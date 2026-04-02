IL DEBUTTO DEI MOMIX AL TEATRO CELEBRAZIONI CON LA PRIMA ASSOLUTA DI

BOTANICA – SEASON 2

A distanza di oltre quarant’anni dalla sua prima volta come coreografo nel

teatro di Via Saragozza, Moses Pendleton torna per presentare l’evoluzione

del suo storico capolavoro

Dal 7 all’11 aprile, per un evento che segna il ritorno a Bologna del grande

artista internazionale

È un doppio debutto quello che vede i Momix calcare per la prima volta il

palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna con la prima assoluta di

Botanica – Season 2, l’ultimo spettacolo a firma del coreografo e fondatore

della compagnia internazionale Moses Pendleton, in programma da martedì 7 a

sabato 11 aprile.

Per il coreografo americano il Teatro Celebrazioni non è comunque un luogo

nuovo. Nel 1983, le sue coreografie per la rivoluzionaria compagnia

Pilobolus Dance Theatre – di cui fu anche cofondatore e dalla cui esperienza

nacquero i Momix – tennero a battesimo questo palcoscenico a soli tre giorni

dalla storica inaugurazione ufficiale del Teatro, che proprio nel gennaio di

quell’anno aprì le porte di quella che sarebbe diventata la prima di tante

fortunate stagioni.

«Si rinnova il sodalizio tra Moses Pendleton e il Teatro Celebrazioni di

Bologna – dice il Direttore artistico Filippo Vernassa. Già nel 1983, sotto

la gestione del Teatro Comunale, il nostro palco ospitò il Pilobolus Dance

Theatre quando Pendleton ne era interprete: un legame che oggi si rafforza

anche con la città di Bologna, nel segno di una storia condivisa tra

innovazione e visione artistica. È quindi un grande privilegio ospitare la

prima assoluta di Botanica – Season 2, nuovo capitolo di un percorso

creativo unico che parte proprio da Bologna con destinazione Mondo».

Al centro dello spettacolo c’è la Natura, somma maestra d’arte che torna a

ispirare la creatività del visionario coreografo. Pendleton reinventa il suo

celebre capolavoro del 2009, Botanica, frutto della sua passione per il

mondo naturale, che oggi, in un processo di costante evoluzione, ne disvela

nuove profondità, conducendolo verso inedite metamorfosi.

«Più che una ripresa, questo secondo capitolo fa rifiorire ‘Botanica’

arricchendolo di nuove sorprese, di inediti effetti tecnologici e di

proiezioni visive aggiornate che trasformano il palcoscenico in un terrario

vivente. I danzatori diventano vespe leggere come colibrì, calendule

luminose, tronchi e architetture arboree, rendendo visibile la stessa

energia che attraversa il mondo naturale». Racconta Moses Pendleton,

affiancato nel lavoro, come sempre, dalla moglie e codirettrice della

compagnia Cynthia Quinn.

«Mi piace lavorare con l’alchimia della percezione, che trasforma il

quotidiano in qualcosa di altro. Sono costantemente ispirato dall’energia

del sole, da come scolpisce un paesaggio, nutre un fiore, proietta un’ombra

che diventa parte della danza. ‘Botanica’ non significa soltanto creare

qualcosa di bello, ma risvegliare i sensi, riconnettersi con le materie

prime della vita e ricordarci che non siamo separati dalla natura: ne siamo

parte, e da essa siamo plasmati. Lo spettacolo – conclude l’artista

americano – è la prova che la fotosintesi può avvenire anche nell’oscurità

di un teatro».

Dodici danzatori-acrobati in scena, due atti e novanta minuti di meraviglia:

Botanica – Season 2 intreccia danza, atletica e magia visiva in un racconto

di grande forza poetica. La musica, selezionata dallo stesso Pendleton,

spazia tra i secoli e i generi – da Vivaldi, con Le quattro stagioni che

ispirarono già il primo Botanica, a Peter Gabriel, dall’elettronica ai ritmi

indiani – in una perfetta simbiosi con il movimento dei corpi.

Il risultato è un’esperienza che lascia lo spettatore «con un passo più

leggero e meno forza di gravità», per usare le parole del coreografo.

Botanica – Season 2 restituisce così l’armonia del ciclo vitale,

trasformando la meraviglia in una consapevolezza profonda: la custodia della

bellezza del nostro pianeta è un compito che ci appartiene oggi più che mai.

Da Bologna, dove nel 2009 si tenne tra l’altro la prima mondiale di

Botanica, parte la tournée che tra aprile e maggio attraverserà diverse

città italiane. Dopo il debutto al Teatro Celebrazioni, infatti, Botanica –

Season 2 andrà in scena a Mestre (Teatro Toniolo, 14-19 aprile), Genova

(Teatro Politeama Genovese, 22-25 aprile), Roma (al Teatro Olimpico con

l’Accademia Filarmonica Romana dal 28 aprile al 10 maggio), Vicenza (Teatro

Comunale, 12-14 maggio), Firenze (Teatro Verdi, 16-19 maggio) e Trieste

(Teatro Rossetti, 22-24 maggio).

I biglietti per lo spettacolo al Teatro Celebrazioni sono acquistabili

online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne,

e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni

(https://teatrocelebrazioni.it /stagione-25-26-momix-7-11-apr ile-2026/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle

ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima

dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail:

info@teatrocelebrazioni.it <mailto:info@teatrocelebrazion i.it> ).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni

Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi, aperto da un’ora

e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329

8120861.

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo

del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il

patrocinio della Regione Emilia-Romagna.