Teatro Tordinona, La cameriera brillante di Goldoni

Franco Oppini e Miriam Mesturino a Roma, venerdì 13 novembre

Al Teatro Tordinona di Roma,per Il viaggio dello Zanni, dalla commedia dell’arte al teatro goldoniano,venerdì 13 novembre: La Cameriera Brillante di Carlo Goldoni, regia Ferdinando Ceriani, con Franco Oppini, Miriam Mesturino, Luca Negroni, Carlotta Carboni, Davide Diamanti, Aurelio Mandraffino, Laura Marcucci, Lorenzo Vio.

Quando la scorta dei capolavori goldoniani è troppo inflazionata, si va alla riscoperta dei suoi testi meno conosciuti ma non per questo meno ricchi e divertenti. Potrebbe essere il caso della Cameriera brillante, testo che fu tenuto a battesimo nel 1753 sul palcoscenico del teatro di San Luca. Goldoni aveva già scritto capolavori quali La bottega del caffè, La locandiera, Il Teatro Comico e si apprestava a dare alla luce. La trilogia della villeggiatura, Gli innamorati e tanti altri capolavori. La cameriera brillante si colloca a metà strada di una produzione straordinaria e questa sua posizione privilegiata ne fa un sorprendete crocevia di temi e di personaggi che sembrano riassumere o evocare, in un certo qual modo, gran parte della sua drammaturgia: la serva Argentina non è forse una sorella di Mirandolina? E il gioco del teatro nel teatro non rimanda al Teatro Comico?

La commedia si svolge nella casa di villeggiatura di Pantalone a Mestre. Avaro mercante veneziano ha due figlie: Flaminia, che ama il nobile spiantato Ottavio, e Clarice che ama il ricco plebeo Florindo. Pantalone non vede di buon occhio queste unioni, ma Argentina, tramite la messa in scena in casa di una commedia, riuscirà a mettere in luce i veri caratteri delle persone e a placare gli animi, con l’aiuto di Brighella e dello zanni Tracagnino. Grazie all’arguzia di Argentina, i due matrimoni saranno felicemente celebrati e lei conquisterà la mano del ricco padrone di casa.

Nel gioco metateatrale convivono maschere e caratteri: ci sono Pantalone, Brighella e Tracagnino, ma Argentina è un’evoluzione di Colombina, possiede ora una psicologia complessa, un’ironia sottile e una determinazione che anticipa il femminismo moderno. La cameriera brillante è un pirotecnico pezzo di bravura che vede in scena una compagnia di otto attori. L’azione, come scriveva Goldoni nella sua prefazione, “è teatrale, di quel genere che si accosta alle commedie dell’arte, però regolata in modo che salva il verosimile”; si tratta di una di quelle opere scritte per avere il pubblico a contatto diretto con gli interpreti, in cui la musica, composta dalla fantasia imprevedibile di Stefano Fresi, sembra evocata dal nome stesso della sua protagonista “Argentina”. In una messinscena rigorosa e fedele al testo, la nostra Cameriera brillante si riallaccia a quell’idea strehleriana di teatro nazionalpopolare, un teatro delle verità, un teatro della vita che si fa in ogni istante, che non rinneghi la sua nazionalità e la sua radice popolare.

Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

INGRESSO GRATUITO

Fino a esaurimento posti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni:

segreteriadianact@gmail.com

www.dianactplatea.it

Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Lo spettacolo di venerdì 13 novembre sarà accompagnato da un servizio di audiodescrizione dedicato alle persone non vedenti e ipovedenti, per vivere pienamente la rappresentazione attraverso la descrizione di gesti, movimenti, costumi e azioni sul palcoscenico. Il servizio è disponibile per un massimo di 12 persone, accompagnatori compresi, con prenotazione obbligatoria entro l’8 novembre. Per richiedere l’audiodescrizione, scrivere a segreteriadianact@gmail.com, specificando la richiesta per lo spettacolo del 13 novembre.