Domenica 22 novembre ore 18

Debutta in prima assoluta, domenica 22 novembre, al Teatro Roma, IL MOSTRO DI CHEVALIER, spettacolo scritto e diretto da Maurizio Tesori, che porta in scena una storia vera, quella di Mary Anne Bevan. La fotografia umana e sfaccettata di un personaggio poco conosciuto, ma che ha dominato i palchi del novecento, interpretata da Celeste Savino, Matteo Valentini, Maurizio Tesori e Vincenzo Della Corte.

Siamo nella prima metà del secolo scorso, Mary Anne Bevan, la donna più brutta del mondo, utilizza la sua estetica per entrare a far parte di un circo e racimolare un po’ di denaro. All’interno di quel contesto diverrà inaspettatamente una star, ma a patto di esser trasformata in un vero e proprio animale da palcoscenico.

Uno spettacolo che varia dalla commedia, al dramma e al musical, fino a sfociare nel grottesco e nell’assurdo. Un viaggio attraverso le mirabolanti atmosfere del Grande Circo di Chevalier, dove il pubblico avrà modo di assistere con i propri occhi alla spettacolarizzazione umana del Novecento, in maniera autentica e riflessiva.

“La mia ispirazione per poter raccontare questa storia nasce grazie alle testimonianze della vita di Mary Anne Bevan, la donna più brutta del mondo. Mary Anne sfruttò la sua estetica per entrare a far parte di un circo e racimolare un po’ di denaro. All’interno di quel contesto, divenne inaspettatamente la più grande star vivente.”- dichiara Maurizio Tesori.

“Ho deciso di imbattermi in questo racconto per via della sua straordinaria particolarità, e dei vari spunti artistici che è stato in grado di offrirmi in fase di scrittura. L’opera verrà interpretata da professionisti quali Celeste Savino, Matteo Valentini, Vincenzo Della Corte e me medesimo. Insieme, saremo capaci di dare vita a uno spettacolo che varia dalla commedia, al dramma e al musical, fino a sfociare nel grottesco e nell’assurdo. Per acquistare il tuo biglietto, vai sul sito del Teatro Roma nella sezione eventi.”

Biglietti €17,50.*

È consigliabile l’ingresso ai maggiori di 14 anni.

22 novembre al Teatro Roma alle ore 18:00* (Via Umbertide 3, parcheggio in loco disponibile)

Biglietti al link: https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8779