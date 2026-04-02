IL DEBUTTO DEI MOMIX AL TEATRO CELEBRAZIONI CON LA PRIMA ASSOLUTA DI
BOTANICA – SEASON 2
A distanza di oltre quarant’anni dalla sua prima volta come coreografo nel
teatro di Via Saragozza, Moses Pendleton torna per presentare l’evoluzione
del suo storico capolavoro
Dal 7 all’11 aprile, per un evento che segna il ritorno a Bologna del grande
artista internazionale
È un doppio debutto quello che vede i Momix calcare per la prima volta il
palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna con la prima assoluta di
Botanica – Season 2, l’ultimo spettacolo a firma del coreografo e fondatore
della compagnia internazionale Moses Pendleton, in programma da martedì 7 a
sabato 11 aprile.
Per il coreografo americano il Teatro Celebrazioni non è comunque un luogo
nuovo. Nel 1983, le sue coreografie per la rivoluzionaria compagnia
Pilobolus Dance Theatre – di cui fu anche cofondatore e dalla cui esperienza
nacquero i Momix – tennero a battesimo questo palcoscenico a soli tre giorni
dalla storica inaugurazione ufficiale del Teatro, che proprio nel gennaio di
quell’anno aprì le porte di quella che sarebbe diventata la prima di tante
fortunate stagioni.
«Si rinnova il sodalizio tra Moses Pendleton e il Teatro Celebrazioni di
Bologna – dice il Direttore artistico Filippo Vernassa. Già nel 1983, sotto
la gestione del Teatro Comunale, il nostro palco ospitò il Pilobolus Dance
Theatre quando Pendleton ne era interprete: un legame che oggi si rafforza
anche con la città di Bologna, nel segno di una storia condivisa tra
innovazione e visione artistica. È quindi un grande privilegio ospitare la
prima assoluta di Botanica – Season 2, nuovo capitolo di un percorso
creativo unico che parte proprio da Bologna con destinazione Mondo».
Al centro dello spettacolo c’è la Natura, somma maestra d’arte che torna a
ispirare la creatività del visionario coreografo. Pendleton reinventa il suo
celebre capolavoro del 2009, Botanica, frutto della sua passione per il
mondo naturale, che oggi, in un processo di costante evoluzione, ne disvela
nuove profondità, conducendolo verso inedite metamorfosi.
«Più che una ripresa, questo secondo capitolo fa rifiorire ‘Botanica’
arricchendolo di nuove sorprese, di inediti effetti tecnologici e di
proiezioni visive aggiornate che trasformano il palcoscenico in un terrario
vivente. I danzatori diventano vespe leggere come colibrì, calendule
luminose, tronchi e architetture arboree, rendendo visibile la stessa
energia che attraversa il mondo naturale». Racconta Moses Pendleton,
affiancato nel lavoro, come sempre, dalla moglie e codirettrice della
compagnia Cynthia Quinn.
«Mi piace lavorare con l’alchimia della percezione, che trasforma il
quotidiano in qualcosa di altro. Sono costantemente ispirato dall’energia
del sole, da come scolpisce un paesaggio, nutre un fiore, proietta un’ombra
che diventa parte della danza. ‘Botanica’ non significa soltanto creare
qualcosa di bello, ma risvegliare i sensi, riconnettersi con le materie
prime della vita e ricordarci che non siamo separati dalla natura: ne siamo
parte, e da essa siamo plasmati. Lo spettacolo – conclude l’artista
americano – è la prova che la fotosintesi può avvenire anche nell’oscurità
di un teatro».
Dodici danzatori-acrobati in scena, due atti e novanta minuti di meraviglia:
Botanica – Season 2 intreccia danza, atletica e magia visiva in un racconto
di grande forza poetica. La musica, selezionata dallo stesso Pendleton,
spazia tra i secoli e i generi – da Vivaldi, con Le quattro stagioni che
ispirarono già il primo Botanica, a Peter Gabriel, dall’elettronica ai ritmi
indiani – in una perfetta simbiosi con il movimento dei corpi.
Il risultato è un’esperienza che lascia lo spettatore «con un passo più
leggero e meno forza di gravità», per usare le parole del coreografo.
Botanica – Season 2 restituisce così l’armonia del ciclo vitale,
trasformando la meraviglia in una consapevolezza profonda: la custodia della
bellezza del nostro pianeta è un compito che ci appartiene oggi più che mai.
Da Bologna, dove nel 2009 si tenne tra l’altro la prima mondiale di
Botanica, parte la tournée che tra aprile e maggio attraverserà diverse
città italiane. Dopo il debutto al Teatro Celebrazioni, infatti, Botanica –
Season 2 andrà in scena a Mestre (Teatro Toniolo, 14-19 aprile), Genova
(Teatro Politeama Genovese, 22-25 aprile), Roma (al Teatro Olimpico con
l’Accademia Filarmonica Romana dal 28 aprile al 10 maggio), Vicenza (Teatro
Comunale, 12-14 maggio), Firenze (Teatro Verdi, 16-19 maggio) e Trieste
(Teatro Rossetti, 22-24 maggio).
I biglietti per lo spettacolo al Teatro Celebrazioni sono acquistabili
online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne,
e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni
(https://teatrocelebrazioni.it
La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle
ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima
dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail:
info@teatrocelebrazioni.it <mailto:info@teatrocelebrazion
Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni
Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi, aperto da un’ora
e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329
8120861.
La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo
del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il
patrocinio della Regione Emilia-Romagna.