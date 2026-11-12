Nikolai Lugansky, novembre 2026 tra Schumann, Chopin e Brahms

Nikolai Lugansky

– “l’interprete più audace e straordinario di tutti” (Gramophone) – continua il percorso nel Romanticismo travolgente di Schumann e Chopin che, dopo averlo portato lo scorso mese a Londra e Padova, sta per fare tappa a Belgrado, Zagabria, Toulouse e Creta dal 13 al 21 novembre. Ancora una volta, nell’agenda di Lugansky, i concerti solistici hanno una sorta di contrappunto sinfonico: il 20 novembre, ad Atene, il pianista russo suona il Concerto n. 2 in Si bemolle maggiore, vertice del pianismo brahmsiano per difficoltà tecnica, profondità dei contenuti e pura bellezza. Il concerto, completato dalla Sinfonia n. 4 in mi minore, sarà diretto da Stanislav Kochanovsky alla guida della Athens State Orchestra.

Di seguito il calendario completo:

13 novembre | Kolarac Concert Hall, Belgrado

www.kolarac.rs/concerts/nikolay-lugansky-13-nov-2026

14 novembre | Vatroslav Lisinski Concert Hall, Zagabria

www.lisinski.hr/en//lisinski-subotom-br-nikolaj-luganski-glasovir/

17 novembre | La Halle aux Grains, Toulouse

www.grandsinterpretes.fr/concerts/nikolai-lugansky/

20 novembre | Megaron Concert Hall, Athene

www.megaron.gr/en/event/brahms-lugansky/

21 novembre | Andreas and Maria Kalokairinos Hall, Creta

www.events.musicofourdesire.com/event/nikolai-lugansky-heraklion