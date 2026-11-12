Il Municipio XV va in scena con le storie dei suoi abitanti, dal 14 novembre

Dopo l’intenso percorso di ricerca, ascolto e condivisione che ha visto protagonisti i cittadini del territorio, entra nel vivo “Antigoni. Ribellione, obbedienza, potere”, il progetto di teatro partecipato prodotto da Q Academy, vincitore dell’Avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026” promosso dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale e realizzato in collaborazione con il Municipio XV.

Il laboratorio si è svolto tra ottobre e metà novembre nella sede della Cooperativa Petroselli di via Inverigo tra Labaro e Prima Porta. Hanno partecipato quindici persone appartenenti a diverse realtà del territorio: Centro Donna Artemisia, Scuola Migranti e Istituto di Istruzione Superiore Via Carlo Emery 97.

Il racconto delle proprie esperienze individuali su corpo, libertà, marginalità e autodeterminazione è stato il punto di partenza per la creazione condivisa di una drammaturgia poetica contemporanea.

Il materiale raccolto è diventato una drammaturgia originale integrata da registrazione sonore raccolte durante il percorso da Federica Manzitti.

L’esito di questo percorso straordinario è uno spettacolo in cui il mito tragico di Antigone dialoga con il presente. In scena, gli abitanti del Municipio XV che hanno scelto di mettersi in gioco reciteranno e interagiranno in uno spettacolo che non è una cronaca o un documento, ma una restituzione poetica collettiva. Dopo la conclusione del laboratorio, lo spettacolo debutterà il 14 novembre 2026 alle ore 21.00 al Teatro Le Sedie, per proseguire con altre tre repliche il 27 novembre alla Parrocchia San Melchiade, il 4 dicembre al Teatro de l’Ascolto e il 12 dicembre alla Cooperativa Luigi Petroselli, portando il lavoro nei luoghi di vita e di incontro del Municipio XV.

CALENDARIO DELLE REPLICHE

Le quattro rappresentazioni si terranno tra la fine di novembre e metà dicembre 2026 in diversi spazi del Municipio XV:

14 novembre 2026 | h 21.00

TEATRO LE SEDIE – Via Veientana Vetere 51

27 novembre 2026 | h 21.00

PARROCCHIA SAN MELCHIADE (da confermare) – Via Monti della Valchetta, 4

4 dicembre 2026 | h 21.00

TEATRO DE L’ASCOLTO – Via Veientana 5/A

12 dicembre 2026 | h 16.00

COOPERATIVA LUIGI PETROSELLI – Via Inverigo, 28

INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso: Gratuito (con prenotazione consigliata / fino a esaurimento posti)

Prenotazioni e info: info@qacademy.it

ANTIGONI, Ribellione, obbedienza, potere

Il Municipio XV va in scena con le storie dei suoi abitanti.

Concluse l’attività laboratoriale, il progetto partecipato di Q Academy debutta con quattro repliche sul territorio.

Curatela artistica e regia: Annalisa Canfora

Drammaturgia: Alice Bertini, Iulia Bonagura, Adelaide Pianca

Incursioni sonore: Federica Manzitti.

14 novembre 2026 | h 21.00

TEATRO LE SEDIE – Via Veientana Vetere 51

27 novembre 2026 | h 21.00

PARROCCHIA SAN MELCHIADE (da confermare) – Via Monti della Valchetta, 4

4 dicembre 2026 | h 21.00

TEATRO DE L’ASCOLTO – Via Veientana 5/A

12 dicembre 2026 | h 16.00

COOPERATIVA LUIGI PETROSELLI – Via Inverigo, 28