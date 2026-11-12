Romaeruropa Festival 2026, un gran finale nel segno della musica

il 14 e 15 novembre, all'Auditorium parco della Musica Ennio Morricone

Dal minimalismo di Philip Glass all’elettronica, dall’energia collettiva dei 100 Cellos alla festa della musica classica con il Classical Rave Party ideato da Enrico Melozzi con ospiti come Niccolò Fabi, Alessandro Baricco, Fasma, Anastasio e tanti altri

il 14 e 15 novembre, all’Auditorium parco della Musica Ennio Morricone, il Romaeuropa Festival, diretto da Fabrizio Grifasi; conclude la sua quarantunesima edizione con un weekend musicale e una maratona di oltre 12 ore di concerti.

IN PROGRAMMA:

14 SETTEMBRE | SALA PETRASSI | ORE 21

THIRD COAST PERCUSSION + JLIN | VERNACULAR LIVE

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Due giorni per reinventare i rituali dell’ascolto, superare le convenzioni del concerto e celebrare la straordinaria vitalità della creazione musicale. Il 14 e 15 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il Romaeuropa Festival, diretto da Fabrizio Grifasi, conclude la sua quarantunesima edizione con un weekend interamente dedicato alla musica. Un Gran Finaleche domenica 15 novembre si trasforma in una maratona musicale di più di dodici ore, dalla mattina fino alla mezzanotte, attraversando repertori, generazioni e linguaggi, per festeggiare e concludere i due mesi e mezzo di programmazione di questa edizione.

«Avviato l’8 settembre il Romaeuropa Festival 2026 ha confermato la vitalità di un progetto culturale che, da oltre quarant’anni, continua a interrogare il presente attraverso le arti e il dialogo internazionale» afferma il Presidente della Fondazione Romaeuropa Guido Fabiani.

Prosegue il Direttore Generale e Artistico Fabrizio Grifasi: «Abbiamo coinvolto quest’anno oltre 1000 artisti da tutto il mondo, presentando 100 spettacoli e un numero di 259 repliche. Nei prossimi giorni supereremo le 65.000 presenze. Numeri che raccontano la dimensione del Festival ma soprattutto la ricchezza delle esperienze e degli incontri che lo animano. La nostra ambizione è continuare a costruire uno spazio aperto alla ricerca, al rischio culturale, in grado di coinvolgere le voci più autorevoli della creazione contemporanea e di sostenere quelle più giovani ed emergenti.

Ringraziamo per questo percorso il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, Roma Capitale, la Camera di Commercio di Roma e Fondazione Roma; Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, nostro main partner per i programmi dedicati alla danza contemporanea; i partner privati che hanno sostenuto alcuni progetti specifici all’interno del Festival: Banca Ifis, Poste Italiane ed ENI. Un ringraziamento va inoltre alle ambasciate e agli istituti di cultura che hanno supportato il Festival e con i quali abbiamo costruito progetti specifici: da Flanders State of the Art, per il programma dedicato alla scena fiamminga, all’Accademia Tedesca Villa Massimo, all’Ambasciata di Germania e al Goethe-Institut, con i quali abbiamo celebrato i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania; a Villa Medici e all’Ambasciata di Francia, anche per le celebrazioni dello speciale gemellaggio Roma-Parigi; e ancora, all’Institut Ramon Llull, all’Instituto Cervantes e AC/E PICE, all’Ambasciata di Norvegia, all’Istituto Culturale Coreano in Italia e a FondpodiumKusten. Sono realtà che, insieme ai teatri e alle istituzioni italiane, contribuiscono a costruire quel respiro di rete, collaborazione e molteplicità che caratterizza il Festival».

14 NOVEMBRE – TRA MINIMALISMO ED ELETTRONICA

Il Gran Finale Musicale dell’edizione 2026 del Romaeuropa Festival prende il via la sera di sabato 14 novembre alle ore 21.00 con Vernacular, l’incontro tra Third Coast Percussion e Jlin, un sodalizio artistico che da oltre dieci anni esplora le possibilità di dialogo tra musica elettronica e percussioni contemporanee. Da una parte il quartetto di Chicago, vincitore di un Grammy Award e primo ensemble di percussioni nella storia a ottenere il riconoscimento nella categoria classica; dall’altra Jlin, compositrice e producer statunitense, finalista al Premio Pulitzer per Perspective, opera commissionata proprio da Third Coast Percussion. Originaria di Gary, nell’Indiana, e cresciuta artisticamente nell’universo del Chicago Footwork, Jlin ha sviluppato un linguaggio personalissimo, nel quale la complessità delle strutture ritmiche incontra l’immediatezza fisica della club culture e la ricerca della musica d’avanguardia. In Vernacular, le versioni elettroniche delle sue composizioni si confrontano con le trasposizioni acustiche del quartetto, in un continuo scambio tra suono sintetico e strumentale. A completare il programma, una nuova commissione del 92NY di New York riunisce per la prima volta tutti e cinque gli artisti in un’esecuzione condivisa, ampliando ulteriormente gli orizzonti di una delle collaborazioni più originali della musica contemporanea.

15 NOVEMBRE – 12 ORE DI MUSICA TRA 100 CELLOS MORNING SESSION; IL CLASSICAL RAVE PARTY DI ENRICO MELOZZI E UN POMERIGGIO DEDICATO A PHILIP GLASS.

100 Cellos Morning Session | Domenica 15 novembre il Gran Finale entra nel vivo già dalla mattina. Alle ore 11.30 la Sala Santa Cecilia (grazie alla collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia) accoglie la 100 Cellos Morning Session, con Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi, alla guida dell’imponente formazione formata da oltre cento violoncellisti. Alternandosi tra lo strumento e il podio, i due musicisti trasformano uno degli strumenti più emblematici della tradizione classica in una straordinaria macchina sonora. Un unico corpo musicale che attraversa repertori, epoche e generi, facendo convivere la scrittura classica con le suggestioni della musica popolare e contemporanea. Nato nel 2012 tra le mura del Teatro Valle Occupato di Roma per iniziativa dei due musicisti, il progetto dei 100 Cellos ha costruito negli anni una storia artistica singolare, attraversando palcoscenici prestigiosi e grandi manifestazioni popolari. Un’esperienza che ha ridefinito le possibilità espressive del violoncello, trasformando una formazione strumentale in una comunità musicale aperta, capace di coinvolgere professionisti, giovani musicisti e appassionati e di parlare a pubblici diversi.

Philip Glass Afternoon Sessions | Con le Philip Glass Afternoon Sessions, a partire dalle ore 15, il Festival torna a rendere omaggio a Glass attraverso due appuntamenti che ne esplorano differenti dimensioni espressive, anticipando le celebrazioni per il novantesimo compleanno, che ricorrerà nel gennaio 2027.

Alle ore 15.00 Vanessa Wagner, tra le pianiste più autorevoli e originali della scena francese contemporanea, affronta l’esecuzione integrale dei venti Piano Etudes, uno dei cicli più significativi della letteratura pianistica degli ultimi decenni. Vincitrice di una Victoire de la Musique e interprete capace di muoversi con naturalezza tra il repertorio classico e la creazione contemporanea, Wagner ha pubblicato nel 2025 per l’etichetta InFiné la sua incisione integrale degli Études, coronamento di un lungo percorso di approfondimento della scrittura di Glass. Composti tra il 1991 e il 2012 e articolati in due raccolte di dieci brani ciascuna, questi studi nascono inizialmente come una ricerca sulle possibilità tecniche ed espressive dello strumento, per evolvere progressivamente verso architetture musicali più ampie, complesse e liriche.

Un’impresa pianistica che richiede all’interprete non soltanto un eccezionale controllo tecnico, ma una costante disponibilità emotiva, restituendo tutta la ricchezza e la forza espressiva del linguaggio del compositore americano.

Alle ore 18.00 tornano sul palco i Third Coast Percussion con Aguas da Amazonia, una delle opere più suggestive di Glass, proposta in una versione che ne espande le possibilità timbriche e ritmiche. Nata tra il 1993 e il 1999 per la compagnia brasiliana Grupo Corpo e originariamente concepita per l’ensemble Uakti, la composizione si articola in dieci movimenti ispirati ad altrettanti corsi d’acqua del bacino amazzonico. Una geografia musicale nella quale le cellule ritmiche e melodiche si sviluppano attraverso reiterazioni, sovrapposizioni e progressivi mutamenti armonici, evocando il movimento continuo delle correnti e le molteplici forme dell’acqua.

The Classical Rave Party / Ha il via alle ore 20.00 nella Sala Santa Cecilia (ancora grazie al sodalizio con Accademia Nazionale di Santa Cecilia), l’ultimo appuntamento musicale della giornata. Ideato da Enrico Melozzi The Classical Rave Party è un esperimento musicale inconsueto che porta lo spirito della festa all’interno di uno dei luoghi simbolo della tradizione sinfonica italiana. Quattro ore di concerto a porte aperte, con l’Orchestra Notturna Clandestina, la Banda dell’Esercito Italiano e una costellazione di ospiti provenienti da mondi musicali e artistici differenti.

L’idea di Melozzi nasce da una convinzione precisa: per incontrare nuovi pubblici la musica classica ha bisogno di essere liberata dai confini che spesso ne limitano l’ascolto. Superare la separazione tra accademia e vita reale, tra sala da concerto e pista da ballo, tra rito culturale e festa collettiva significa restituire alla musica la sua dimensione più originaria: quella di un’esperienza fisica, emotiva e condivisa.

Sul podio si alterneranno anche Giovanni Antonini e Giovanni Sollima, mentre intorno all’orchestra prenderà forma una vera e propria costellazione di ospiti: Niccolò Fabi, Anastasio, Fasma, Elsa Lila, Alessandro Baricco, protagonista di alcune letture, e numerosi interpreti della scena classica. Tra questi il violoncellista Giovanni Sollima, i violinisti Dmitry Smirnov e gli altri solisti dell’ensemble, i pianisti Giuseppe Andaloro, Gloria Campaner e Carlotta Maestrini, il clarinettista Alessandro Carbonare, la chitarrista Carlotta Dalia e l’organista Paolo Oreni.

Un cortocircuito tra mondi musicali che raramente condividono lo stesso palcoscenico, nel quale la scrittura orchestrale si apre alla canzone, alla letteratura, alle voci e a forme di spettacolo imprevedibili, facendo della contaminazione il principio stesso della serata.

Il programma attraversa alcune delle pagine più celebri della storia della musica, da Mozart a Beethoven, da Paganini a Vivaldi, da Verdi a Ravel, da Liszt a Poulenc, fino a Gershwin e Bernard Herrmann. Un itinerario tra epoche e immaginari che accoglie anche incursioni nella musica d’oggi: gli arrangiamenti orchestrali di brani di Niccolò Fabi, Anastasio e Fasma, composizioni originali di Enrico Melozzi e Giovanni Sollima, una nuova versione orchestrale dell’Intermezzo Sinfonico 1946 e il coinvolgimento diretto del pubblico nel celebre Va’, pensiero di Verdi, che riunirà in un unico canto collettivo la sala. Un finale che trasforma il concerto in un’esperienza partecipativa, abbattendo la distanza tra interpreti e spettatori.

Il weekend conclusivo di Romaeuropa restituisce così un’immagine della musica come territorio senza confini, in cui tradizione e avanguardia, rigore compositivo e libertà espressiva, ascolto e partecipazione convivono e si alimentano reciprocamente nello spirito del Festival.

Appuntamento al 2027 con la quarantaduesima edizione del Romaeuropa Festival.

RETI E RINGRAZIAMENTI

L’ideazione dell’intero programma del Romaeuropa Festival 2026, prodotto dalla Fondazione Romaeuropa, presieduta da Guido Fabiani, con la vicepresidenza di Monique Veaute e la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi, è stata resa possibile grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Camera di Commercio di Roma e della Fondazione Roma. Si è rinnovata inoltre la partnership con Dance Reflections by Van Cleef & Arpels per la danza contemporanea e con Banca Ifis per i due progetti inaugurali del Festival, Poste Italiane per Blade Runner e The Köln Concert, ENIper Ultra REF.

I percorsi dedicati alla scena fiamminga sono stati realizzati grazie alla rinnovata collaborazione con Flanders State of the Art; gli appuntamenti con la scena tedesca, nell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania, sono stati resi possibili grazie alla collaborazione con l’Ambasciata di Germania a Roma, l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo e il Goethe-Institut. La presentazione dello spettacolo di Benjamin Millepied si è invece inserita nel quadro delle celebrazioni per il 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi.

Il Festival è stato inoltre realizzato in collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Mattatoio, Auditorium Conciliazione, Villa Medici – Accademia di Francia a Roma, American Academy in Rome, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Teatro Olimpico, Teatro Brancaccio, MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Short Theatre.

Hanno sostenuto e patrocinato il Festival l’Institut Ramon Llull e il Governo della Catalogna, l’Ambasciata di Norvegia, l’Istituto Culturale Coreano in Italia, l’Institut français – Fondazione Nuovi Mecenati – Ambasciata di Francia in Italia, il Fonds Podiumkunsten – Performing Arts Fund NL e l’Ambasciata dei Paesi Bassi, l’Istituto Cervantes e l’Ambasciata di Svizzera in Italia. A questi si sono aggiunti la rete Aerowaves, cofinanziata dall’Unione europea, ed Excentric, l’innovativo progetto del programma Horizon Europe dell’Unione europea, di cui Romaeuropa è stata l’unica organizzazione italiana partner insieme ad altre istituzioni internazionali.

Hanno partecipato inoltre al programma l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, attraverso le collaborazioni nazionali con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e il Teatro Nazionale di Genova, e la rete MoveOn per la danza, costruita con Associazione Spellbound, Teatro Comunale Città di Vicenza, MilanOltre, Fondazione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e AMAT.

Anche per questa edizione RAI è stata Main Media Partner del Romaeuropa Festival. Il servizio pubblico ha raccontato il teatro, la danza, la musica e le arti attraverso interviste, programmi e approfondimenti sui propri canali dedicati alla cultura e allo spettacolo. L’offerta è stata rilanciata anche sul web e sui social e valorizzata dallo spot realizzato appositamente dalla Direzione Comunicazione Rai.

Per la sua quarantunesima edizione, il Romaeuropa Festival è stato inoltre partner di MIC Card, offrendo ai possessori della tessera scontistiche dedicate e attività speciali.

Contatti

Promozione e Box Office

Romaeuropa.net

15 SETTEMBRE

SALA SANTA CECILIA | ORE 11:30

IN COLLABORAZIONE CON ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

100 CELLOS MORNING SESSION – ENRICO MELOZZI / GIOVANNI SOLLIMA

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SALA PETRASSI I ORE 15

PHILIP GLASS AFTERNOON SESSION

WANESSA WAGNER | Philip Glass: The Complete Piano Etudes

SALA PETRASSI | ORE 18

PHILIP GLASS AFTERNOON SESSION

THIRD COAST PERCUSSION | Aguas de Amazonia

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SALA SANTA CECILIA | ORE 20

IN COLLABORAZIONE CON ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

THE CLASSICAL RAVE PARTY

4 ore di concerto a porte aperte

ENRICO MELOZZI / ORCHESTRA NOTTURNA CLANDESTINA //

NICCOLO FABI, ANASTASIO; FASMA, ALESSANDRO BARICCO E TANTI ALTRI OSPITI