l’Africa” del Reate Festival a Roma, si sposterà nel suggestivo Teatro della Casa Museo Alberto Sordi. Protagonisti saranno i songs di compositori importanti del XX secolo, tutti all’insegna delle influenze afro-americane. Da Gershwin a Barber, da Bernstein a Scott Joplin, comprendendo autori europei come Stravinsky e Menotti, le composizioni presentate esprimono la forte influenza dei ritmi e delle armonie che dal blues al ragtime hanno animato tanta musica della prima parte del Novecento. Gli interpreti saranno il baritono Patrizio La Placa e il pianista Simone Rugani, entrambi già presenti in altri precedenti appuntamenti del Reate Festival.

La rassegna è realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Il Reate Festival è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Alberto Sordi per i giovani, SIAE, ACEA, Trenitalia, Unindustria, Rielco. Soci fondatori: Comune di Rieti, Fondazione Varrone, Camera di Commercio di Rieti-Viterbo; socio ordinario: Intesa Sanpaolo; le attività sono realizzate in collaborazione con Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Nazionale di San Luca, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Ennio Morricone, Associazione Roma Sinfonietta, Associazione Musica del Vivo, Roma Tre Orchestra, Archivio Storico Diocesano di Rieti, Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara, Europa In Canto, Liceo Musicale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti, Ristorante Le Tre Porte, Associazione She Lives.

PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL: www.reatefestival.it

Prenotazioni

Tel. 328 53 61 915 | promozione@reatefestival.it

ROMA

Accademia Nazionale di San Luca, Teatro della Casa Museo Alberto Sordi: Posto unico € 10 – € 5 (ridotto)

Riduzioni: under 26 e over 65

FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO

REATE FESTIVAL 2026

XVIII edizione

In collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca ETS

e la Fondazione Alberto Sordi per i Giovani

RASSEGNA “MUSICA PER L’AFRICA”

Accademia Nazionale di San Luca ETS

Palazzo Carpegna – Salone d’onore

Roma, piazza dell’Accademia di San Luca 77

14, 21, 28 novembre; 5 dicembre ore 17:30

Teatro della Casa Museo Alberto Sordi

Viale Claudio Marcello snc

15, 22 novembre ore 17:30

CONCERTI A PALAZZO CARPEGNA E NELLA CASA-MUSEO DI ALBERTO SORDI