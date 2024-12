Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto, in prima italiana a Roma

Attesa per il sesto film concerto della saga all’Auditorium Conciliazione di Roma il 27 e il 28 dicembre 2024

Tutto pronto per l’immancabile appuntamento delle feste con la magia della musica dal vivo che incontra la bacchetta più amata di sempre: l’Orchestra Italiana del Cinema presenta in prima italiana “Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto”, il sesto film della saga che dopo gli appuntamenti milanesi al Teatro Arcimboldi arriva all’Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 27 (ore 20,30) e sabato 28 dicembre 2024 (ore 15 e ore 20,30).

La magia del grande schermo si unisce alla magia della musica con l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper che sarà eseguita dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano: un appuntamento amato e spettacolare che schiera gli 80 elementi dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Timothy Henty (per le data milanesi) e dal Maestro Caleb Young per le date romane.

L’attesa è alle stelle per il sesto capitolo della saga magica nata dalla fantasia di J. K. Rowling e diventato un fenomeno generazionale che non accenna a scemare coinvolgendo però un pubblico di tutte le età. E la tensione è assicurata: nel sesto capitolo della saga, una delle migliori pellicole, Lord Voldemort stringe la sua presa sul mondo dei Babbani e sul mondo dei maghi, mentre Silente è determinato a preparare Harry alla battaglia imminente. Lo scontro si avvicina, ma intanto fa capolino anche l’amore nelle vite dei tre amici, Harry, Ron, Hermione. La storia si fa sempre più appassionante, ma il pericolo è dietro l’angolo ed è necessario difendere Hogwarts.

La colonna sonora di Nicholas Hooper, che ha ricevuto una nomination per il GrammyAward nel 2010, ha debuttato al ventinovesimo posto nella classifica di Billboard 200, diventando la colonna sonora più alta in classifica di tutta la saga di Hogwarts: considerata la più “emotivamente travolgente” secondo Variety riesce ad esprimere tutta la grandezza del mondo magico.

“In un certo senso Harry Potter lo abbiamo visto crescere, e noi siamo cresciuti con lui”, commenta Marco Patrignani, Founder e Presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e Direttore Artistico del Roma Film Music Festival – La nostra orchestra è la prima realtà in assoluto specializzata in questo genere di concerti, dove sensibilità artistica e perizia tecnica si fondono per regalare emozioni uniche agli spettatori di tutte le età. È anche grazie al grande successo del format del cineconcerto – sperimentato nel tempo anche su altri blockbuster – che tre anni fa è nato il Roma Film Music Festival, dedicata al mondo delle colonne sonore e ai suoi protagonisti, di cui ad Aprile 2025 celebreremo la quarta edizione”.

Le date italiane sono presentate proprio in esclusiva nazionale da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani per un evento che si configura come un’assoluta anteprima per l’Italia.

L’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.), che esegue dal vivo e in sincrono la partitura del film, è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore e nasce nell’ambito dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov per promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film italiani e internazionali.

Dietro il successo mondiale della saga Harry Potter Film Concert Series, inaugurata nel 2016, unica tournée concertistica al mondo dedicata ai film di Harry Potter, ci sono Warner Bros e CineConcerts. Consumer Products.

“La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale unico nella vita che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo – commenta Justin Freer, Presidente di CineConcerts e Produttore/Direttore della serie di concerti dei film di Harry Potter – È con grande piacere che offriamo ai fan, per la prima volta, l’opportunità di sperimentare le colonne sonore premiate eseguite dal vivo da un’orchestra sinfonica, mentre il film viene proiettato simultaneamente su grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts firmano la serie di concerti targati Harry Potter così come l’unico tour ufficiale: a partire dal debutto mondiale di “Harry Potter e la Pietra Filosofale in Concerto” nel 2016, sono stati oltre di 3 milioni gli spettatori che hanno vissuto questa esperienza magica.

Biglietti in vendita su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/harry-potter-live/

Fabiana Raponi