Danza/BallettoRoma

VAN GOGH FLAMENCO

Redazione
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VAN GOGH FLAMENCO

Danza, recitazione e mise-en-scène: Manfredi Gelmetti

Chitarra e progetto musicale: Francesca Turchetti

Voci: Serena Bagozzi, Eleana Gagouli

Percussioni: Paolo Monaldi

Supervisione ai costumi: Daniele Uccisero, Giulia Pagliarulo

Make Up: Simone Verdecchia

Comunicazione social media: Gabriella Inpallomeni

Giovedì 9 e venerdì 10 aprile ore 21

Teatro di Documenti-Roma

Torna in scena a Roma, al Teatro di Documentiil 9 e 10 aprile (ore 21:00), “Van Gogh Flamenco”, spettacolo scritto e diretto da Manfredi Gelmetti.Un progetto originale e suggestivo, poetico, delicato, ricco di musica piena di energia, dalla Pizzica di San Vito liberatrice, alle note forti del Flamenco, per raccontare una vita diﬃcile, ma piena di arte. Un artista complesso come Van Gogh, uomo inquieto e malato, che cercava il rapporto con la realtà attraverso la pittura, con le sue visioni, con i suoi colori. Dipingere per vivere, per sentire, per pensare, questo il suo cammino. Non completamente apprezzato in vita, ha proseguito, fin dove possibile la sua esistenza, aﬀogando nei colori e decidendo di fare della pittura il proprio riscatto, la propria terapia, la propria ragione di vita. Inseguendo un suo concetto di eternità.La performance “Flamenco Van Gogh” sceglie lo strumento della danza e della musica per far esplodere la luce che si cela dietro l’angoscia e l’inquietudine dell’uomo. Sentimenti ed emozioni che arrivano al pubblico anche attraverso le parole di Van Gogh che raccontò molto di sè nelle lettere al fratello, trasmesse dal protagonista ed autore, Manfredi Gelmetti, attore e danzatore.Il teatro permette di raccontare storie perché il teatro è vita e ci racconta la vita. Van Gogh è stato un uomo dicile, angosciato” _ annota Manfredi Gelmetti. “Un infelice che, suo malgrado, procurava infelicità. Eppure, quanto amore c’era dentro di lui: quanto amore per gli altri, per la vita, per l’arte. Van Gogh insegna a non soocare dentro, a tirare fuori il proprio mondo interiore a qualunque costo”.Biglietti: euro 18, ridotto euro 15Info e prenotazioniEmail Vanflamencogogh@gmail.comTeatro di Documenti via Nicola Zabaglia, 42 RomaTel. 0645548578- 3288475891

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