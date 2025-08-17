WUNDERKAMMER

PESARO / 2025

Prosegue a Pesaro il cartellone di concerti ed incontri all’insegna della “musica delle meraviglie”, curato da Wunderkammer Orchestra Ets in collaborazione con il Comune di Pesaro, e con il sostegno di Sistemi Klein (main sponsor), Morfeus, Riviera Banca, Roberto Valli Pianoforti, Giardino di Santa Maria. L’incantevole Cenobio di San Bartolo (XII secolo), luogo di significative valenze storico artistiche, nel cuore dell’area naturale protetta dell’omonimo Parco San Bartolo, ospita domenica 17 agosto ore 19 il concerto di Raffaele Damen, fisarmonicista impetuoso e sensibile, originario di Pesaro. Le sue abilità e il suo entusiasmo per la musica gli sono valsi numerosi premi, tra cui Val Tidone, Stresa, Luigi Nono, Premio Abbado. Esperto esecutore di musica contemporanea, i suoi concerti prevedono spesso prime assolute di brani a lui dedicati.

Il programma della serata è un viaggio dal ‘700 ai nostri giorni, alla scoperta delle composizioni in grado di esaltare le complesse sonorità della fisarmonica. Partendo dalla Partita n.1 di Johann Sebastian Bach – da Le Sei Partite per clavicembalo BWV 825-830 – Damen propone inoltre il ciclo “Musica Ricercata” composto dall’ungherese György Ligeti negli anni ‘50 e costituito da undici brevi miniature, e brani nati dalla sua personale collaborazione con autori contemporanei: gli “Studi Celesti” di Danilo Comitini e la Toccata dai “Tre Studi per fisarmonica” di Mario Totaro.

Il concerto è sold out, e verrà replicato a Palazzo Gradari di Pesaro il 26 agosto alle ore 21:30 (ingresso € 20,00 intero, € 15,00 ridotto Soci WKO, € 10,00 under 18)

à Info

https://www.wunderkammerorchestra.com

info +39 366 6094910