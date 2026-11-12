Mercoledì 18 novembre 2026, ore 18:30

Serata dedicata all’artista e regista libanese Ali Cherri, Leone d’Argento alla Biennale d’Arte di Venezia 2022, in programma mercoledì 18 novembre alle ore 18:30, presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.

L’incontro prevede la proiezione di due cortometraggi dell’artista, Le Guetteur (2024) e La Sentinelle (2026), presentato alla Settimana della Critica del Festival di Cannes 2026.

A seguire, una conversazione con Ali Cherri, moderata dal critico e storico dell’arte Matteo Lucchetti.

Sarà un’occasione per approfondire la ricerca dell’artista, che attraverso il cinema e le arti visive esplora i temi della memoria, del potere, della sorveglianza e dei conflitti.

Maggiori informazioni su https://villamedici.it/programme/ali-cherri/

Ali Cherri a Villa Medici!

Mercoledì 18 novembre 2026, ore 18:30

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Sala Cinema Michel Piccoli

Viale della Trinità dei Monti 1 – Roma

Le Guetteur di Ali Cherri (2024, 26 minuti)

La Sentinelle di Ali Cherri (2026, 29 minuti)

Proiezioni in versione originale con sottotitoli in inglese.

A seguire, incontro con Ali Cherri moderato da Matteo Lucchetti.

Biglietto: 5 €

Informazioni: https://villamedici.it/it/programme/ali-cherri/

Biglietteria: https://www.ticketlandia.com/m/event/la-sentinelle-it