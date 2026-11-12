Mercoledì 18 novembre 2026, ore 18:30
Serata dedicata all’artista e regista libanese Ali Cherri, Leone d’Argento alla Biennale d’Arte di Venezia 2022, in programma mercoledì 18 novembre alle ore 18:30, presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.
L’incontro prevede la proiezione di due cortometraggi dell’artista, Le Guetteur (2024) e La Sentinelle (2026), presentato alla Settimana della Critica del Festival di Cannes 2026.
A seguire, una conversazione con Ali Cherri, moderata dal critico e storico dell’arte Matteo Lucchetti.
Sarà un’occasione per approfondire la ricerca dell’artista, che attraverso il cinema e le arti visive esplora i temi della memoria, del potere, della sorveglianza e dei conflitti.
Maggiori informazioni su https://villamedici.it/programme/ali-cherri/
Ali Cherri a Villa Medici!
Mercoledì 18 novembre 2026, ore 18:30
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Sala Cinema Michel Piccoli
Viale della Trinità dei Monti 1 – Roma
Le Guetteur di Ali Cherri (2024, 26 minuti)
La Sentinelle di Ali Cherri (2026, 29 minuti)
Proiezioni in versione originale con sottotitoli in inglese.
A seguire, incontro con Ali Cherri moderato da Matteo Lucchetti.
Biglietto: 5 €
Informazioni: https://villamedici.it/it/programme/ali-cherri/
Biglietteria: https://www.ticketlandia.com/m/event/la-sentinelle-it